https://tr.sputniknews.com/20211208/emine-erdogan-video-gosterimi-sirasinda-gozyaslarini-tutamadi-1051579510.html

Emine Erdoğan, video gösterimi sırasında gözyaşlarını tutamadı

Emine Erdoğan, video gösterimi sırasında gözyaşlarını tutamadı

AK Parti'nin düzenlediği programda konuşan Emine Erdoğan, "Türk kadınının güçlü karakteri, Milli Mücadele'nin de lokomotifi olmuştur" dedi. Programda, eski... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T19:01+0300

2021-12-08T19:01+0300

2021-12-08T19:01+0300

türkiye

video

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emine erdoğan

kadın

akp

açıklama

gözyaşı

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Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları’nca 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümü kapsamında, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen öğle yemeğinde, eski ve yeni dönem kadın vekillerle bir araya geldi.Burada konuşan Erdoğan, programa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Fakat ne yazık ki bugün bir eksiğimizle bir aradayız. Çok sevdiğimiz, güzel insan bakanımız Güldal Akşit hanımefendiyi ebediyete uğurladık. Rabb’imden rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah cennetinde buluşmayı nasip etsin, biz geride kalanlara da Hakk’a ve halka hizmet yolunda bir ömür versin” dedi.Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 87 yıl önce, birçok Avrupa ülkesinden çok önce tanındığını anımsatan Emine Erdoğan, “Bu hak, çok güçlü bir zemine oturmuştur. Batı dünyasında, kadınların zifiri bir karanlık içinde yaşadığı dönemlerde Anadolu kadını, sosyal ve ekonomik hayatın ana damarlarında yer alıyordu. 14’üncü yüzyılda Anadolu’yu gezen İbn-i Batuta, Anadolu kadınının akıncılar gibi at sürdüğünü, pazar ticaretinde ön sıraları tuttuğunu yazar. Yine biliyoruz ki ahilik teşkilatının bir kolu olan Bacıyan-ı Rum, bugünün dünyasını bile şaşkınlığa sürükleyen, son derece güçlü bir kadın dayanışması örneğidir” diye konuştu.'Mi̇lli̇ mücadele’ni̇n lokomoti̇fi̇ oldu'Emine Erdoğan, Anadolu kadınının, ticaret hayatında önemli aktörlerden olduğu gibi sosyal konulara eğilmesiyle de öncü işler ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:“Öyle ki yetim çocuklardan, yaşlıların himayesine kadar toplumsal sorunlara eğilmişler. Bunlar, kurgu bir kitaptan alıntı değil medeniyetimizin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla Türk kadınının güçlenmesi, hak ettiği sosyal statüye kavuşması aslında uzun bir geleneğin sonucudur. Türk kadınının güçlü karakteri, Milli Mücadele’nin de lokomotifi olmuştur. İstiklal Harbi’mizin kadın kahramanlarının her biri başlı başına bir destandır. Türk kadınına has bu milli karakter on yılların, yüzyılların birbirine eklenmesiyle oluşan büyük bir manevi mirastır. Görüyoruz ki bu miras nesilden nesle aktarılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece kadınların akın akın sokaklara çıkması ve insanüstü mücadelesi bu aktarımın bir sonucudur. Kısacası Türk kadınının güçlü bir aklı, güçlü bir yüreği ve güçlü bir maneviyatı vardır.”Emine Erdoğan, son dönemde öne çıkan başlıklardan iklim değişikliği ile mücadele, çevre, eğitim, engelliler, gençlerin beklentileri, hayvan hakları gibi konulara da değinerek, milletin vekillerinin bu alanlarda çalışmasının önemini dile getirdi.Programda, eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit anısına video gösterimi de yapıldı. Emine Erdoğan, videoyu izlerken gözyaşı döktü. Ayrıca Güldal Akşit anısına Erdoğan’ın masasında, karanfiller ve Akşit’in fotoğrafı bulunan boş yer ayrıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in de konuşma yaptığı programa; AKP genel başkan yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Çiğdem Karaaslan ile Özlem Zengin ile eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Konuşmaların ardından Keşir tarafından Erdoğan’a kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilen kanun maddesinin replikasının yer aldığı tablo hediye edildi. Programda ayrıca kasidelerin yer aldığı tasavvuf musikisi dinletisi yapıldı. Emine Erdoğan, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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https://tr.sputniknews.com/20211125/emine-erdogan-kadinlara-kalkan-elleri-asla-affetmeyecegiz-1051142075.html

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