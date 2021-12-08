https://tr.sputniknews.com/20211208/elder-100-liralik-bir-elektrik-faturasinin-60-lirasi-enerji-uretim-maliyeti-1051562759.html

ELDER: 100 liralık bir elektrik faturasının 60 lirası enerji üretim maliyeti

ELDER: 100 liralık bir elektrik faturasının 60 lirası enerji üretim maliyeti

ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler, tüketim hacimleri ve profillerine göre değişmekle birlikte 100 liralık bir faturanın 60 lirasını enerji üretim maliyetinin... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T13:07+0300

2021-12-08T13:07+0300

2021-12-08T13:21+0300

elektrik faturası

ekonomi

elder

elektrikli araç

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Elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım planlamalarına ilişkin bilgi veren Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, dağıtım şirketlerinin yatırımların artırılması ve kalitenin iyileştirilmesini yönünde bir rota belirlediğini söyledi.Yatırımların odağına hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetini aldıklarını ifade eden Zaimler, 2021-2025 döneminin ilk yılına planladıkları şekilde başladıklarını kaydetti.Zaimler, elektrik dağıtım şirketlerinin 2021-2025 dönemi için toplam 75 milyar liralık yatırım yapacaklarını vurguladı: Artan nüfus, kentleşme ve şehirlerin demografik yapısı gibi nedenlerle büyük ölçüde şebeke yatırımlarına harcama yapıldığına dikkati çeken Zaimler, "Bu yıl yatırımlarımızın yüzde 70'i şebekeye gitti. 2021'de sektör olarak kırsal bölgelerdeki yatırımlarımıza ağırlık verdik. Kırsaldaki şebekenin ihtiyaçları, oraya elektrik götürülmesi, oralarda kesintilerin yaşanmaması için buralardaki yatırımlarımız çok önemliydi" diye konuştu.Zaimler, yenilenebilir enerjinin Türkiye'de yükselen bir enerji kaynağı olduğuna işaret ederek, "Burada dağıtım şirketlerinin daha fazla yatırım yapması gerektiği, kendi bölgelerindeki sorumluluklarının artacağı gerçeği ortaya çıkıyor. Dağıtım şirketleri hem teknik altyapı hem de nitelikli insan kaynağı açısından yenilenebilir enerjiyle yaşanacak dönüşüme, değişikliğe hazır" değerlendirmesinde bulundu.'Elektrikli araçlarda yeşil dönüşüm önemli'Elektrikli araç dönüşümüne de değinen Zaimler, burada birinci amacın ham petrole dayalı akaryakıt tüketimini azaltmak olduğunu dile getirdi.Zaimler, akaryakıt tüketimini ortadan kaldırıp araçlarda ihtiyaç duyulan elektriğin kömür gibi bir hidrokarbondan üretilmesi durumunda bu adımın anlamının kalmayacağını belirterek, şöyle konuştu: '18 lirası vergi ve fonlar, 4 lira iletim maliyeti'Elektrik faturalarını oluşturan kalemlere de ilişkin bilgi veren Zaimler, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211125/epdk-baskani-yilmaz-kademeli-fiyat-tarifesi-icin-turkiye-ortalamasini-alacagiz-1051145817.html

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elektrik faturası, elder, elektrikli araç