https://tr.sputniknews.com/20211208/esnafin-yakalayip-elektrik-kablosuyla-bagladigi-suphelinin-20den-fazla-suc-kaydi-cikti--1051559389.html

Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüphelinin 20den fazla suç kaydı çıktı

Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüphelinin 20den fazla suç kaydı çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, turistlere malzeme satma bahanesiyle esnaftan komisyon parası alarak dolandıran ve ardından esnaf tarafından yakalanıp el ve... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T12:04+0300

2021-12-08T12:04+0300

2021-12-08T12:04+0300

türkiye

antalya

esnaf

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051559365_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4d97e691412a68889f280f4242457fb0.jpg

Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki turistik bir çarşıda, Mitat E. adlı kişi turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve yüklü malzeme satacağını söyleyerek esnaftan komisyon ücreti almaya başladı. Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan Mitat E., esnafları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu.Dolandırıldığını düşünen esnafsa jandarmaya giderek Mitat E. hakkında şikayetçi oldu. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. Mitat E.'yi yakalamak için tüm esnaf hazırda beklemeye başladı.Elleri ve ayaklarını elektrik kablosuyla bağladılarŞüphelinin yine bir esnaftan 15 bin lira alıp kaçtığı fark edilince çarşıda kovalamaca yaşandı. Gaffar Uzun ve diğer esnaflar şüpheliyi yakalayıp, kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen Mithat E., gözaltına alındı.Cezaevi yolunda bile yeni şikayetler geldiJandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Mitat E. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi. Zanlının 20'nin üzerinde suç dosyası olduğu belirtilirken, jandarma ekiplerince cezaevine giderken, dolandırıldığını ileri süren başka esnafın da karakola gelerek Mitat E. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, esnaf, dolandırıcılık