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https://tr.sputniknews.com/20211208/gozaltina-alinan-kripto-para-borsasi-bitrotanin-sahiplerinden-kenan-altun-istanbula-getirildi-1051548355.html
Gözaltına alınan kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun İstanbul'a getirildi
Gözaltına alınan kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun İstanbul'a getirildi
Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı Antalya'dan polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T01:07+0300
2021-12-08T01:07+0300
2021-12-08T01:08+0300
dolandırıcılık
kripto para
türkiye
kenan altun
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Kayseri’deki “kripto para borsası dolandırıcılığı” iddiasına ilişkin Antalya'da gözaltına alınan Kenan Altun davanın görüleceği Anadolu Adliyesi'ne çıkartılmak üzere İstanbul’a getirildi.Kenan Altun şirket merkezinin İstanbul’a taşınması ve davanın Anadolu Adliyesi'nde görülecek olması sebebiyle İstanbul'a getirildi.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.Şüphelinin yarın mahkemeye sevk edileceği bildirildi.
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dolandırıcılık, kripto para, kenan altun
Gözaltına alınan kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun İstanbul'a getirildi 01:07 08.12.2021 (güncellendi: 01:08 08.12.2021)
Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı Antalya'dan polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi.
Kayseri’deki “
kripto para borsası dolandırıcılığı” iddiasına ilişkin Antalya'da gözaltına alınan Kenan Altun davanın görüleceği Anadolu Adliyesi'ne çıkartılmak üzere İstanbul’a getirildi.
Kenan Altun
şirket merkezinin İstanbul’a taşınması ve davanın Anadolu Adliyesi'nde görülecek olması sebebiyle İstanbul'a getirildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.
Şüphelinin yarın mahkemeye sevk edileceği bildirildi.