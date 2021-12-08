https://tr.sputniknews.com/20211208/d-100-karayolunda-kaza-otomobilden-firlaydi-iki-arac-arasinda-kalarak-hayatini-kaybetti-1051551964.html

D-100 Karayolu'nda kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalarak hayatını kaybetti

D-100 Karayolu'nda kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalarak hayatını kaybetti

D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevki Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilden fırlayan trans birey TIR ve... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T06:32+0300

2021-12-08T06:32+0300

2021-12-08T06:31+0300

yaşam

trafik kazası

ölüm

trans birey

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D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, iddiaya göre, D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan TIR, önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı. Bu sırada aşırı hızlı olduğu belirtilen plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu TIR’a arkadan çarptı. Arkadan gele çekici ise önünde kaza yapan otomobile ve TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan trans birey Cüneyt Ç. otomobilden fırlayarak TIR ve çekici arasında sıkışıp hayatını kaybetti.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Trans birey Cüneyt Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsü ile çekicide bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt Ç. ‘nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazaya karışan çekici, TIR ve otomobilin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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2021

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trafik kazası, ölüm, trans birey