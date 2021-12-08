https://tr.sputniknews.com/20211208/chpli-ozel-cumhurbaskani-ile-helallesmeyecegiz-onunla-hesaplasacagiz-1051573483.html

CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız

CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T16:14+0300

2021-12-08T16:14+0300

2021-12-08T16:14+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

özgür özel

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını hatırlattı ve cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Özel, "Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız. Helalleşme üzerinden öyle Japon balığı gibi dolaşmasın" ifadelerini kullandı. CHP'li Özel bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmalara ilişkin de "Dikkatle izliyoruz ama tükenmiş iktidarın, suça batmış bakanının, daha ne kadar çirkinleşeceği konusunda haddi hududu tahmin etmekte zorlanıyoruz, takip edeceğiz" dedi.

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp)