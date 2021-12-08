Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksici: Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü’nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Saat 13.00'de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek tek kontrol edildi. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 6 taksi şoförüne 144’er TL para cezası uygulandı.Seyir halinde emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza yiyen taksi şoförü Selami Karslı, İHA Muhabirine “Bana söylemeyin, fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor” dedi. Karslı ayrıca muhabire, "Sana da iş mi çıktı. Beni yayınlayamazsın” diyerek tepki gösterdi.
İstanbul'da taksilere yönelik denetim yapıldı. Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksi şoförü, “Bana söylemeyin, fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor” dedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü’nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Saat 13.00'de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek tek kontrol edildi. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 6 taksi şoförüne 144’er TL para cezası uygulandı.
Seyir halinde emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza yiyen taksi şoförü Selami Karslı, İHA Muhabirine “Bana söylemeyin, fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor” dedi. Karslı ayrıca muhabire, "Sana da iş mi çıktı. Beni yayınlayamazsın” diyerek tepki gösterdi.