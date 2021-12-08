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CNN International’dan CNN Türk’e inceleme: Heyet geliyor
CNN International’dan CNN Türk’e inceleme: Heyet geliyor
CNN Türk, şirketin ABD’deki merkezinden gelecek bir heyet tarafından incelenecek. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T01:03+0300
2021-12-08T01:03+0300
türkiye
chp
cnn
cnn türk
inceleme
yurter özcan
şikayet
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CHP'nin Washington Temsilcisi Yurter Özcan, daha önce CNN Türk’ü taraflı yayınlar yaptığı gerekçesiyle CNN’in merkezine şikayet etmişti.Özcan’ın verdiği bilgilere göre şirketin merkezi ABD’den bu hafta bir heyet gelecek ve kanalın yayın politikasını inceleyecek.Odatv’ye konuşan Özcan, heyetin ziyaretinin de rutin bir inceleme ziyareti olmadığını söyledi.CNN Türk’ün 'yanlı haberler' yaptığı gerekçesiyle inceleneceği aktarılırken heyetin, kanalın yayınlarını, kime ne kadar ekranda süre verdiklerine bakarak, muhalefet hakkındaki yayınlanan görüntüleri inceleyecekleri belirtildi.Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "CNN Türk’te tatlı bir telaş mı var yoksa? ABD’den bu hafta gelecek CNN heyetine ne kadar tarafsız bir kuruluş olduğunuzu ispat etmek için hazırladığınız alt yazılı videolar bitti mi?" dedi.2019 yılının mart ayında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin 'yanlı yayıncılık’ şikayeti ile CNN heyeti Türkiye'ye gelmiş, kanalın yönetim kurulunda değişiklikler yaşanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/cnn-turk-pkkli-olduruldu-haberinde-sanatci-ferhat-tuncun-fotografini-kullandi-1051527911.html
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chp, cnn, cnn türk, inceleme, yurter özcan, şikayet

CNN International’dan CNN Türk’e inceleme: Heyet geliyor

01:03 08.12.2021
© Fotoğraf : Youtube/CNN TürkCNN Türk
CNN Türk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Fotoğraf : Youtube/CNN Türk
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CNN Türk, şirketin ABD’deki merkezinden gelecek bir heyet tarafından incelenecek.
CHP'nin Washington Temsilcisi Yurter Özcan, daha önce CNN Türk’ü taraflı yayınlar yaptığı gerekçesiyle CNN’in merkezine şikayet etmişti.
Özcan’ın verdiği bilgilere göre şirketin merkezi ABD’den bu hafta bir heyet gelecek ve kanalın yayın politikasını inceleyecek.
Odatv’ye konuşan Özcan, heyetin ziyaretinin de rutin bir inceleme ziyareti olmadığını söyledi.
CNN Türk’ün 'yanlı haberler' yaptığı gerekçesiyle inceleneceği aktarılırken heyetin, kanalın yayınlarını, kime ne kadar ekranda süre verdiklerine bakarak, muhalefet hakkındaki yayınlanan görüntüleri inceleyecekleri belirtildi.
Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "CNN Türk’te tatlı bir telaş mı var yoksa? ABD’den bu hafta gelecek CNN heyetine ne kadar tarafsız bir kuruluş olduğunuzu ispat etmek için hazırladığınız alt yazılı videolar bitti mi?" dedi.
2019 yılının mart ayında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin 'yanlı yayıncılık’ şikayeti ile CNN heyeti Türkiye'ye gelmiş, kanalın yönetim kurulunda değişiklikler yaşanmıştı.
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