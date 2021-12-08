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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarında yapılacak yeni artışa... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T07:23+0300
2021-12-08T07:21+0300
politika
asgari ücret
beştepe
toplantı
cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.Asgari ücrette işçi ve işveren kesimi arasındaki görüşmeler sürüyor. Son durumun toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceğini açıkladı. Konunun toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.Beştepe'deki toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgınla mücadelesine ilişkin son verileri kabine ile paylaşacak.Dış politika, savunma, güvenlik ve terörle mücadele başlıkları da ele alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.
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asgari ücret, beştepe, toplantı, cumhurbaşkanlığı kabinesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

07:23 08.12.2021
© AACumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarında yapılacak yeni artışa kadar çalışanları ilgilendiren önemli başlıklar masada olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Asgari ücrette işçi ve işveren kesimi arasındaki görüşmeler sürüyor. Son durumun toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceğini açıkladı. Konunun toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.

Beştepe'deki toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgınla mücadelesine ilişkin son verileri kabine ile paylaşacak.

Dış politika, savunma, güvenlik ve terörle mücadele başlıkları da ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.
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