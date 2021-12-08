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CHP, TÜİK Başkanı'nı bütçede protesto edecek
CHP, TÜİK Başkanı'nı bütçede protesto edecek
CHP'nin Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na randevu vermeyen TÜİK Başkanı’nı protesto edeceği belirtildi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T09:54+0300
2021-12-08T09:54+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
tüik
protesto
bütçe görüşmeleri
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CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantıda, Mersin mitingi, bundan sonraki miting programı ve Kılıçdaroğlu’nun Genel Kurul'daki bütçe konuşması değerlendirildi.Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda, Mersin mitinginden "memnun olduğunu" ifade etti. Mersin mitinginde konuşan vatandaşlara işaret ederek bazı meslek gruplarının bundan sonraki mitinglerde söz almak istediğinin ifade edildiği toplantıda, miting takvimini belirleyecek bir komite oluşturuldu.MYK'da ikinci mitingin Kocaeli’nde yapılabileceği değerlendirildi ancak kesin karar henüz verilmedi. İkinci mitingin yeni yıldan sonra yapılabileceği ifade edildi.Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasında yaptığı ve tartışmalara yol açan el hareketine ilişkin ise toplantıda, "Görüntüler izlenince onlar da gördüler ki öyle bir hareket değil o. Beden dilinde konuşurken kendimizi ifade ediyoruz" değerlendirmesi yapıldı.Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, MYK’da, TÜİK Başkanı'nın Kılıçdaroğlu’na randevu vermemesi de konuşuldu. Meclis Genel Kurulu’nda TÜİK bütçesi 9 Aralık Perşembe günü görüşülecek. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, TÜİK Başkanı için "Kesinlikle gelmesi doğru değildir" değerlendirmesini yaptı. Toplantıda, şu görüşler dile getirildi:"Bizim amacımız orada bir baskı uygulamak değil, doğru bilgilenmek. TÜİK bir rakam veriyor, başka bir kurum da başka bir rakam veriyor. Biz de soruyoruz? Ne gerekçeyle bu randevuyu vermedin? Randevusu olmayanı demir kapının önünde mi engelliyorsun, bunu açıklamalı. Kesinlikle TÜİK Başkanı’nın Genel Kurul’da olmasını uygun görmüyoruz."'Haklarımızı kullanırız'CHP'li kurmaylar, "TÜİK Başkanı’nın Genel Kurul’a girip de burada oturuyor olmasını öngörmüyoruz. Protesto hakkımızı kullanırız Meclis’te. İçtüzük’ten doğan haklarımızın tamamını Genel Kurul’da kullanacağız. Gelmekte ısrar ederse yaparız" görüşlerini dile getirdi.Diyarbakır’a gidiyorCHP Genel Başkanı, seçim mitinglerinin yanı sıra, il ziyaretlerini de sürdürecek. Kılıçdaroğlu 10 Aralık’ta Diyarbakır’da olacak. CHP lideri Gaziantep, Urfa üzerinden Diyarbakır’a geçecek. Kılıçdaroğlu’nun 18 Aralık’ta Kayseri’ye, 23 Aralık’ta da Adana’ya gitmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/kilicdaroglu-tuike-gidecegini-duyurdu-randevu-istedim-vermediler-geliyorum-haberiniz-olsun-1051403171.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, tüik, protesto, bütçe görüşmeleri

CHP, TÜİK Başkanı'nı bütçede protesto edecek

09:54 08.12.2021
© AACHP amblemi-logo
CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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CHP'nin Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na randevu vermeyen TÜİK Başkanı’nı protesto edeceği belirtildi.
CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantıda, Mersin mitingi, bundan sonraki miting programı ve Kılıçdaroğlu’nun Genel Kurul'daki bütçe konuşması değerlendirildi.
Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda, Mersin mitinginden "memnun olduğunu" ifade etti. Mersin mitinginde konuşan vatandaşlara işaret ederek bazı meslek gruplarının bundan sonraki mitinglerde söz almak istediğinin ifade edildiği toplantıda, miting takvimini belirleyecek bir komite oluşturuldu.
MYK'da ikinci mitingin Kocaeli’nde yapılabileceği değerlendirildi ancak kesin karar henüz verilmedi. İkinci mitingin yeni yıldan sonra yapılabileceği ifade edildi.
Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasında yaptığı ve tartışmalara yol açan el hareketine ilişkin ise toplantıda, "Görüntüler izlenince onlar da gördüler ki öyle bir hareket değil o. Beden dilinde konuşurken kendimizi ifade ediyoruz" değerlendirmesi yapıldı.
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, MYK’da, TÜİK Başkanı'nın Kılıçdaroğlu’na randevu vermemesi de konuşuldu. Meclis Genel Kurulu’nda TÜİK bütçesi 9 Aralık Perşembe günü görüşülecek. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, TÜİK Başkanı için "Kesinlikle gelmesi doğru değildir" değerlendirmesini yaptı.
Toplantıda, şu görüşler dile getirildi:
"Bizim amacımız orada bir baskı uygulamak değil, doğru bilgilenmek. TÜİK bir rakam veriyor, başka bir kurum da başka bir rakam veriyor. Biz de soruyoruz? Ne gerekçeyle bu randevuyu vermedin? Randevusu olmayanı demir kapının önünde mi engelliyorsun, bunu açıklamalı. Kesinlikle TÜİK Başkanı’nın Genel Kurul’da olmasını uygun görmüyoruz."

'Haklarımızı kullanırız'

CHP'li kurmaylar, "TÜİK Başkanı’nın Genel Kurul’a girip de burada oturuyor olmasını öngörmüyoruz. Protesto hakkımızı kullanırız Meclis’te. İçtüzük’ten doğan haklarımızın tamamını Genel Kurul’da kullanacağız. Gelmekte ısrar ederse yaparız" görüşlerini dile getirdi.

Diyarbakır’a gidiyor

CHP Genel Başkanı, seçim mitinglerinin yanı sıra, il ziyaretlerini de sürdürecek. Kılıçdaroğlu 10 Aralık’ta Diyarbakır’da olacak. CHP lideri Gaziantep, Urfa üzerinden Diyarbakır’a geçecek. Kılıçdaroğlu’nun 18 Aralık’ta Kayseri’ye, 23 Aralık’ta da Adana’ya gitmesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
POLİTİKA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK'e alınmadı
3 Aralık, 10:16
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