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https://tr.sputniknews.com/20211208/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplantisi-basladi-1051577034.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T17:36+0300
2021-12-08T17:36+0300
2021-12-08T17:36+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kabine
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, kabine
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı.