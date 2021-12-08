Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211208/fenerbahce-kulubu-baskan-vekili-erol-bilecik-macin-sonucunun-hicbir-ehemmiyeti-yok-1051547753.html
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik: Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik: Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T00:41+0300
2021-12-08T00:41+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
erol bilecik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103651/88/1036518895_0:104:1200:779_1920x0_80_0_0_da50e7532fb820f6732c4b682e936179.jpg
Nef Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 7-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, "Galatasaray Kulübünün göstermiş oldukları misafirperverlikleri, çok yakın ilgi ve alakaları için aynı şekilde erkek takımının lig maçında göstermiş oldukları yakın ilgi için teşekkür ederiz. Bizim için çok değerliydi. Sağ olsunlar, var olsunlar." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 1909 yılına dayandığını hatırlatan Bilecik, "Yani 112 yıllık bir tarihi var. Bugün de yeni bir tarihe tanıklık ettik. Kadın futbol takımları arasında oynanan ilk derbi maçı. 112 yıllık oynanan derbi maçlarının taçlanan noktası oldu. Kadın haklarının farkındalığına daha çok gündem yapmak için oynadığımız bir farkındalık maçıydı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray epey gecikmiş olsak da bu yıl kadın futboluna yatırım yapmış olan kulüpler. Özellikle kadınların spor hayatında olmaları, eğitimde, sosyal hayatta olmaları kadar bizler için çok değerli." diye konuştu.Kadınların spor hayatında daha aktif olmaları gerektiğine değinen Bilecik, "Biz Fenerbahçe Kulübü olarak Başkanımız Ali Koç'un liderliğinde göreve geldiğimiz ilk gün itibarıyla HeForShe hareketinin özel destekleyicisi olduk. Birleşmiş Milletlerin Kadın Biriminin kadınların haklarının daha iyi savunulması için kadınların ve erkeklerin omuz omuza vermeleri gerektiği sloganıyla yola çıkan bir hareket. Onun ana destekçisi oldu. Buradan TÜPRAŞ'a da şükranlarımı paylaşıyorum. Bunların hepsi topyekun bakıldığı zaman bu farkındalıklar emin olun Türkiye'nin geleceğinde, toplumun daha aydınlık bir noktaya gelmesinde bence çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.Karşılaşmayı yayımlayan kulüp televizyonları ile TRT'ye de teşekkür eden Bilecik, şöyle devam etti:Erkek liginde yaşanan heyecanın kadın liginde de gerçekleşmesi gerektiğini aktaran Bilecik, sözlerini şöyle tamamladı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103651/88/1036518895_12:0:1188:882_1920x0_80_0_0_2d06f49aacb3b4f61c43334f5976f4ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, fenerbahçe, erol bilecik

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik: Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok

00:41 08.12.2021
© AA / Abdulhamit Topal Erol Bilecik
Erol Bilecik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA / Abdulhamit Topal
Abone ol
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla oynadıkları maça ilişkin açıklamada bulundu.
Nef Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 7-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, "Galatasaray Kulübünün göstermiş oldukları misafirperverlikleri, çok yakın ilgi ve alakaları için aynı şekilde erkek takımının lig maçında göstermiş oldukları yakın ilgi için teşekkür ederiz. Bizim için çok değerliydi. Sağ olsunlar, var olsunlar." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 1909 yılına dayandığını hatırlatan Bilecik, "Yani 112 yıllık bir tarihi var. Bugün de yeni bir tarihe tanıklık ettik. Kadın futbol takımları arasında oynanan ilk derbi maçı. 112 yıllık oynanan derbi maçlarının taçlanan noktası oldu. Kadın haklarının farkındalığına daha çok gündem yapmak için oynadığımız bir farkındalık maçıydı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray epey gecikmiş olsak da bu yıl kadın futboluna yatırım yapmış olan kulüpler. Özellikle kadınların spor hayatında olmaları, eğitimde, sosyal hayatta olmaları kadar bizler için çok değerli." diye konuştu.
