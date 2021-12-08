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https://tr.sputniknews.com/20211208/gref-yaptirimlar-yoluyla-rubleyi-diger-para-birimlerine-donusturmeyi-yasaklamak-imkansiz-1051547198.html
Gref: Yaptırımlar yoluyla rubleyi diğer para birimlerine dönüştürmeyi yasaklamak imkansız
Gref: Yaptırımlar yoluyla rubleyi diğer para birimlerine dönüştürmeyi yasaklamak imkansız
Sberbank CEO'su German Gref, ABD'nin Rusya'ya uygulamayı görüştüğü yaptırımlar nedeniyle Rus rublesi dönüştürme işlemi yapılamayacağına dair iddiaların tamamen... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T00:28+0300
2021-12-08T00:29+0300
german gref
ekonomi
avrupa
abd
vladimir putin
joe biden
bloomberg
rusya doğrudan yatırımlar fonu
yaptırım
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin öncesinde Batı basınında yer alan, ABD ve Avrupa'nın Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkaracak ve Moskova'nın rubleyi yabancı para birimlerine dönüştürmesini kısıtlayacak yaptırımları görüştüğüne dair haberlere Rusya'nın en büyük bankasının en tepesindeki isimden yanıt geldi.Moskova'daki bir basın toplantısı sırasında söz konusu haberleri değerlendiren Gref, bunun tamamen saçma olduğunu belirterek rubleyi yabancı para birimlerine dönüştürmeyi yasaklamanın, bunu uygulamanın imkansız olduğunun altını çizdi.Gref, "Bunu yapmak isteseler bile, bunun altında hiçbir gerçek dayanak yok. Birilerinin böyle bir şey planladığını hiç duymadım. Bunu yapmak imkansız" dedi.Bloomberg, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya'nın en büyük bankalarına ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'na (RDIF) yaptırım uygulama olasılığını görüştüğünü yazmıştı.Haberde, ABD'nin özellikle Rusya'nın rubleyi dolara ve diğer para birimlerine dönüştürme imkanlarını kısıtlayacak yaptırımlar üzerinde durduğu öne sürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211207/kremlin-rusya-ve-abdnin-diyalogu-ve-gerekli-temaslari-surdurecekleri-gorusu-dile-getirildi-1051545458.html
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german gref, avrupa, abd, vladimir putin, joe biden, bloomberg, rusya doğrudan yatırımlar fonu, yaptırım

Gref: Yaptırımlar yoluyla rubleyi diğer para birimlerine dönüştürmeyi yasaklamak imkansız

00:28 08.12.2021 (güncellendi: 00:29 08.12.2021)
© Sputnik / Wladimir Pesnja / Fotoğraf bankasına girRusya'nın dev bankası Sberbank CEO'su German Gref
Rusya'nın dev bankası Sberbank CEO'su German Gref - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Wladimir Pesnja
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Sberbank CEO'su German Gref, ABD'nin Rusya'ya uygulamayı görüştüğü yaptırımlar nedeniyle Rus rublesi dönüştürme işlemi yapılamayacağına dair iddiaların tamamen saçma olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin öncesinde Batı basınında yer alan, ABD ve Avrupa'nın Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkaracak ve Moskova'nın rubleyi yabancı para birimlerine dönüştürmesini kısıtlayacak yaptırımları görüştüğüne dair haberlere Rusya'nın en büyük bankasının en tepesindeki isimden yanıt geldi.
Moskova'daki bir basın toplantısı sırasında söz konusu haberleri değerlendiren Gref, bunun tamamen saçma olduğunu belirterek rubleyi yabancı para birimlerine dönüştürmeyi yasaklamanın, bunu uygulamanın imkansız olduğunun altını çizdi.
Gref, "Bunu yapmak isteseler bile, bunun altında hiçbir gerçek dayanak yok. Birilerinin böyle bir şey planladığını hiç duymadım. Bunu yapmak imkansız" dedi.
Bloomberg, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya'nın en büyük bankalarına ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'na (RDIF) yaptırım uygulama olasılığını görüştüğünü yazmıştı.
Haberde, ABD'nin özellikle Rusya'nın rubleyi dolara ve diğer para birimlerine dönüştürme imkanlarını kısıtlayacak yaptırımlar üzerinde durduğu öne sürülmüştü.
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