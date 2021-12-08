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https://tr.sputniknews.com/20211208/elder-100-liralik-bir-elektrik-faturasinin-60-lirasi-enerji-uretim-maliyeti-1051562759.html
ELDER: 100 liralık bir elektrik faturasının 60 lirası enerji üretim maliyeti
ELDER: 100 liralık bir elektrik faturasının 60 lirası enerji üretim maliyeti
ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler, tüketim hacimleri ve profillerine göre değişmekle birlikte 100 liralık bir faturanın 60 lirasını enerji üretim maliyetinin... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T13:07+0300
2021-12-08T13:21+0300
elektrik faturası
ekonomi
elder
elektrikli araç
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Elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım planlamalarına ilişkin bilgi veren Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, dağıtım şirketlerinin yatırımların artırılması ve kalitenin iyileştirilmesini yönünde bir rota belirlediğini söyledi.Yatırımların odağına hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetini aldıklarını ifade eden Zaimler, 2021-2025 döneminin ilk yılına planladıkları şekilde başladıklarını kaydetti.Zaimler, elektrik dağıtım şirketlerinin 2021-2025 dönemi için toplam 75 milyar liralık yatırım yapacaklarını vurguladı: Artan nüfus, kentleşme ve şehirlerin demografik yapısı gibi nedenlerle büyük ölçüde şebeke yatırımlarına harcama yapıldığına dikkati çeken Zaimler, "Bu yıl yatırımlarımızın yüzde 70'i şebekeye gitti. 2021'de sektör olarak kırsal bölgelerdeki yatırımlarımıza ağırlık verdik. Kırsaldaki şebekenin ihtiyaçları, oraya elektrik götürülmesi, oralarda kesintilerin yaşanmaması için buralardaki yatırımlarımız çok önemliydi" diye konuştu.Zaimler, yenilenebilir enerjinin Türkiye'de yükselen bir enerji kaynağı olduğuna işaret ederek, "Burada dağıtım şirketlerinin daha fazla yatırım yapması gerektiği, kendi bölgelerindeki sorumluluklarının artacağı gerçeği ortaya çıkıyor. Dağıtım şirketleri hem teknik altyapı hem de nitelikli insan kaynağı açısından yenilenebilir enerjiyle yaşanacak dönüşüme, değişikliğe hazır" değerlendirmesinde bulundu.'Elektrikli araçlarda yeşil dönüşüm önemli'Elektrikli araç dönüşümüne de değinen Zaimler, burada birinci amacın ham petrole dayalı akaryakıt tüketimini azaltmak olduğunu dile getirdi.Zaimler, akaryakıt tüketimini ortadan kaldırıp araçlarda ihtiyaç duyulan elektriğin kömür gibi bir hidrokarbondan üretilmesi durumunda bu adımın anlamının kalmayacağını belirterek, şöyle konuştu: '18 lirası vergi ve fonlar, 4 lira iletim maliyeti'Elektrik faturalarını oluşturan kalemlere de ilişkin bilgi veren Zaimler, şunları kaydetti:
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elektrik faturası, elder, elektrikli araç

ELDER: 100 liralık bir elektrik faturasının 60 lirası enerji üretim maliyeti

13:07 08.12.2021 (güncellendi: 13:21 08.12.2021)
© AAElektrik faturası
Elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler, tüketim hacimleri ve profillerine göre değişmekle birlikte 100 liralık bir faturanın 60 lirasını enerji üretim maliyetinin oluşturduğunu söyledi.
Elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım planlamalarına ilişkin bilgi veren Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, dağıtım şirketlerinin yatırımların artırılması ve kalitenin iyileştirilmesini yönünde bir rota belirlediğini söyledi.
Yatırımların odağına hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetini aldıklarını ifade eden Zaimler, 2021-2025 döneminin ilk yılına planladıkları şekilde başladıklarını kaydetti.
Zaimler, elektrik dağıtım şirketlerinin 2021-2025 dönemi için toplam 75 milyar liralık yatırım yapacaklarını vurguladı:

"Bu senelik ortalama 15 milyar liraya karşılık geliyor. Yatırımlarımızın miktarı güncel endeksle bu yıl yaklaşık 17 milyar liraya ulaşacak. 2011-2015 tarife döneminde aynı para endeksiyle toplam yatırım 25 milyar liraydı. 2016-2020 dönemini kapsayan 5 yılda bu rakam 50 milyar lira oldu. Esasında baktığınızda 3 misline çıkan bir şebeke yatırımından bahsediyoruz."

Artan nüfus, kentleşme ve şehirlerin demografik yapısı gibi nedenlerle büyük ölçüde şebeke yatırımlarına harcama yapıldığına dikkati çeken Zaimler, "Bu yıl yatırımlarımızın yüzde 70'i şebekeye gitti. 2021'de sektör olarak kırsal bölgelerdeki yatırımlarımıza ağırlık verdik. Kırsaldaki şebekenin ihtiyaçları, oraya elektrik götürülmesi, oralarda kesintilerin yaşanmaması için buralardaki yatırımlarımız çok önemliydi" diye konuştu.
Zaimler, yenilenebilir enerjinin Türkiye'de yükselen bir enerji kaynağı olduğuna işaret ederek, "Burada dağıtım şirketlerinin daha fazla yatırım yapması gerektiği, kendi bölgelerindeki sorumluluklarının artacağı gerçeği ortaya çıkıyor. Dağıtım şirketleri hem teknik altyapı hem de nitelikli insan kaynağı açısından yenilenebilir enerjiyle yaşanacak dönüşüme, değişikliğe hazır" değerlendirmesinde bulundu.

'Elektrikli araçlarda yeşil dönüşüm önemli'

Elektrikli araç dönüşümüne de değinen Zaimler, burada birinci amacın ham petrole dayalı akaryakıt tüketimini azaltmak olduğunu dile getirdi.
Zaimler, akaryakıt tüketimini ortadan kaldırıp araçlarda ihtiyaç duyulan elektriğin kömür gibi bir hidrokarbondan üretilmesi durumunda bu adımın anlamının kalmayacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu dönüşümün enerji dönüşümü anlayışı içinde kesinlikle yeşil enerjiyle desteklenmesi lazım. Ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının daha da hızlı artması elektrikli araç dönüşümünü destekleyecektir. Elektrikli araçların bataryalarının teknolojisi, üretimi, maliyeti konusunda Türkiye'de bir girişim olması çok önemli. En yüksek teknolojinin kullanılması, en düşük maliyete odaklanılması hatta uluslararası boyutta oyuncu haline gelmemiz açısından bunu çok önemsediğimi söyleyebilirim."

'18 lirası vergi ve fonlar, 4 lira iletim maliyeti'

Elektrik faturalarını oluşturan kalemlere de ilişkin bilgi veren Zaimler, şunları kaydetti:
"100 liralık bir faturanın 60 lirasını enerji üretim maliyeti oluşturuyor. Bu rakam tüketim hacimlerine, profillerine göre değişebiliyor. Bunun 18 lirası vergi ve fonlar, 4 lira iletim maliyeti. Teknik ve teknik olmayan kayıpların maliyeti 3 lira. Dağıtım şirketlerinin yatırımları da 9 lira. Arıza, bakım, onarım, sayaç okuma ve insan kaynağı için de 6 lira. Esasında bu bedeller 5 sene için sabittir. En büyük değişken elektriğin üretimindeki değişikliktir. Elektrik tarifelerinde dağıtım şirketleri veya tedarik şirketleri bir değişiklik talebinde bulunamaz, faturada değişiklik yapamaz."
fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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