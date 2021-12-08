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Fernando Muslera: Yarınki maç zor olacak çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var
Fernando Muslera: Yarınki maç zor olacak çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var
Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı kaleci Fernando Muslera, Lazio maçının zor bir maç olacağını ve belki de ilk müsabakada olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T23:35+0300
2021-12-08T23:35+0300
spor
galatasaray
lazio
uefa avrupa ligi
fernando muslera
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Muslera, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ıncı ve son haftasında yarın Roma’da Lazio ile yapacakları maç öncesinde, karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.Deneyimli file bekçisi, Lazio maçına ilişkin, "Yarınki çok önemli bir maç olacak. Takım kaptanı olarak şunu söyleyebilirim ki; genç bir takımız. Her gün çalışarak, büyük emek ve çaba göstererek, buraya kadar geldik. Disiplinimizden taviz vermedik. Çok çalıştığımızın altını çizmek istiyorum. Yarınki maç zor olacak çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var. Zor dönemlerden geçmiş olmamıza rağmen biz asla mütevaziliğimizden taviz vermeden kararlılıkla ilerliyoruz, hedeflerimiz var. Cesaretle bu maçı göğüsleyip, en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Muslera, iki takım arasında çok büyük farklılık görmediğini dile getirerek, "Genç bir takımız. Çok çalışan, korkusuz takımız. Lazio tabii ki daha deneyimli, organize bir takımdan bahsediyoruz. Nasıl yola devam etmesi gerektiğini bilen bir takımdan bahsediyoruz. Bu yüzden, belki de ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak. Biz hocamız Terim'le birlikte stratejilerimizi ve taktiklerimizi çalıştık. Kendisinin de talimatları doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.Hem Galatasaray'ın hem de Lazio'nun bu kupada sonuna kadar gitme kapasiteleri olduğuna işaret eden Muslera, şunları kaydetti:
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galatasaray, lazio, uefa avrupa ligi, fernando muslera

Fernando Muslera: Yarınki maç zor olacak çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var

23:35 08.12.2021
© AAFernando Muslera
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı kaleci Fernando Muslera, Lazio maçının zor bir maç olacağını ve belki de ilk müsabakada olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir karşılaşma olabileceğini söyledi.
Muslera, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ıncı ve son haftasında yarın Roma’da Lazio ile yapacakları maç öncesinde, karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Deneyimli file bekçisi, Lazio maçına ilişkin, "Yarınki çok önemli bir maç olacak. Takım kaptanı olarak şunu söyleyebilirim ki; genç bir takımız. Her gün çalışarak, büyük emek ve çaba göstererek, buraya kadar geldik. Disiplinimizden taviz vermedik. Çok çalıştığımızın altını çizmek istiyorum. Yarınki maç zor olacak çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var. Zor dönemlerden geçmiş olmamıza rağmen biz asla mütevaziliğimizden taviz vermeden kararlılıkla ilerliyoruz, hedeflerimiz var. Cesaretle bu maçı göğüsleyip, en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Muslera, iki takım arasında çok büyük farklılık görmediğini dile getirerek, "Genç bir takımız. Çok çalışan, korkusuz takımız. Lazio tabii ki daha deneyimli, organize bir takımdan bahsediyoruz. Nasıl yola devam etmesi gerektiğini bilen bir takımdan bahsediyoruz. Bu yüzden, belki de ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak. Biz hocamız Terim'le birlikte stratejilerimizi ve taktiklerimizi çalıştık. Kendisinin de talimatları doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.
Hem Galatasaray'ın hem de Lazio'nun bu kupada sonuna kadar gitme kapasiteleri olduğuna işaret eden Muslera, şunları kaydetti:
"Şu anda birinci sıradayız. Yarın biz liderliğimizi korumak için, Lazio lider olmak için mücadele edecek. İki takımda da sonuna kadar gitme kapasitesinin mevcut olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bundan sonraki aşamalar daha da zorlaşacak. Her iki takımın da amacı mümkün olduğu kadar ileri, şampiyonanın son noktasına kadar gitmek olacak."
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