https://tr.sputniknews.com/20211208/cnn-internationaldan-cnn-turke-inceleme-heyet-geliyor-1051548207.html

CNN International’dan CNN Türk’e inceleme: Heyet geliyor

CNN International’dan CNN Türk’e inceleme: Heyet geliyor

CNN Türk, şirketin ABD’deki merkezinden gelecek bir heyet tarafından incelenecek. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T01:03+0300

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türkiye

chp

cnn

cnn türk

inceleme

yurter özcan

şikayet

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CHP'nin Washington Temsilcisi Yurter Özcan, daha önce CNN Türk’ü taraflı yayınlar yaptığı gerekçesiyle CNN’in merkezine şikayet etmişti.Özcan’ın verdiği bilgilere göre şirketin merkezi ABD’den bu hafta bir heyet gelecek ve kanalın yayın politikasını inceleyecek.Odatv’ye konuşan Özcan, heyetin ziyaretinin de rutin bir inceleme ziyareti olmadığını söyledi.CNN Türk’ün 'yanlı haberler' yaptığı gerekçesiyle inceleneceği aktarılırken heyetin, kanalın yayınlarını, kime ne kadar ekranda süre verdiklerine bakarak, muhalefet hakkındaki yayınlanan görüntüleri inceleyecekleri belirtildi.Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "CNN Türk’te tatlı bir telaş mı var yoksa? ABD’den bu hafta gelecek CNN heyetine ne kadar tarafsız bir kuruluş olduğunuzu ispat etmek için hazırladığınız alt yazılı videolar bitti mi?" dedi.2019 yılının mart ayında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin 'yanlı yayıncılık’ şikayeti ile CNN heyeti Türkiye'ye gelmiş, kanalın yönetim kurulunda değişiklikler yaşanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211207/cnn-turk-pkkli-olduruldu-haberinde-sanatci-ferhat-tuncun-fotografini-kullandi-1051527911.html

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chp, cnn, cnn türk, inceleme, yurter özcan, şikayet