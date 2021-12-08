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Borsa, 2.000 puanı aştı
Borsa, 2.000 puanı aştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 kazançla 2.004,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T19:09+0300
2021-12-08T19:39+0300
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,06 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile elektrik oldu.BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.012,26 puana, kapanış rekorunu da 2.004,55 puana taşıdı.Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.040 seviyesinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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borsa, bist-100, haberler, türkiye, borsa istanbul

Borsa, 2.000 puanı aştı

19:09 08.12.2021 (güncellendi: 19:39 08.12.2021)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 kazançla 2.004,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,06 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.012,26 puana, kapanış rekorunu da 2.004,55 puana taşıdı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.
Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.040 seviyesinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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