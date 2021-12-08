https://tr.sputniknews.com/20211208/gaziantepte-bebegini-darp-eden-baba-hakkinda-20-yila-kadar-hapis-cezasi-istemi-kabul-edildi-1051561460.html

Gaziantep'te bebeğini darp eden baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemi kabul edildi

Gaziantep'te bebeğini darp eden baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemi kabul edildi

Gaziantep'te bebeğini darp eden baba hakkında, 'nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T12:35+0300

2021-12-08T12:35+0300

2021-12-08T13:24+0300

türkiye

gaziantep

bebek

mahkeme

darp

dava

karar

taburcu

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Baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık bebek C.G'yi darp ederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı. Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba 'nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı. Bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.Baba Y.G. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.Sosyal medyada tepki çeken olayın detaylarını, anne Semra G. şöyle anlatmıştı: "Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok da bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım."

türkiye

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gaziantep, bebek, mahkeme, darp, dava, karar, taburcu