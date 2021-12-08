https://tr.sputniknews.com/20211208/fransada-kasikci-cinayetiyle-ilgili-gozaltina-alinan-kisi-serbest-birakildi-1051572674.html

Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Fransa'da savcılık, dün gece Paris'teki bir havalimanında Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşının serbest bırakıldığını... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T15:56+0300

2021-12-08T15:56+0300

2021-12-08T16:23+0300

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cemal kaşıkçı

cemal kaşıkçı cinayeti

cemal kaşıkçı'nın öldürümesine ilişkin açılan soruşturma

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Fransa'da savcılıktan yapılan açıklamada, havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında pasaport sahibinin bir cinayet soruşturması kapsamında arandığını gösteren bir uyarı nedeniyle gözaltına alınan kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.Açıklamaya göre, yapılan incelemeler Türkiye'den gelen yakalama kararında belirtilen kişinin, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişiyle aynı olmadığını gösterdi.Paris'teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, gözaltına alınan kişinin konuyla hiçbir ilişkisi olmadığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211208/fransada-kasikci-cinayetiyle-ilgili-gozaltina-alinan-kisi-pasaportu-uzerinden-teshis-edildi-1051570685.html

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fransa, cemal kaşıkçı, cemal kaşıkçı cinayeti, cemal kaşıkçı'nın öldürümesine ilişkin açılan soruşturma