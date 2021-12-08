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Fatih Terim: Galatasaray, Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım
22:48 08.12.2021 (güncellendi: 23:07 08.12.2021)
© AAFatih Terim
© AA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçına beraberlik için çıkmayacaklarını belirterek, "Galatasaray, oynadığı futbol ve vaat ettiği gelecek ile birlikte Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım" açıklamasında bulundu.
Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndan lider çıkan takımı tayin edecek olan Lazio maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Fatih terim “Pazartesi başlayan ağrılarım mide ve bağırsak sistemindeki ağrı şikayetlerim daha sonra bir rahatsızlığa dönüştü. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. Kimseyi telaşlandırmak ve endişelendirmek istemedim. Onun için herhangi bir paylaşımda ve bilgilendirme yapmayı çok erken gördüm. Tetkikler devam ediyordu. Daha sonra bazı operasyon ihtimalinin olduğu masaya konunca tekrar konuştuk. Doktorlarımızdan gerekli izinleri alarak dün antrenmana gittim. Sonra hastaneye geri döndüm. Şimdi de takımımla beraberim. Ondan dolayı çok mutluyum. Buradan sevgili Dursun Buğra hocamın nezdinde üç gün boyunca benimle ilgilenen doktorlara çok teşekkür ediyorum. Arayan, soran, ilgilenen, paylaşan, iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Çok şükür iyiyim. Burada olmaktan da son derece mutluyum. Onlarla pazarlık edilmez ama sağ olsunlar bana izin verdiler. Allah’a şükür iyiyim. İlginize teşekkür ederim.” dedi.
Maça beraberlik düşüncesiyle çıkmayacaklarını aktaran Terim şunları söyledi:
- İstanbul’daki ilk maçtan önce sadece bir futbolsever olsam, maç programlarına baksam kesin bu maçı seçerim demiştim. Doğru. Burada Lazio’ya duyduğum saygı kadar, takımıma olan güvenimin de ifadesiydi. Bu gruptaki serüvenimiz gösterdi ki Galatasaray oynadığı futbol ve vaat ettiği gelecekle birlikte Avrupa kalitesini yükselten bir takım. Bu yüzden Marsilya ile oynadığımız maç, benim için Avrupa Ligi’nde o gecenin maçıydı. Tarafsız olarak yarınki maç programına bakıldığı zaman da Lazio maçının o gün söylediğim konuyla örtüştüğünü görüyorum. Lazio ve Galatasaray’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde başardığı şeylerden sonra yarın bir play-off maçı oynayacak gibiyiz. Biz buraya herhangi bir sıkıntı olmadan da gelebilirdik. Lokomotiv maçında maalesef çok fazla goller kaçırdık. Çok da kötü bir gol yedik. Yoksa liderliği garantilemiştik. Lazio aynı grupta yer aldığımız, çok ciddi gol pozisyonlarına giren ve bitiricilik seviyesi yüksek olan bir takım. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız.
'Gecenin maçı olacak'
- Beraberliğin bizim avantajımıza olduğu bir ortamda gecenin maçı olacağını düşünüyorum. Bir play-off maçı gibi aynı zamanda şubat ayındaki maçı oynuyor gibiyiz.Marsilya ve Lokomotiv Moskova’nın Lazio ile birlikte aynı grupta olduğu torbadan sonraki düşüncelerim aynı şekilde devam ediyor. Şampiyonlar Ligi grubuna benzetmiştim. Ona uygun mücadele ettik. Ne mutlu ki buraya ilk ikiyi garantilemiş, lider, mağlup olmamış ve dışarıda hiç gol yememiş bir takım olarak geldik. Bu bizim için çok önemli veriler. Galatasaray Roma’dan puanla dönmesi halinde grubu lider tamamlayacak. Bu takımın teknik direktörü olarak oyuncularımla gurur duyuyorum. Lazio’ya büyük saygı duyuyorum. Çok ciddi, önemli bir takım. Meslektaşım Sarri’nin oynatmaya çalıştığı futbolun her geçen gün oturduğunu görüyorum. Çok önemli oyunculara sahipler. Dikkat etmemiz gerekecek. Şampiyon karakteri taşıyan iki takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla güzel bir maç olacak.
'İtalya'da olmaktan dolayı çok mutluyum'
Bir dönem teknik direktörlük yaptığı İtalya’yı çok sevdiğini ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Fatih Terim, “İtalya’da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Her zaman söylediğim gibi İtalya benim ikinci vatanım. Burada çok mutlu günlerim oldu. Hala da çok iyi ilişkilerim, dostlarım var. Çok sevdiğim bir ülke. Aşağı yukarı her hafta sonu Serie A’dan bir maç izliyorum. Özellikle son yıllarda futbol kalitesinin tekrar artmasıyla müthiş bir lig olmaya başladı İtalya Ligi. Şampiyon karakterini taşıyan çok takım olması da İtalyan ligini daha seyredilir, beğenilir ve çekişmeli hale getiriyor. İtalya ligine yabancı değilim. Çok yakından bilen biriyim. İtalya’da olmaktan son derece mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen İtalya’ya ayak bastığım havalimanından şu ana kadar olan bölümde bana olan sevgiyi, saygıyı gördükçe çok daha mutlu oluyorum ve gurur duyuyorum. Hangi takımdan olduğu önemli değil. Terim ismini görmelerinin onlar için yetiyor olması beni çok mutlu ediyor. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Yaşamak lazım. O yüzden İtalya’da olmak benim için her zaman çok güzel.” yorumunda bulundu.
Futbolcuların güzel bir sonuç alarak kendisine ve Galatasaray camiasına hediye vereceklerine inandığını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Oyuncularım inşallah bir hediye verirler. Onlar da üzüldüler. Çok uzun teknik adamlık yıllarımda bir kez idman kaçırmadım. Gittim, çıkamadım ilk gün. Onlar da duydular. Oyuncularım benimle birlikte Galatasaray camiasına da bir hediye verecekler. Onların niyetlerinin bu olduğunu biliyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Umarım yarın ilk tedaviyi maçtan sonra onlar bana yapmış olur.” şeklinde konuştu.