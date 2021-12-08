Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211208/googleda-2021-yilinin-arama-trendleri-belli-oldu-turkiye-en-cok-neler-aradi-1051572029.html
Google'da 2021 yılının arama trendleri belli oldu: Türkiye en çok neler aradı?
Google'da 2021 yılının arama trendleri belli oldu: Türkiye en çok neler aradı?
Arama motoru devi Google yıllık trend raporunu açıkladı. Şirketin verilerine göre Türkiye'de en çok yapılan aramalar da belli oldu. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T15:45+0300
2021-12-08T16:13+0300
google
yaşam
mesut özil
eba
arama
başak cengiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103234/34/1032343465_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_1db1015af0b91ea56644b5ae97f9b301.jpg
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı.EBA yine ilk sıradaUzaktan eğitimin pandemi nedeniyle yılın çoğuna damgasını vurduğu 2021'de en çok aranan kelime grubu ‘EBA giriş’ oldu.Listenin ikinci sırasında dünya genelinde trend olan Güney Kore dizisi Squid Game yer aldı.Açık öğretim liselerine ilişkin aramalar da listede üçüncü oldu.Listenin dördüncü sırasında ise Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil var.Kamuoyunun gündemine oturan Elmalı Davası da 2021'de en çok yapılan beşinci sorgu oldu.En çok aranan isim Mesut ÖzilEn çok aranan isimler listesinin başında ise Mesut Özil bulunuyor. Fenerbahçeli oyuncu Türkiye genelinde en çok merak edilen isim oldu.A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt listenin ikinci sırasında yer aldı.En çok aranan kelimelerle paralel olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin en çok merak ettiği üçüncü isim oldu.Listenin dördüncü sırasında Galatasaray'a başkan seçilen Burak Elmas, beşinci sırada ise Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci var.Bu listeye bakıldığında Türkiye'nin en çok merak ettiği isimlerin spor dünyasında yer aldığını söylemek mümkün. Futbolun ağırlığı sporda öne çıkıyor.En çok aranan dizi Squid GameEn çok aranan dizilerin zirvesinde ise bir yabancı yapım bulunuyor.Squid Game sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde 2021'in en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.Squid Game'i sırasıyla Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Masumiyet ve Yargı takip ediyor.En çok aranan hayatını kaybeden isimler arasında Başak Cengiz de varHayatını kaybeden ünlü isimler de çok arandı.Sorgu sırası Rasim Öztekin, Doğan Cüceloğlu, Sezai Karakoç, Başak Cengiz ve Oğuz Yılmaz oldu.Listede ünlü olmayan tek isim Başak Cengiz oldu. Genç kadın geçici olarak geldiği İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıyla hayatını kaybetmişti.Cengiz'in ölümü Türkiye'de erkek şiddeti ve kadınların güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.Kim başlığı altında ise farklı konular öne çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20201209/google-2020-yilinda-turkiyede-en-cok-aranan-kelimeleri-acikladi-1043368693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103234/34/1032343465_201:0:922:541_1920x0_80_0_0_860739221a25eb6c25814ca142ba70c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
google, mesut özil, eba, arama, başak cengiz

Google'da 2021 yılının arama trendleri belli oldu: Türkiye en çok neler aradı?

15:45 08.12.2021 (güncellendi: 16:13 08.12.2021)
© REUTERS / Dado RuvicGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Arama motoru devi Google yıllık trend raporunu açıkladı. Şirketin verilerine göre Türkiye'de en çok yapılan aramalar da belli oldu.
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı.

EBA yine ilk sırada

Uzaktan eğitimin pandemi nedeniyle yılın çoğuna damgasını vurduğu 2021'de en çok aranan kelime grubu ‘EBA giriş’ oldu.
Listenin ikinci sırasında dünya genelinde trend olan Güney Kore dizisi Squid Game yer aldı.
Açık öğretim liselerine ilişkin aramalar da listede üçüncü oldu.
Listenin dördüncü sırasında ise Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil var.
Kamuoyunun gündemine oturan Elmalı Davası da 2021'de en çok yapılan beşinci sorgu oldu.

En çok aranan isim Mesut Özil

En çok aranan isimler listesinin başında ise Mesut Özil bulunuyor. Fenerbahçeli oyuncu Türkiye genelinde en çok merak edilen isim oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt listenin ikinci sırasında yer aldı.
En çok aranan kelimelerle paralel olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin en çok merak ettiği üçüncü isim oldu.
Listenin dördüncü sırasında Galatasaray'a başkan seçilen Burak Elmas, beşinci sırada ise Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci var.
Bu listeye bakıldığında Türkiye'nin en çok merak ettiği isimlerin spor dünyasında yer aldığını söylemek mümkün. Futbolun ağırlığı sporda öne çıkıyor.

En çok aranan dizi Squid Game

En çok aranan dizilerin zirvesinde ise bir yabancı yapım bulunuyor.
Squid Game sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde 2021'in en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
Squid Game'i sırasıyla Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Masumiyet ve Yargı takip ediyor.

En çok aranan hayatını kaybeden isimler arasında Başak Cengiz de var

Hayatını kaybeden ünlü isimler de çok arandı.
Sorgu sırası Rasim Öztekin, Doğan Cüceloğlu, Sezai Karakoç, Başak Cengiz ve Oğuz Yılmaz oldu.
Listede ünlü olmayan tek isim Başak Cengiz oldu. Genç kadın geçici olarak geldiği İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıyla hayatını kaybetmişti.
Cengiz'in ölümü Türkiye'de erkek şiddeti ve kadınların güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.
Kim başlığı altında ise farklı konular öne çıktı.
1.
Survivor Kim Elendi
2.
Masterchef Kim Kazandı
3.
Şampiyon Kim
4.
Camdaki Kız Hayri Kim
5.
Galatasaray Başkanı Kim Oldu
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2020
DÜNYA
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
9 Aralık 2020, 16:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:07İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak
17:00Rus jetleri, Karadeniz üstünde uçan Fransız savaş uçaklarına eşlik etmek için havalandı
16:55Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
16:50Suriye’den gelen toz bulutu, Ceylanpınar'da etkili oldu
16:48Peskov: SSCB'yi yeniden inşa etmek imkansız
16:47IKEA'dan Merkel'e veda: Sonunda evinde
16:45İngiltere Başbakanı Johnson, Noel partisi videosu için özür diledi
16:42TESK'ten fahiş fiyat açıklaması: Girdi fiyatlarındaki artışın üzerinde zamlar yapıldı
16:42Yurtta satırla üniversite öğrencisini öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı
16:41Tokyo Valiliği, 'partnerlik' uygulamasıyla eşcinsel evliliği 'de facto' olarak yasallaştıracak
16:36Kolonya içti, hayatını kaybetti
16:35Arabadan bıçakla inip lise öğrencilerine saldırdılar: 3 kişi yaralandı
16:24Kavala'yı ziyaret eden CHP'li Erkek: Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı ilan etti
16:24Putin ve Miçotakis'in Soçi’deki görüşmesi başladı
16:21Can Bonomo illüstrasyonlarını NFT'ye uyarladı: 'Mayasında dijital olan eserlerin yuvalarına dönüşü'
16:18Moskova'da yılbaşı ve Noel heyecanı başladı
16:18Benzine ve motorine zam
16:14CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız
16:13Rusya'da Tor tarayıcısına erişim engeli
16:00Erdoğan: Din görevlilerine yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar, moralleri bozmamalı