https://tr.sputniknews.com/20211208/fernando-muslera-yarinki-mac-zor-olacak-cunku-karsimizda-lazio-gibi-bir-rakip-var-1051587925.html

Fernando Muslera: Yarınki maç zor olacak çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var

Fernando Muslera: Yarınki maç zor olacak çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı kaleci Fernando Muslera, Lazio maçının zor bir maç olacağını ve belki de ilk müsabakada olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T23:35+0300

2021-12-08T23:35+0300

2021-12-08T23:35+0300

spor

galatasaray

lazio

uefa avrupa ligi

fernando muslera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044036273_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb17465dc587ee12a7e4b80d0adf022b.jpg

Muslera, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ıncı ve son haftasında yarın Roma’da Lazio ile yapacakları maç öncesinde, karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.Deneyimli file bekçisi, Lazio maçına ilişkin, "Yarınki çok önemli bir maç olacak. Takım kaptanı olarak şunu söyleyebilirim ki; genç bir takımız. Her gün çalışarak, büyük emek ve çaba göstererek, buraya kadar geldik. Disiplinimizden taviz vermedik. Çok çalıştığımızın altını çizmek istiyorum. Yarınki maç zor olacak çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var. Zor dönemlerden geçmiş olmamıza rağmen biz asla mütevaziliğimizden taviz vermeden kararlılıkla ilerliyoruz, hedeflerimiz var. Cesaretle bu maçı göğüsleyip, en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Muslera, iki takım arasında çok büyük farklılık görmediğini dile getirerek, "Genç bir takımız. Çok çalışan, korkusuz takımız. Lazio tabii ki daha deneyimli, organize bir takımdan bahsediyoruz. Nasıl yola devam etmesi gerektiğini bilen bir takımdan bahsediyoruz. Bu yüzden, belki de ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak. Biz hocamız Terim'le birlikte stratejilerimizi ve taktiklerimizi çalıştık. Kendisinin de talimatları doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.Hem Galatasaray'ın hem de Lazio'nun bu kupada sonuna kadar gitme kapasiteleri olduğuna işaret eden Muslera, şunları kaydetti:

lazio

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, lazio, uefa avrupa ligi, fernando muslera