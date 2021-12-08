https://tr.sputniknews.com/20211208/danimarka-mahkemesi-el-konulan-rus-arastirma-gemisinin-rusyaya-donmesine-izin-verdi-1051546947.html
Danimarka mahkemesi, el konulan Rus araştırma gemisinin Rusya’ya dönmesine izin verdi
Danimarka mahkemesi, el konulan Rus araştırma gemisinin Rusya’ya dönmesine izin verdi
Daha önce açılan bir dava nedeniyle Danimarka’da el konulan Akademik Ioffe adlı araştırma gemisinin üzerindeki yasağın kaldırıldığı ve geminin Rusya’ya... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T00:25+0300
2021-12-08T00:25+0300
2021-12-08T00:25+0300
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rusya
danimarka
gemi
el koyma
akademik ioffe
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Gemiyi bilimsel araştırmalarda kullanan P. P. Şirşov Okyanus Bilimleri Enstitüsü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Danimarka’da el konulan Akademik Ioffe’nin üzerindeki yasağın kaldırıldığı ve geminin bugün Rusya’ya hareket edeceği bilgisi verildi.P.P. Şirşov Okyanus Bilimleri Enstitüsü Direktörü Aleksey Sokov, ilgili soru karşısında, “Evet, bu doğru. Enstitümüz, tutuklamanın yasadışı olduğundan şüphe duymuyordu ve serbest bırakılması için kaliteli ve hızlı bir çalışma yürüttü” yanıtını verdi.Daha önce el konulan belgelerin şu anda gemiye iade edildiğine dikkat çeken Sokov, “Her şey yolunda giderse gemi, bugün Moskova saatiyle 22.00’den (TSİ ile aynı) sonra veya biraz daha gecikmeli eve gitmek üzere yola çıkacak” ifadelerini kullandı.Kasım ayında Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği, Danimarka makamlarının Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı P. P. Şirşov Okyanus Bilimleri Enstitüsü’nün kullandığı Akademik Ioffe adlı araştırma gemisine el koyduğunu duyurmuştu.El konulma olayının, Rusya'nın Akademik Ioffe’yi bir Kanada seyahat acentesine charter kullanımı için verdiği 2019 yılında açılan bir dava ile ilgili olduğu öğrenilmişti.Rusya devletinin mülkünde olan Akademik Ioffe, 1988’de inşa edilmiş ve adını Sovyet bilim insanı fizikçi Abram Fedoroviç Ioffe'den alan 117 metre uzunluğunda bir araştırma gemisi. Benzersiz bir bilimsel tesis statüsüne sahip olan gemi, okyanusta uzun menzilli ses yayılımı üzerine deneyler için kullanılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211104/danimarka-bir-rus-arastirma-gemisine-el-koydu-1050489675.html
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rusya, danimarka, gemi, el koyma, akademik ioffe
Danimarka mahkemesi, el konulan Rus araştırma gemisinin Rusya’ya dönmesine izin verdi
Daha önce açılan bir dava nedeniyle Danimarka’da el konulan Akademik Ioffe adlı araştırma gemisinin üzerindeki yasağın kaldırıldığı ve geminin Rusya’ya dönmesine izin verildiği açıklandı.
Gemiyi bilimsel araştırmalarda kullanan P. P. Şirşov Okyanus Bilimleri Enstitüsü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Danimarka’da el konulan Akademik Ioffe’nin üzerindeki yasağın kaldırıldığı ve geminin bugün Rusya’ya hareket edeceği bilgisi verildi.
P.P. Şirşov Okyanus Bilimleri Enstitüsü Direktörü Aleksey Sokov, ilgili soru karşısında, “Evet, bu doğru. Enstitümüz, tutuklamanın yasadışı olduğundan şüphe duymuyordu ve serbest bırakılması için kaliteli ve hızlı bir çalışma yürüttü” yanıtını verdi.
Daha önce el konulan belgelerin şu anda gemiye iade edildiğine dikkat çeken Sokov, “Her şey yolunda giderse gemi, bugün Moskova saatiyle 22.00’den (TSİ ile aynı) sonra veya biraz daha gecikmeli eve gitmek üzere yola çıkacak” ifadelerini kullandı.
Kasım ayında Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği, Danimarka makamlarının Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı P. P. Şirşov Okyanus Bilimleri Enstitüsü’nün kullandığı Akademik Ioffe adlı araştırma gemisine el koyduğunu duyurmuştu.
El konulma olayının, Rusya'nın Akademik Ioffe’yi bir Kanada seyahat acentesine charter kullanımı için verdiği 2019 yılında açılan bir dava ile ilgili olduğu öğrenilmişti.
Rusya devletinin mülkünde olan Akademik Ioffe, 1988’de inşa edilmiş ve adını Sovyet bilim insanı fizikçi Abram Fedoroviç Ioffe'den alan 117 metre uzunluğunda bir araştırma gemisi. Benzersiz bir bilimsel tesis statüsüne sahip olan gemi, okyanusta uzun menzilli ses yayılımı üzerine deneyler için kullanılıyor.