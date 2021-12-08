https://tr.sputniknews.com/20211208/cumhurbaskani-erdogan-katar-ziyaretinin-ardindan-turkiyeye-dondu-1051546836.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T00:23+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

katar

ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a yaptığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulundu ve anlaşmalar imzaladı. Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısının 7'ncisine de katılan Erdoğan, Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.Geniş bir heyet ile gerçekleştirilen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

türkiye

katar

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recep tayyip erdoğan, katar, ziyaret