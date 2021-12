https://tr.sputniknews.com/20211208/fatih-terim-galatasaray-avrupada-maclarin-kalitesini-yukselten-bir-takim-1051586585.html

Fatih Terim: Galatasaray, Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım

Fatih Terim: Galatasaray, Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçına beraberlik için çıkmayacaklarını belirterek, "Galatasaray, oynadığı futbol ve vaat ettiği gelecek ile... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T22:48+0300

2021-12-08T22:48+0300

2021-12-08T23:07+0300

spor

galatasaray

fatih terim

lazio

uefa avrupa ligi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044856305_0:137:1201:812_1920x0_80_0_0_0ee4f103231b698b23af137f8e0e03e8.jpg

Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndan lider çıkan takımı tayin edecek olan Lazio maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Fatih terim “Pazartesi başlayan ağrılarım mide ve bağırsak sistemindeki ağrı şikayetlerim daha sonra bir rahatsızlığa dönüştü. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. Kimseyi telaşlandırmak ve endişelendirmek istemedim. Onun için herhangi bir paylaşımda ve bilgilendirme yapmayı çok erken gördüm. Tetkikler devam ediyordu. Daha sonra bazı operasyon ihtimalinin olduğu masaya konunca tekrar konuştuk. Doktorlarımızdan gerekli izinleri alarak dün antrenmana gittim. Sonra hastaneye geri döndüm. Şimdi de takımımla beraberim. Ondan dolayı çok mutluyum. Buradan sevgili Dursun Buğra hocamın nezdinde üç gün boyunca benimle ilgilenen doktorlara çok teşekkür ediyorum. Arayan, soran, ilgilenen, paylaşan, iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Çok şükür iyiyim. Burada olmaktan da son derece mutluyum. Onlarla pazarlık edilmez ama sağ olsunlar bana izin verdiler. Allah’a şükür iyiyim. İlginize teşekkür ederim.” dedi.Maça beraberlik düşüncesiyle çıkmayacaklarını aktaran Terim şunları söyledi:'Gecenin maçı olacak''İtalya'da olmaktan dolayı çok mutluyum'Bir dönem teknik direktörlük yaptığı İtalya’yı çok sevdiğini ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Fatih Terim, “İtalya’da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Her zaman söylediğim gibi İtalya benim ikinci vatanım. Burada çok mutlu günlerim oldu. Hala da çok iyi ilişkilerim, dostlarım var. Çok sevdiğim bir ülke. Aşağı yukarı her hafta sonu Serie A’dan bir maç izliyorum. Özellikle son yıllarda futbol kalitesinin tekrar artmasıyla müthiş bir lig olmaya başladı İtalya Ligi. Şampiyon karakterini taşıyan çok takım olması da İtalyan ligini daha seyredilir, beğenilir ve çekişmeli hale getiriyor. İtalya ligine yabancı değilim. Çok yakından bilen biriyim. İtalya’da olmaktan son derece mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen İtalya’ya ayak bastığım havalimanından şu ana kadar olan bölümde bana olan sevgiyi, saygıyı gördükçe çok daha mutlu oluyorum ve gurur duyuyorum. Hangi takımdan olduğu önemli değil. Terim ismini görmelerinin onlar için yetiyor olması beni çok mutlu ediyor. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Yaşamak lazım. O yüzden İtalya’da olmak benim için her zaman çok güzel.” yorumunda bulundu.Futbolcuların güzel bir sonuç alarak kendisine ve Galatasaray camiasına hediye vereceklerine inandığını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Oyuncularım inşallah bir hediye verirler. Onlar da üzüldüler. Çok uzun teknik adamlık yıllarımda bir kez idman kaçırmadım. Gittim, çıkamadım ilk gün. Onlar da duydular. Oyuncularım benimle birlikte Galatasaray camiasına da bir hediye verecekler. Onların niyetlerinin bu olduğunu biliyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Umarım yarın ilk tedaviyi maçtan sonra onlar bana yapmış olur.” şeklinde konuştu.

lazio

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, fatih terim, lazio, uefa avrupa ligi