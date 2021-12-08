Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüphelinin 20den fazla suç kaydı çıktı

Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki turistik bir çarşıda, Mitat E. adlı kişi turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve yüklü malzeme satacağını söyleyerek esnaftan komisyon ücreti almaya başladı. Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan Mitat E., esnafları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu.Dolandırıldığını düşünen esnafsa jandarmaya giderek Mitat E. hakkında şikayetçi oldu. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. Mitat E.'yi yakalamak için tüm esnaf hazırda beklemeye başladı.Elleri ve ayaklarını elektrik kablosuyla bağladılarŞüphelinin yine bir esnaftan 15 bin lira alıp kaçtığı fark edilince çarşıda kovalamaca yaşandı. Gaffar Uzun ve diğer esnaflar şüpheliyi yakalayıp, kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen Mithat E., gözaltına alındı.Cezaevi yolunda bile yeni şikayetler geldiJandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Mitat E. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi. Zanlının 20'nin üzerinde suç dosyası olduğu belirtilirken, jandarma ekiplerince cezaevine giderken, dolandırıldığını ileri süren başka esnafın da karakola gelerek Mitat E. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde, turistlere malzeme satma bahanesiyle esnaftan komisyon parası alarak dolandıran ve ardından esnaf tarafından yakalanıp el ve ayakları elektrik kablosuyla bağlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 20’nin üzerinde suç kaydı olduğu öğrenildi.
Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki turistik bir çarşıda, Mitat E. adlı kişi turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve yüklü malzeme satacağını söyleyerek esnaftan komisyon ücreti almaya başladı. Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan Mitat E., esnafları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu.
Dolandırıldığını düşünen esnafsa jandarmaya giderek Mitat E. hakkında şikayetçi oldu. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. Mitat E.'yi yakalamak için tüm esnaf hazırda beklemeye başladı.
Elleri ve ayaklarını elektrik kablosuyla bağladılar
Şüphelinin yine bir esnaftan 15 bin lira alıp kaçtığı fark edilince çarşıda kovalamaca yaşandı. Gaffar Uzun ve diğer esnaflar şüpheliyi yakalayıp, kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen Mithat E., gözaltına alındı.
Cezaevi yolunda bile yeni şikayetler geldi
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Mitat E. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi. Zanlının 20'nin üzerinde suç dosyası olduğu belirtilirken, jandarma ekiplerince cezaevine giderken, dolandırıldığını ileri süren başka esnafın da karakola gelerek Mitat E. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.