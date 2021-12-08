https://tr.sputniknews.com/20211208/bmgk-kaddafinin-esi-ile-2-cocuguna-yonelik-seyahat-yasagini-gecici-olarak-kaldirdi-1051550950.html

BMGK, Kaddafi'nin eşi ile 2 çocuğuna yönelik seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı

BMGK, Kaddafi'nin eşi ile 2 çocuğuna yönelik seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı

BMGK, Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi ile iki çocuğuna yönelik seyahat yasağını, insani gerekçelerle geçici olarak kaldırdı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T04:02+0300

2021-12-08T04:02+0300

2021-12-08T04:02+0300

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muammer kaddafi

yaptırım

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi, Kaddafi'nin eşi Safiye Farkaş el-Barasi, kızı Ayşe Muammer Muhammed Ebu Minyar Kaddafi ile oğlu Muhammed Muammer Kaddafi'ye yönelik seyahat yasağını, insani gerekçelerle 31 Mayıs 2022'ye kadar kaldırma kararı aldı.Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Kaddafi'nin eşi ve iki çocuğu, bu süre zarfında insani amaçlarla sınırsız seyahat edebilecek.BMGK Libya Yaptırım Komitesi, 2011'den beri seyahat yasağı uygulanan söz konusu 3 isme, insani gerekçelerle bazı dönemlerde muafiyet tanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211203/adayligi-reddedilmisti-libyada-mahkeme-seyfulislam-kaddafinin-itirazini-kabul-etti--1051396466.html

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