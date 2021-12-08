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BMGK, Kaddafi'nin eşi ile 2 çocuğuna yönelik seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı
BMGK, Kaddafi'nin eşi ile 2 çocuğuna yönelik seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı
BMGK, Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi ile iki çocuğuna yönelik seyahat yasağını, insani gerekçelerle geçici olarak kaldırdı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T04:02+0300
2021-12-08T04:02+0300
dünya
libya
bmgk
muammer kaddafi
yaptırım
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi, Kaddafi'nin eşi Safiye Farkaş el-Barasi, kızı Ayşe Muammer Muhammed Ebu Minyar Kaddafi ile oğlu Muhammed Muammer Kaddafi'ye yönelik seyahat yasağını, insani gerekçelerle 31 Mayıs 2022'ye kadar kaldırma kararı aldı.Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Kaddafi'nin eşi ve iki çocuğu, bu süre zarfında insani amaçlarla sınırsız seyahat edebilecek.BMGK Libya Yaptırım Komitesi, 2011'den beri seyahat yasağı uygulanan söz konusu 3 isme, insani gerekçelerle bazı dönemlerde muafiyet tanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/adayligi-reddedilmisti-libyada-mahkeme-seyfulislam-kaddafinin-itirazini-kabul-etti--1051396466.html
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libya, bmgk, muammer kaddafi, yaptırım

BMGK, Kaddafi'nin eşi ile 2 çocuğuna yönelik seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı

04:02 08.12.2021
© SputnikMuammer Kaddafi
Muammer Kaddafi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Sputnik
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BMGK, Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi ile iki çocuğuna yönelik seyahat yasağını, insani gerekçelerle geçici olarak kaldırdı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi, Kaddafi'nin eşi Safiye Farkaş el-Barasi, kızı Ayşe Muammer Muhammed Ebu Minyar Kaddafi ile oğlu Muhammed Muammer Kaddafi'ye yönelik seyahat yasağını, insani gerekçelerle 31 Mayıs 2022'ye kadar kaldırma kararı aldı.
Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Kaddafi'nin eşi ve iki çocuğu, bu süre zarfında insani amaçlarla sınırsız seyahat edebilecek.
BMGK Libya Yaptırım Komitesi, 2011'den beri seyahat yasağı uygulanan söz konusu 3 isme, insani gerekçelerle bazı dönemlerde muafiyet tanıyor.
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