https://tr.sputniknews.com/20211208/borsa-2000-puani-asti-1051579857.html

Borsa, 2.000 puanı aştı

Borsa, 2.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 kazançla 2.004,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T19:09+0300

2021-12-08T19:09+0300

2021-12-08T19:39+0300

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,06 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile elektrik oldu.BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.012,26 puana, kapanış rekorunu da 2.004,55 puana taşıdı.Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.040 seviyesinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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