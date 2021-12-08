https://tr.sputniknews.com/20211208/chpli-ozel-cumhurbaskani-ile-helallesmeyecegiz-onunla-hesaplasacagiz-1051573483.html
CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız
CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:14+0300
2021-12-08T16:14+0300
2021-12-08T16:14+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını hatırlattı ve cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Özel, "Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız. Helalleşme üzerinden öyle Japon balığı gibi dolaşmasın" ifadelerini kullandı. CHP'li Özel bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmalara ilişkin de "Dikkatle izliyoruz ama tükenmiş iktidarın, suça batmış bakanının, daha ne kadar çirkinleşeceği konusunda haddi hududu tahmin etmekte zorlanıyoruz, takip edeceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211208/tbmmdeki-butce-gorusmelerinde-yumruklu-kavga-cikti-1051561569.html
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını hatırlattı ve cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
Özel, "Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız. Helalleşme üzerinden öyle Japon balığı gibi dolaşmasın" ifadelerini kullandı.
CHP'li Özel bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmalara ilişkin de "Dikkatle izliyoruz ama tükenmiş iktidarın, suça batmış bakanının, daha ne kadar çirkinleşeceği konusunda haddi hududu tahmin etmekte zorlanıyoruz, takip edeceğiz" dedi.