Erdoğan: Din görevlilerine yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar, moralleri bozmamalı

Suriye'de okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan bazı kitaplarda peygamber efendimizin tasviri olarak yorumlanabilecek kimi resimlerin yer aldığı tespit edildi. Böyle bir durumun her ne kadar doğrudan bilgim dahilinde olmasa bile sorumlu olduğum bir yönetimde ortaya çıkmasından dolayı ziyadesiyle üzüntülüyüm. Hesap sorulmasını bizzat takip edeceğim.