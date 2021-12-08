https://tr.sputniknews.com/20211208/cin-modelinin-dusuk-ucretle-alakasi-yok-toplumsal-ucret-dikkatten-kaciriliyor-1051590128.html

‘Çin modelinin düşük ücretle alakası yok, toplumsal ücret dikkatten kaçırılıyor'

‘Çin modelinin düşük ücretle alakası yok, toplumsal ücret dikkatten kaçırılıyor'

Yıldızoğlu’na göre, 'Çin modelini' düşük ücrete indirgeyen yaklaşım yanlış; eğitim, sağlık, konut ve gıda güvencesinin olduğu toplumsal ücret dikkatten... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T23:59+0300

2021-12-08T23:59+0300

2021-12-09T01:08+0300

eksen

çin

recep tayyip erdoğan

türkiye

katar

imf

ekonomik kriz

yatırım

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Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz halkın geniş kesimlerini derinden etkilerken, dış politika gündeminde 'ekonomi' başlığı öne çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, dikkatini Körfez bölgesine çevirdi.Ankara, Müslüman Kardeşler (İhvan) başta olmak üzere pek çok başlıkta kriz yaşadığı Körfez'deki Arap monarşilerinden yatırım çekmeye çalışıyor. Bu yatırımlar karşılığında Türkiye'nin savunma sanayi dahil olmak üzere kamuya ait değerli varlıklarının satışı ile ilgili iddialar ve tartışmalar da gündeme taşınıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle yaşanan kur krizi ve giderek değersizleşen Türk Lirası karşısında ekonomi politikalarını savunurken, 'Çin modelini' ortaya attı. Erdoğan'ın bu modeli, “Türkiye’yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak için ekonomide yeni dönemi başlattık. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz pazara daha yakınız, onlardan avantajlıyız" diyerek sunduğu belirtiliyor.Türkiye'de genellikle 'üretimi artırmak ve yatırım çekmek için ucuz işgücü kullanımı' olarak anlaşılan 'Çin modelinin' aslında ne olduğunu, Türkiye'deki modelle alakasını Cumhuriyet Gazetesi yazarı, iktisatçı Ergin Yıldızoğlu ile konuştuk.‘Çin modelini düşük ücrete indirgeyen yaklaşımda birkaç yanlış var'Ergin Yıldızoğlu’na göre, Erdoğan'ın 'Çin modeli' derken ne dediğini anlamak zor. İktisatçıların Çin'in kalkınma modeli için ortaya attığı 'düşük ücret' görüşüne dikkat çeken Yıldızoğlu, bu perspektifte birkaç yanlış bulunduğunu dile getirdi. Yıldızoğlu'na göre ilk yanlış Çin'in dışa açılırken ve yabancı sermaye çekmeye başlamadan önce Güneydoğu Asya'daki diaspora odaklı adımlarını dikkate almamak:'Çin için düşük ücret derken, eğitim, sağlık, konut ve gıdanın dahil olduğu toplumsal ücret dikkatten kaçıyor'Yıldızoğlu, Çin'de sanki 'bir anda ucuza çalışan işçiler varmış' gibi bir kavramlaştırmaya gidildiğini belirtirken, Çin işçisinin aldığı 'toplumsal ücrete' dikkat edilmediğini vurguladı. Parasal olarak Batı ile karşılaştırıldığında düşük ücret gibi görünse de Çin emekçilerinin eğitim, sağlık, konut ve gıdanın da dahil olduğu çok güçlü bir toplumsal hüviyete sahip olduklarını belirten Yıldızoğlu, iyi barınan, sağlık ve gıda açısından desteklenen, iyi eğitilmiş ve tüketim gücünü artıran üretken bir emekçi kesimin anlaşılması gerektiğinin altını çizdi:'Çin siyasi geleneğinde toplumsal ahenk ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına