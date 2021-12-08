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https://tr.sputniknews.com/20211208/halk-tv-muhabiri-gozaltina-alindi-1051561124.html
Halk TV muhabiri gözaltına alındı
Halk TV muhabiri gözaltına alındı
Halk TV muhabiri Hazar Dost, haber takibi için gittiği Antalya'da gözaltına alındı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T12:31+0300
2021-12-08T12:31+0300
2021-12-08T12:29+0300
türkiye
antalya
gözaltı
muhabir
halk tv
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Halk TV muhabiri Hazar Dost, Antalya'da bir öğrencinin kafası kesilerek öldürülmesi sonrası haber takibi için bu sabah Antalya'ya gitti. Hazar Dost, uçaktan indikten sonra Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis, gözaltı gerekçesi hakkında 'bilgilerinin olmadıklarını' söyledi.Yaptığı haber nedeniyle ifadesi alınacakBir süre Antalya Havalimanı'nda bekletilen Hazar Dost, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürülüyor. Hazar Dost'un geçmişte yaptığı bir haber nedeniyle ifadesinin alınacağı öğrenildi.
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antalya, gözaltı, muhabir, halk tv
Halk TV muhabiri gözaltına alındı
Halk TV muhabiri Hazar Dost, haber takibi için gittiği Antalya'da gözaltına alındı.
Halk TV muhabiri
Hazar Dost, Antalya'da bir öğrencinin kafası kesilerek öldürülmesi sonrası haber takibi için bu sabah Antalya'ya gitti.
Hazar Dost, uçaktan indikten sonra Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis, gözaltı gerekçesi hakkında
'bilgilerinin olmadıklarını' söyledi. Yaptığı haber nedeniyle ifadesi alınacak
Bir süre Antalya Havalimanı'nda bekletilen Hazar Dost, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürülüyor.
Hazar Dost'un
geçmişte yaptığı bir haber nedeniyle ifadesinin alınacağı öğrenildi.