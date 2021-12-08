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HDP milletvekili Maçin’e TBMM'de üç birleşime katılmama cezası
HDP milletvekili Maçin’e TBMM'de üç birleşime katılmama cezası
TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmda, "Özgür Kürdistan'ı kuracağız" ifadesini kullanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin’e 3 birleşim ceza verildi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T21:58+0300
2021-12-08T21:58+0300
2021-12-08T21:59+0300
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TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinde konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, "Özgür Kürdüstan'ı kuracağız" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanvekili Süreyya Şadi Bilgiç tutanakları kontrol ettikten sonra Maçin’e 3 birleşim çıkarma cezasını oyladı. Oylama sonucu Maçin’e 3 birleşim katılmama cezası verildi.
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HDP milletvekili Maçin’e TBMM'de üç birleşime katılmama cezası 21:58 08.12.2021 (güncellendi: 21:59 08.12.2021)
TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmda, "Özgür Kürdistan'ı kuracağız" ifadesini kullanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin’e 3 birleşim ceza verildi.
TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinde konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, "Özgür Kürdüstan'ı kuracağız" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili Süreyya Şadi Bilgiç tutanakları kontrol ettikten sonra Maçin’e 3 birleşim çıkarma cezasını oyladı. Oylama sonucu Maçin’e 3 birleşim katılmama cezası verildi.