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Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve: 2 bin puanın üzerini gördü
Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve: 2 bin puanın üzerini gördü
BIST 100 endeksinde son dönemde yaşanan yukarı ivmeyle bir eşik daha aşıldı. Endeks 2 bin puanın üzerini gördü. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T10:54+0300
2021-12-08T10:54+0300
ekonomi
türkiye
endeks
avrupa merkez bankası (ecb)
bist
zirve
rekor
bist-100
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.45 artışla 1.997.15 puandan başladı.Açılışın ardından BIST 100 endeksi 2 bin puanı gördü ve yeni tarihi zirvesine yükseldi.Bankacılık endeksi yüzde 0.58 ve holding endeksi yüzde 1.44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0.61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden uzmanlar, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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türkiye, endeks, avrupa merkez bankası (ecb), bist, zirve, rekor, bist-100

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve: 2 bin puanın üzerini gördü

10:54 08.12.2021
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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BIST 100 endeksinde son dönemde yaşanan yukarı ivmeyle bir eşik daha aşıldı. Endeks 2 bin puanın üzerini gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.45 artışla 1.997.15 puandan başladı.
Açılışın ardından BIST 100 endeksi 2 bin puanı gördü ve yeni tarihi zirvesine yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0.58 ve holding endeksi yüzde 1.44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0.61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.
Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden uzmanlar, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.
Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
BOTAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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