https://tr.sputniknews.com/20211208/fransada-kasikci-cinayetiyle-ilgili-gozaltina-alinan-kisi-pasaportu-uzerinden-teshis-edildi-1051570685.html
'Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi, pasaportu üzerinden teşhis edildi'
'Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi, pasaportu üzerinden teşhis edildi'
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız polisi tarafından yakalanan kişinin pasaport kontrolü sırasında... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T15:23+0300
2021-12-08T15:23+0300
2021-12-08T15:27+0300
dünya
fransa
tutuklama
cemal kaşıkçı
cemal kaşıkçı cinayeti
kaşıkçı cinayeti
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İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan emniyet kaynakları, dün Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutuklanan kişinin pasaport kontrolünde çıkan bir uyarı nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.Fransız kaynaklar, daha önce gözaltına alınan kişinin Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi 33 yaşındaki Halid el Uteybi olduğunu ileri sürmüştü. El Uteybi, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak BM tarafından hazırlanan raporun yanı sıra, ABD ve İngiliz yaptırım listelerinde de anılan bir Suudi isim. Paris'teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, dün gece yaptıkları açıklamada gözaltına alınan kişinin Kaşıkçı cinayetiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.'Şüpheliye dair düşük kaliteli fotoğraf ve pasaport bilgileri Türkiye'den geldi'Reuters'a konuşan emniyet kaynağı, bahsi geçen kişinin havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında pasaport sahibinin bir cinayet soruşturması kapsamında arandığını gösteren bir uyarı nedeniyle gözaltına alındığını belirtti. Buna göre, uyarıya neden olan yakalama kararı, Türkiye'den gelmişti. Fransız polisinin elinde şüpheliye dair pasaport bilgileri ve Türkiye'den gelen yakalama kararında yer alan düşük kaliteli bir fotoğraf bulunduğunu ancak biyometrik hiçbir bilgi bulunmadığını belirten emniyet kaynağı, konuya dair Türkiye'den daha fazla bilgi talep edebileceklerini kaydetti.Fransız yasalarına göre yetkililerin tutuklanan kişinin kim olduğunu tespit etmek için gözaltına alınma saatinden itibaren 48 saatlik bir vakti var. Bu süre sonunda polis, tutuklanan kişiyi daha uzun süre alıkoymak için çeşitli adımlar atarak olası iade sürecini başlatmak ya da serbest bırakmak zorunda. 2019'da Birleşmiş Mİlletler tarafından hazırlanan raporda, Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik Suudi ekibin içerisinde El-Otaibi'nin de yer aldığı ifade edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/fransiz-basini-cemal-kasikci-cinayetinin-suphelilerinden-biri-pariste-yakalandi-1051537093.html
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fransa, tutuklama, cemal kaşıkçı, cemal kaşıkçı cinayeti, kaşıkçı cinayeti
'Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi, pasaportu üzerinden teşhis edildi'
15:23 08.12.2021 (güncellendi: 15:27 08.12.2021)
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız polisi tarafından yakalanan kişinin pasaport kontrolü sırasında alınan bir uyarı nedeniyle tutuklandığı, ancak polisin elinde bir biyometrik veri olmadığı kaydedildi.
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan emniyet kaynakları, dün Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutuklanan kişinin pasaport kontrolünde çıkan bir uyarı nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.
Fransız kaynaklar, daha önce gözaltına alınan kişinin Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi 33 yaşındaki Halid el Uteybi olduğunu ileri sürmüştü. El Uteybi, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak BM tarafından hazırlanan raporun yanı sıra, ABD ve İngiliz yaptırım listelerinde de anılan bir Suudi isim.
Paris'teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, dün gece yaptıkları açıklamada gözaltına alınan kişinin Kaşıkçı cinayetiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
'Şüpheliye dair düşük kaliteli fotoğraf ve pasaport bilgileri Türkiye'den geldi'
Reuters'a konuşan emniyet kaynağı, bahsi geçen kişinin havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında pasaport sahibinin bir cinayet soruşturması kapsamında arandığını gösteren bir uyarı nedeniyle gözaltına alındığını belirtti. Buna göre, uyarıya neden olan yakalama kararı, Türkiye'den gelmişti.
Fransız polisinin elinde şüpheliye dair pasaport bilgileri ve Türkiye'den gelen yakalama kararında yer alan düşük kaliteli bir fotoğraf bulunduğunu ancak biyometrik hiçbir bilgi bulunmadığını belirten emniyet kaynağı, konuya dair Türkiye'den daha fazla bilgi talep edebileceklerini kaydetti.
Fransız yasalarına göre yetkililerin tutuklanan kişinin kim olduğunu tespit etmek için gözaltına alınma saatinden itibaren 48 saatlik bir vakti var. Bu süre sonunda polis, tutuklanan kişiyi daha uzun süre alıkoymak için çeşitli adımlar atarak olası iade sürecini başlatmak ya da serbest bırakmak zorunda.
2019'da Birleşmiş Mİlletler tarafından hazırlanan raporda, Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik Suudi ekibin içerisinde El-Otaibi'nin de yer aldığı ifade edilmişti.