Kadınların spor hayatında daha aktif olmaları gerektiğine değinen Bilecik, "Biz Fenerbahçe Kulübü olarak Başkanımız Ali Koç'un liderliğinde göreve geldiğimiz ilk gün itibarıyla HeForShe hareketinin özel destekleyicisi olduk. Birleşmiş Milletlerin Kadın Biriminin kadınların haklarının daha iyi savunulması için kadınların ve erkeklerin omuz omuza vermeleri gerektiği sloganıyla yola çıkan bir hareket. Onun ana destekçisi oldu. Buradan TÜPRAŞ'a da şükranlarımı paylaşıyorum. Bunların hepsi topyekun bakıldığı zaman bu farkındalıklar emin olun Türkiye'nin geleceğinde, toplumun daha aydınlık bir noktaya gelmesinde bence çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Karşılaşmayı yayımlayan kulüp televizyonları ile TRT'ye de teşekkür eden Bilecik, şöyle devam etti:
"Bütün sporcuları kutluyorum. Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok. Önemli olan bu farkındalığın yerine getirilmesiydi. Bütün hedefimiz kadınlarda da mutlu sona ulaşmak ve bu doğrultuda bütün çalışmalarımıza devam etmek. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamda çok özel bir deyişi var; 'Dünya yüzünde bulunan bütün eserlerin gerçek sahibi kadınlarımızdır' diyerek kadınlara verilen bütün önemi ortaya koymuş vaziyette. Seçme-seçilme hakkını kadınlarımıza veren Atamız, neredeyse Avrupa'dan, hatta bütün dünya ülkelerinden çok daha önce bu hareketi yapmıştı. Bu önemi görmüştü. Atamıza layık olarak, Atamızın açmış olduğu bu yoldan emin adımlarla yürüyerek gerek ülke hedeflerinde gerekse dünya hedeflerinde kadınların daha iyi bir ortamda yaşadığı, yönetime katıldığı, yöneticilerin spor hayatında, eğitimde gerekli olan gerçek yerlerini aldığı bir dünya olana kadar mücadelemize devam edeceğiz. İyi ki varlar."
Erkek liginde yaşanan heyecanın kadın liginde de gerçekleşmesi gerektiğini aktaran Bilecik, sözlerini şöyle tamamladı:
"Belki geç kalarak bu işe başlamış olduk ama arayı kapatacağımıza inanıyorum. Çok değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarım, teknik kadro, sportif direktör arkadaşlarımız çok iyi bir süreç geçirdiler. İyi bir takım kuruldu. Tahmin ediyorum lige hazır. İnşallah tüm spor branşlarımızda olduğu gibi hikayelerin sonu güzel bitsin Fenerbahçe'de. Kadın futbol liginde de hikayemizin güzel bitmesini canı gönülden diliyorum."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:18Tatlıses’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilmişti: Pantene’den açıklama
01:07Gözaltına alınan kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun İstanbul'a getirildi
01:03CNN International’dan CNN Türk’e inceleme: Heyet geliyor
01:03Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda
00:51S-400 birliklerinin Volga bölgesi ve Sibirya'daki taktik tatbikatları başladı
00:41Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik: Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok
00:40Antalya'da kar yağışı başladı
00:33İran Dışişleri: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak
00:28Gref: Yaptırımlar yoluyla rubleyi diğer para birimlerine dönüştürmeyi yasaklamak imkansız
00:27ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi McFaul'dan Rusya'ya ‘kademeli’ yaptırımlar getirilmesi önerisi
00:25Danimarka mahkemesi, el konulan Rus araştırma gemisinin Rusya’ya dönmesine izin verdi
00:23Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü
00:18BM’den Erivan'a Azerbaycanlılara karşı ırksal nefreti önleme çağrısı
00:18Meteoroloji'den 2 bölge için kuvvetli yağış uyarısı
00:07Azerbaycan: Ermenistan bölgede barışın sağlanmasına engel oluyor
00:02Rusya'da 72 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı
00:02İş elbisesi ile minibüse binen yolcuya şoförden tepki: 'Sen bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın'
00:01Öğretmen Metin Lokumcu’nun hayatını kaybettiği günden yeni görüntüler paylaşıldı
DünKremlin: Rusya ve ABD’nin, 'diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi
DünFatih Altaylı: Doğu Perinçek’ten özür diliyorum