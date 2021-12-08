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Erdoğan: Din görevlilerine yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar, moralleri bozmamalı
16:00 08.12.2021 (güncellendi: 16:32 08.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
© AA
İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Din görevlilerine yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar, moralleri bozmamalı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Din görevlilerine yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar, moralleri bozmamalı.
Sizlerin görevi günlük tartışmaların çok üzerinde, kuşatıcı yaklaşımdan taviz vermeyin.
Din görevlilerinin işi sadece namaz kıldırmak değildir. Asıl sorumluluk insanların kalbini peygamber sevgisi ile aydınlatmaktır.
Danimarka ve Fransa'da peygamberimize hakaret içeren karikatür yayınlandığında milletimiz meydanları doldurmuştur. Benzer hadise bizim de başımıza geldi.
Suriye'de okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan bazı kitaplarda peygamber efendimizin tasviri olarak yorumlanabilecek kimi resimlerin yer aldığı tespit edildi. Böyle bir durumun her ne kadar doğrudan bilgim dahilinde olmasa bile sorumlu olduğum bir yönetimde ortaya çıkmasından dolayı ziyadesiyle üzüntülüyüm. Hesap sorulmasını bizzat takip edeceğim.
Camiler daima hayatımızın merkezinde yer almıştır. Hiçbir sınıf, sınır, tanımayan ümmet kavramı evvela camilerimizde vücut bulmuştur.
Camilerimize sahip çıkmak temel görevimiz.