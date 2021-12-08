https://tr.sputniknews.com/20211208/dso-omicronun-kuresel-bir-kriz-haline-gelmesini-onlemek-icin-asinizi-yaptirin-1051584827.html

DSÖ: Omicron'un küresel bir kriz haline gelmesini önlemek için aşınızı yaptırın

DSÖ: Omicron'un küresel bir kriz haline gelmesini önlemek için aşınızı yaptırın

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı tüm hükümetleri ve bireyleri önlemler almaya davet ederek, "Mümkünse aşınızı olun... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T21:55+0300

2021-12-08T21:55+0300

2021-12-08T21:55+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

tedros adhanom ghebreyesus

kovid-19

koronavirüs aşısı

varyant

omicron

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantının şimdiye kadar 57 ülkede tespit edildiğini, bu sayının artmasını beklediklerini söyledi.Omicron'un küresel yayılımı ve çok sayıda mutasyonu da dahil olmak üzere belirli özelliklerinin, 'salgının seyri üzerinde büyük bir etki oluşturabileceğinin' düşünüldüğünü aktaran Ghebreyesus, "Bu etkinin tam olarak ne olacağını kestirmek henüz mümkün değil" dedi.'Daha hafif hastalığa neden olduğuna dair kanıtlar var'Ghebreyesus, Omicron'un halen dünyadaki hakim olan Delta varyantına göre daha hafif hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu belirterek, bu konuda kesin bir hükme varmak için henüz çok erken olduğunun altını çizdi.Salgında rehavetin daha fazla can ve mal kaybına yol açacağı uyarısını yapan Ghebreyesus, "Eğer ülkeler hastaneler doluncaya kadar beklerse, çok geç olacak. Beklemeyin. Şimdi harekete geçin. Her hükümet ve her birey (Kovid-19'a karşı) sahip olduğumuz tüm araçları hemen şimdi kullanmalıdır" çağrısı yaptı.Ghebreyesus, tüm ülkelerde Kovid-19 aşı çalışmalarının hızlandırılmasını isteyerek, şunları kaydetti: "Lütfen, mümkünse aşınızı olun. Şu anda Delta'dan hayat kurtarabiliriz. Omicron'un şu anda küresel bir kriz haline gelmesini önleyebiliriz ve diğer varyantların ortaya çıkmasını engelleyebiliriz. Bu virüs değişiyor, ancak ortak kararlılığımız değişmemeli."Bugün yayınlanan DSÖ haftalık Kovid-19 raporunda, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etkili olup olmadığının ortaya çıkması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu ancak eldeki aşıların uygulanmaya devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

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dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, kovid-19, koronavirüs aşısı, varyant, omicron