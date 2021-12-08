https://tr.sputniknews.com/20211208/fenerbahce-kulubu-baskan-vekili-erol-bilecik-macin-sonucunun-hicbir-ehemmiyeti-yok-1051547753.html

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik: Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik: Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T00:41+0300

2021-12-08T00:41+0300

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spor

galatasaray

fenerbahçe

erol bilecik

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Nef Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 7-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, "Galatasaray Kulübünün göstermiş oldukları misafirperverlikleri, çok yakın ilgi ve alakaları için aynı şekilde erkek takımının lig maçında göstermiş oldukları yakın ilgi için teşekkür ederiz. Bizim için çok değerliydi. Sağ olsunlar, var olsunlar." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 1909 yılına dayandığını hatırlatan Bilecik, "Yani 112 yıllık bir tarihi var. Bugün de yeni bir tarihe tanıklık ettik. Kadın futbol takımları arasında oynanan ilk derbi maçı. 112 yıllık oynanan derbi maçlarının taçlanan noktası oldu. Kadın haklarının farkındalığına daha çok gündem yapmak için oynadığımız bir farkındalık maçıydı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray epey gecikmiş olsak da bu yıl kadın futboluna yatırım yapmış olan kulüpler. Özellikle kadınların spor hayatında olmaları, eğitimde, sosyal hayatta olmaları kadar bizler için çok değerli." diye konuştu.Kadınların spor hayatında daha aktif olmaları gerektiğine değinen Bilecik, "Biz Fenerbahçe Kulübü olarak Başkanımız Ali Koç'un liderliğinde göreve geldiğimiz ilk gün itibarıyla HeForShe hareketinin özel destekleyicisi olduk. Birleşmiş Milletlerin Kadın Biriminin kadınların haklarının daha iyi savunulması için kadınların ve erkeklerin omuz omuza vermeleri gerektiği sloganıyla yola çıkan bir hareket. Onun ana destekçisi oldu. Buradan TÜPRAŞ'a da şükranlarımı paylaşıyorum. Bunların hepsi topyekun bakıldığı zaman bu farkındalıklar emin olun Türkiye'nin geleceğinde, toplumun daha aydınlık bir noktaya gelmesinde bence çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.Karşılaşmayı yayımlayan kulüp televizyonları ile TRT'ye de teşekkür eden Bilecik, şöyle devam etti:Erkek liginde yaşanan heyecanın kadın liginde de gerçekleşmesi gerektiğini aktaran Bilecik, sözlerini şöyle tamamladı:

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galatasaray, fenerbahçe, erol bilecik