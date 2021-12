https://tr.sputniknews.com/20211208/can-bonomo-illustrasyonlarini-nftye-uyarladi-mayasinda-dijital-olan-eserlerin-yuvalarina-donusu-1051574188.html

Can Bonomo illüstrasyonlarını NFT'ye uyarladı: 'Mayasında dijital olan eserlerin yuvalarına dönüşü'

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, son zamanlarda gündemde olan NFT dünyasına adım attı. Bonomo, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve biriktirdiği illüstrasyonlarını bir... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

Son aylarda NFT'ler giderek popülerleşirken ünlü isimlerin de bu alana merakı artıyor. NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşırken, şarkıcı Can Bonomo da akıma ayak uydurdu. Bonomo, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve biriktirdiği illüstrasyonlarını NFT'ye uyarladı.14 eserden oluşacak olan koleksiyonun ilk edisyonları, 12 Aralık'ta satışa sunulacak.Koleksiyon, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği ilk kişisel sergisi 'Anachronismus' ve pandemi sebebiyle gerçekleştiremediği ikinci sergisi 'Welcome to The Future a.k.a. WTF'dan 14 parçanın 5'er farklı edisyonundan oluşacak.Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 2022'nin ilk aylarında başka NFT projelerinin de olacağının sinyalini veren Bonomo, satışa sunmaya hazırlandığı ilk kişisel NFT sergisini de 'Mayasında dijital olan eserlerin yuvalarına dönüşü' olarak yorumladı.Öte yandan NFT dünyasına bugüne dek Lady Gaga, Lindsay Lohan, Grimes, Paris Hilton, Emily Ratajkowski gibi isimler girdi. Türkiye'de de Cem Yılmaz ve Nurgül Yeşilçay gibi ünlüler NFT satışıyla ilgilenenler arasında.15 günde 45 adet NFT satan Cem Yılmaz, bu satışlardan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde etmişti.

