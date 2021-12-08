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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T00:23+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
katar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a yaptığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulundu ve anlaşmalar imzaladı. Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısının 7'ncisine de katılan Erdoğan, Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.Geniş bir heyet ile gerçekleştirilen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
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recep tayyip erdoğan, katar, ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü

00:23 08.12.2021 (güncellendi: 00:25 08.12.2021)
© İletişim BaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© İletişim Başkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a yaptığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulundu ve anlaşmalar imzaladı.
Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısının 7'ncisine de katılan Erdoğan, Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Geniş bir heyet ile gerçekleştirilen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
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