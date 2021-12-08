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https://tr.sputniknews.com/20211208/getir-new-yorkta-hizmetlerine-basladi-1051564692.html
Getir, New York’ta hizmetlerine başladı
Getir, New York’ta hizmetlerine başladı
Avrupa kıtasının ardından Amerika’daki genişlemesine devam eden Getir, Şikago’dan sonra dünyanın en büyük ticaret ve finans merkezlerinden New York’ta hizmet... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T13:42+0300
2021-12-08T13:49+0300
ekonomi
avrupa
abd
alışveriş
kurye
market
getir
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'10 dakikada market ürünleri teslimatı' modelini dünyada ilk kez 6 yıl önce başlatan Getir’in küresel yolculuğu Amerika kıtasında devam ediyor. 2021 yılında 7 Avrupa ülkesine ulaşan Getir, geçen ay Chicago’da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım attı.Faaliyet alanını 3 kıtada toplam 9 ülkeye genişleten Getir, bugün itibarıyla ABD’nin en kalabalık şehri olan New York’ta sipariş almaya başladı.Dünya Gazetesi'ndeki habere göre Getir kurucusu Nazım Salur, “New York, dünyanın her yerinden insanın olduğu Amerika’nın en önemli, en hareketli şehri. Dünya’nın en önemli ticaret ve finans merkezi. New York’ta zaman her şey demek, insanlar zamanla yarışıyor. Bu insanların günlük ihtiyaçlarına Getir'in yaygın ağıyla 10 dakikada ulaşabilecek olması, tüm ezberlerini bozan müthiş bir kolaylık olacak” dedi.Getir’in bu yıl ocak ayında İngiltere ile başlayan global açılımı Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam etti. Getir’in ABD’de Chicago ve New York’un ardından bir sonraki durağı ise Boston olacak.
https://tr.sputniknews.com/20211123/getir-ingiliz-hizli-teslimat-uygulamasi-weezyi-satin-aliyor-1051075291.html
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avrupa, abd, alışveriş, kurye, market, getir

Getir, New York’ta hizmetlerine başladı

13:42 08.12.2021 (güncellendi: 13:49 08.12.2021)
© REUTERS / UMIT BEKTASGetir kurye
Getir kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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Avrupa kıtasının ardından Amerika’daki genişlemesine devam eden Getir, Şikago’dan sonra dünyanın en büyük ticaret ve finans merkezlerinden New York’ta hizmet vermeye başladı.
'10 dakikada market ürünleri teslimatı' modelini dünyada ilk kez 6 yıl önce başlatan Getir’in küresel yolculuğu Amerika kıtasında devam ediyor.

2021 yılında 7 Avrupa ülkesine ulaşan Getir, geçen ay Chicago’da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım attı.

Faaliyet alanını 3 kıtada toplam 9 ülkeye genişleten Getir, bugün itibarıyla ABD’nin en kalabalık şehri olan New York’ta sipariş almaya başladı.
Dünya Gazetesi'ndeki habere göre Getir kurucusu Nazım Salur, “New York, dünyanın her yerinden insanın olduğu Amerika’nın en önemli, en hareketli şehri. Dünya’nın en önemli ticaret ve finans merkezi. New York’ta zaman her şey demek, insanlar zamanla yarışıyor. Bu insanların günlük ihtiyaçlarına Getir'in yaygın ağıyla 10 dakikada ulaşabilecek olması, tüm ezberlerini bozan müthiş bir kolaylık olacak” dedi.
Getir’in bu yıl ocak ayında İngiltere ile başlayan global açılımı Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam etti. Getir’in ABD’de Chicago ve New York’un ardından bir sonraki durağı ise Boston olacak.
Getir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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