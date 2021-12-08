https://tr.sputniknews.com/20211208/dolmustan-indirilmeye-calisilan-isciden-belediye-baskanina-lutfen-kendisini-ise-geri-alin-1051580406.html

Dolmuştan indirilmeye çalışılan işçiden belediye başkanına: Lütfen kendisini işe geri alın

Dolmuştan indirilmeye çalışılan işçiden belediye başkanına: Lütfen kendisini işe geri alın

Muğla'da dolmuştan indirilmeye çalışılan işçi Hasan Duman, şoför kartı iptal edilen sürücü için belediye başkanına ricada bulunarak, "Özür dilerim, lütfen... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T19:34+0300

2021-12-08T19:34+0300

2021-12-08T19:51+0300

türkiye

muğla

şoför

hasan duman

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Muğla'da dolmuş şoförünün, kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye çalıştığı yolcu Hasan Duman, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Eğer benim yüzümden bu kişinin şoför kartı iptal edildiyse, belediye başkanımdan da kişinin kendisinden de çok özür dilerim. Lütfen kendisini işe geri alırlarsa çok sevinirim" dedi.38 yaşındaki Duman, gazetecilere, yaklaşık iki yıl önce Ankara'da emlak ve temizlik şirketi sahibi olduğunu ancak inşaat işine de girince battığını, işini kaybettiğini söyledi.Bu süreçten sonra fayans işi yapmaya başladığını anlatan Duman, dolmuşta yaşananların kendisini çok üzdüğünü, böyle bir şeyin yaşanmasını hiç istemediğini dile getirdi.'Parasızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim'Dolmuşa iş kıyafetiyle bindiğini aktaran Duman, şöyle konuştu:'Hakaret edilmesi gücüme gidiyor'Minibüs şoförü 63 yaşındaki Sait Demir de mesleğe kamyon ve otobüs şoförlüğü yaparak başladığını, iki yıldır da dolmuşta çalıştığını ifade etti.Yolcunun pantolonunun kalçadan ayak bileğine kadar yağlı boyalı olduğunu öne süren Demir, şunları kaydetti:Demir, görüntüyü çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.Şehir İçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Yılmaz Kurtçu da yaşananların hoş görüntüler olmadığını, ancak şoförün iyi bir insan olduğunu dile getirdi.Bodrum ilçesinde önceki gün bir dolmuş şoförü, yolcusunu, kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye ve koltuğa oturmasını engellemeye çalışmış, yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülenmişti. Sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında da idari işlem başlatılmıştı.

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muğla, şoför, hasan duman