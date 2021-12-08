https://tr.sputniknews.com/20211208/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor-1051552443.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarında yapılacak yeni artışa... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T07:23+0300

2021-12-08T07:23+0300

2021-12-08T07:21+0300

politika

asgari ücret

beştepe

toplantı

cumhurbaşkanlığı kabinesi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.Asgari ücrette işçi ve işveren kesimi arasındaki görüşmeler sürüyor. Son durumun toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceğini açıkladı. Konunun toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.Beştepe'deki toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgınla mücadelesine ilişkin son verileri kabine ile paylaşacak.Dış politika, savunma, güvenlik ve terörle mücadele başlıkları da ele alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

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asgari ücret, beştepe, toplantı, cumhurbaşkanlığı kabinesi