dikkat edilir'Çin'in 2 bin yılı aşkın siyasi geleneğinde toplumsal ahengin ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasının öne çıktığını belirten Yıldızoğlu, Mao'nun da bu temelde hareket ettiğini vurguladı:'Çinliler Özal'ın yaptığı gibi aman gelin ne yaparsanız yapın diyerek kapitalizme açılmadılar'Yıldızoğlu'na göre, Çin modelinin bir diğer özelliği yüksek düzeyde eğitilmiş, ciddi siyasi mücadelelerden geçmiş kadrolar ve çok güçlü bir komünist parti tarafından uygulanması. Kapitalizme büyük bir planlamayla geçildiğini, yabancı sermaye ile ilişkilerin 'ne yaparsanız yapın' zihniyetiyle kurulmadığını belirten Yıldızoğlu, 'teknoloji transferi için 'Çin icadı' bile denilebileceğini vurguladı. "Kendi ekonomisini, çalışanlarını ve siyasi güç merkezlerini koruyarak dünya ekonomisine entegre olmuş bir modelden bahsediyoruz" diyen Yıldızoğlu, bu modelin Türkiye ile hiçbir alakası olmadığını belirtti. Yıldızoğlu'na göre Türkiye'de bunun siyasal İslam entelijansiyasının 'fantezisi':‘İyi beslenmeyen, eğitilmemiş, tüketim gücünün ne olduğu belli olmayan bir işçi sınıfıyla ne üretirsiniz?’Yıldızoğlu, dünyada tek fonksiyonun 'düşük ücret' olmadığını anımsatırken, "Bunlarla olsaydı Bangladeş almış başını gidiyor oldurdu" dedi Yıldızoğlu, ABD'nin otomotiv endüstrisinin düşük ücret için gittiği Meksika'dan işgücü seviyesi, üretkenlik, eğitim ve yeni teknolojilere adaptasyon seviyesinin düşüklüğü yüzünden geri döndüğünü anımsattı. "Don-gömlek üretecekseniz bunlarla kalkınma mümkün değil artık bu dünyada" diyen Yıldızoğlu, ileri teknolojiyle üretim yapacak işgücünün de imam hatiplerden çıkmadığını anımsattı:'O büyüme TÜİK'in hesaplamaları mı?'Türkiye ile ilgili sunulan büyüme rakamları anımsatıldığında, "TÜİK'in hesaplamaları mı?" diye soran Yıldızoğlu, saygın iktisatçıların birkaç yıl önce katsayıların nasıl gelişigüzel yapıldığını ortaya serdiğini anımsattı. "Ben kendi hesabıma ne enflasyon ne büyüme rakamlarına inanıyorum" diyen Yıldızoğlu, son olarak bir devlet kurumu olan TÜİK'in ana muhalefet partisini kapıdan çevirmesine atıfta bulundu:'Yunanistan batmadan iyi notlar veriyorlardı, Asya krizi patlamadan IMF Asya mucizesinden bahsediyordu'Yıldızoğlu, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili verilerinin de güven vermediğini vurgularken, "Yunanistan batmadan bir sene önce çok iyi notlar veriyorlardı. Asya krizi patlamadan önce IMF 'Asya mucizesinden' bahsediyordu" diye anımsattı:'Türkiye istikrar açısından güven veren bir ülke olsa Katar’dan önce Çin gelir yatırım yapar'Körfez'in zengin monarşilerinin Türkiye'ye para yatırsalar bile Türkiye ekonomisinin bütün sorunlarına aniden deva olamayacaklarını belirten Yıldızoğlu, bu ülkelerin bağımlılık ilişkisi içinde oldukları ABD'nin onayı olmadan hareket edemeyeceklerini anımsattı. Türkiye'nin koşullarının hukuki kurallar, sermaye ve mülkiyet açısından güven vermediğini belirten Yıldızoğlu, "Türkiye istikrar açısından güven veren bir ülke olsa Katar’dan önce Çin gelir yatırım yapar” değerlendirmesinde bulundu:

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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çin, recep tayyip erdoğan, türkiye, katar, imf, ekonomik kriz, yatırım