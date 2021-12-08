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https://tr.sputniknews.com/20211208/dolmustan-indirilmeye-calisilan-isciden-belediye-baskanina-lutfen-kendisini-ise-geri-alin-1051580406.html
Dolmuştan indirilmeye çalışılan işçiden belediye başkanına: Lütfen kendisini işe geri alın
Dolmuştan indirilmeye çalışılan işçiden belediye başkanına: Lütfen kendisini işe geri alın
Muğla'da dolmuştan indirilmeye çalışılan işçi Hasan Duman, şoför kartı iptal edilen sürücü için belediye başkanına ricada bulunarak, "Özür dilerim, lütfen... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T19:34+0300
2021-12-08T19:51+0300
türkiye
muğla
şoför
hasan duman
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Muğla'da dolmuş şoförünün, kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye çalıştığı yolcu Hasan Duman, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Eğer benim yüzümden bu kişinin şoför kartı iptal edildiyse, belediye başkanımdan da kişinin kendisinden de çok özür dilerim. Lütfen kendisini işe geri alırlarsa çok sevinirim" dedi.38 yaşındaki Duman, gazetecilere, yaklaşık iki yıl önce Ankara'da emlak ve temizlik şirketi sahibi olduğunu ancak inşaat işine de girince battığını, işini kaybettiğini söyledi.Bu süreçten sonra fayans işi yapmaya başladığını anlatan Duman, dolmuşta yaşananların kendisini çok üzdüğünü, böyle bir şeyin yaşanmasını hiç istemediğini dile getirdi.'Parasızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim'Dolmuşa iş kıyafetiyle bindiğini aktaran Duman, şöyle konuştu:'Hakaret edilmesi gücüme gidiyor'Minibüs şoförü 63 yaşındaki Sait Demir de mesleğe kamyon ve otobüs şoförlüğü yaparak başladığını, iki yıldır da dolmuşta çalıştığını ifade etti.Yolcunun pantolonunun kalçadan ayak bileğine kadar yağlı boyalı olduğunu öne süren Demir, şunları kaydetti:Demir, görüntüyü çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.Şehir İçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Yılmaz Kurtçu da yaşananların hoş görüntüler olmadığını, ancak şoförün iyi bir insan olduğunu dile getirdi.Bodrum ilçesinde önceki gün bir dolmuş şoförü, yolcusunu, kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye ve koltuğa oturmasını engellemeye çalışmış, yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülenmişti. Sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında da idari işlem başlatılmıştı.
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muğla, şoför, hasan duman

Dolmuştan indirilmeye çalışılan işçiden belediye başkanına: Lütfen kendisini işe geri alın

19:34 08.12.2021 (güncellendi: 19:51 08.12.2021)
© AAMuğla'nın Bodrum ilçesinde kıyafetleri kirli diye araçtan indirilmeye çalışılan yolcu Hasan Duman
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyafetleri kirli diye araçtan indirilmeye çalışılan yolcu Hasan Duman - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Muğla'da dolmuştan indirilmeye çalışılan işçi Hasan Duman, şoför kartı iptal edilen sürücü için belediye başkanına ricada bulunarak, "Özür dilerim, lütfen kendisini işe geri alırlarsa, çok sevinirim" dedi.
Muğla'da dolmuş şoförünün, kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye çalıştığı yolcu Hasan Duman, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Eğer benim yüzümden bu kişinin şoför kartı iptal edildiyse, belediye başkanımdan da kişinin kendisinden de çok özür dilerim. Lütfen kendisini işe geri alırlarsa çok sevinirim" dedi.
38 yaşındaki Duman, gazetecilere, yaklaşık iki yıl önce Ankara'da emlak ve temizlik şirketi sahibi olduğunu ancak inşaat işine de girince battığını, işini kaybettiğini söyledi.
Bu süreçten sonra fayans işi yapmaya başladığını anlatan Duman, dolmuşta yaşananların kendisini çok üzdüğünü, böyle bir şeyin yaşanmasını hiç istemediğini dile getirdi.

'Parasızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim'

Dolmuşa iş kıyafetiyle bindiğini aktaran Duman, şöyle konuştu:
"Üzerim kirli değildi. Leke bırakacak bir şey kesinlikle yoktu. Sonuçta kartımı okuttum ve paramı verdim. Oturduğumda kirletecek bir şeyim olsa zaten binmezdim. Binsem de oturmazdım. Yaşananları televizyonda ve haber sitelerinde görünce çok şaşırdım. İşin bu boyutlara geldiğini, şoförün işten çıkarıldığını öğrendim. Günlük çalışan biriyim. Parasızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Eğer benim yüzümden bu kişinin şoför kartı iptal edildiyse belediye başkanımdan da kişinin kendisinden de çok özür dilerim. Lütfen kendisini işe geri alırlarsa, çok sevinirim."

'Hakaret edilmesi gücüme gidiyor'

Minibüs şoförü 63 yaşındaki Sait Demir de mesleğe kamyon ve otobüs şoförlüğü yaparak başladığını, iki yıldır da dolmuşta çalıştığını ifade etti.
© AAMuğla'nın Bodrum ilçesinde kıyafetleri kirli diye araçtan indirilmeye çalışılan yolcu Hasan Duman ile Minibüs şoförü Sait Demir
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyafetleri kirli diye araçtan indirilmeye çalışılan yolcu Hasan Duman ile Minibüs şoförü Sait Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyafetleri kirli diye araçtan indirilmeye çalışılan yolcu Hasan Duman ile Minibüs şoförü Sait Demir
© AA
Yolcunun pantolonunun kalçadan ayak bileğine kadar yağlı boyalı olduğunu öne süren Demir, şunları kaydetti:

"Kurumuş haldeydi. Kendisine 'Arkadaşım böyle gelmemekte fayda var, koltuklara oturduğunuz zaman her ne kadar boya kuru olsa da boyanın tozu bulaşıyor' dedim. Olay bu noktalara geldi. Asgari ücretle geçinen, bu meslekten emekli olan bir insanım. İşçi olan başka bir işçiye nasıl kötü davranır? Bunu anlayamıyorum. Beni buradaki yönetici arkadaşlarımın hepsi bilir. Kendi işimi yapıyorum. İstediğim şey kamuoyunun benden nefret etmemesi. Yaptığım tek şey çalıştığım ekmek tekneme sahip çıkmak. Hakaret edilmesi gücüme gidiyor."

Demir, görüntüyü çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Şehir İçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Yılmaz Kurtçu da yaşananların hoş görüntüler olmadığını, ancak şoförün iyi bir insan olduğunu dile getirdi.
Bodrum ilçesinde önceki gün bir dolmuş şoförü, yolcusunu, kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye ve koltuğa oturmasını engellemeye çalışmış, yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülenmişti. Sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında da idari işlem başlatılmıştı.
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