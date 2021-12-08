https://tr.sputniknews.com/20211208/gref-yaptirimlar-yoluyla-rubleyi-diger-para-birimlerine-donusturmeyi-yasaklamak-imkansiz-1051547198.html

Gref: Yaptırımlar yoluyla rubleyi diğer para birimlerine dönüştürmeyi yasaklamak imkansız

Gref: Yaptırımlar yoluyla rubleyi diğer para birimlerine dönüştürmeyi yasaklamak imkansız

Sberbank CEO'su German Gref, ABD'nin Rusya'ya uygulamayı görüştüğü yaptırımlar nedeniyle Rus rublesi dönüştürme işlemi yapılamayacağına dair iddiaların tamamen... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T00:28+0300

2021-12-08T00:28+0300

2021-12-08T00:29+0300

german gref

ekonomi

avrupa

abd

vladimir putin

joe biden

bloomberg

rusya doğrudan yatırımlar fonu

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102022/39/1020223960_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_f0f3b7d94be11a17bf0e683120012893.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin öncesinde Batı basınında yer alan, ABD ve Avrupa'nın Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkaracak ve Moskova'nın rubleyi yabancı para birimlerine dönüştürmesini kısıtlayacak yaptırımları görüştüğüne dair haberlere Rusya'nın en büyük bankasının en tepesindeki isimden yanıt geldi.Moskova'daki bir basın toplantısı sırasında söz konusu haberleri değerlendiren Gref, bunun tamamen saçma olduğunu belirterek rubleyi yabancı para birimlerine dönüştürmeyi yasaklamanın, bunu uygulamanın imkansız olduğunun altını çizdi.Gref, "Bunu yapmak isteseler bile, bunun altında hiçbir gerçek dayanak yok. Birilerinin böyle bir şey planladığını hiç duymadım. Bunu yapmak imkansız" dedi.Bloomberg, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya'nın en büyük bankalarına ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'na (RDIF) yaptırım uygulama olasılığını görüştüğünü yazmıştı.Haberde, ABD'nin özellikle Rusya'nın rubleyi dolara ve diğer para birimlerine dönüştürme imkanlarını kısıtlayacak yaptırımlar üzerinde durduğu öne sürülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211207/kremlin-rusya-ve-abdnin-diyalogu-ve-gerekli-temaslari-surdurecekleri-gorusu-dile-getirildi-1051545458.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

german gref, avrupa, abd, vladimir putin, joe biden, bloomberg, rusya doğrudan yatırımlar fonu, yaptırım