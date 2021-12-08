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https://tr.sputniknews.com/20211208/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-telefonda-gorustu-1051584713.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T21:43+0300
2021-12-08T21:59+0300
iran
dünya
recep tayyip erdoğan
ibrahim reisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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iran, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

21:43 08.12.2021 (güncellendi: 21:59 08.12.2021)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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