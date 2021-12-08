Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında olduğu yaklaşık 14 kişiyi taşıyan Rus yapımı Mi-17V5 tipi askeri helikopterin güneydeki Tamil Nadu eyaletinde düştüğü açıklandı. Bölgedeki kaynaklar, kazada yaralanan en az üç kişinin yakındaki hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hindistan Hava Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Rawat’ın kazada yaralanıp yaralanmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.İngiliz yönetimi sırasında, Hindistan’daki İngiliz valileriyle genelkurmay başkanları arasında yaşanan görüş ayrılıkları neticesinde, bağımsızlık sonrası ülkede genelkurmay başkanlığı kurumuna son verilmiş ve yerine başkomutanlık pozisyonu getirilmişti. Hindistan 1950 yılında cumhuriyeti ilan ettiğinde de ülkenin cumhurbaşkanı Hint Savunma Kuvvetleri’nin başkomutanlık onursal unvanını almaya başlamıştı. 2019'a kadar Hindistan’da genelkurmay başkanı görevini ifa edenler ise 'savunma sekreteri' olarak adlandırılan ve ülkenin Savunma Bakanlığı’nca 'Hindistan İdari Hizmeti' (IAS) memurları arasından görevlendirilen kişilerden ibaretti.
İngiliz yönetimi sırasında, Hindistan’daki İngiliz valileriyle genelkurmay başkanları arasında yaşanan görüş ayrılıkları neticesinde, bağımsızlık sonrası ülkede genelkurmay başkanlığı kurumuna son verilmiş ve yerine başkomutanlık pozisyonu getirilmişti.
Hindistan 1950 yılında cumhuriyeti ilan ettiğinde de ülkenin cumhurbaşkanı Hint Savunma Kuvvetleri’nin başkomutanlık onursal unvanını almaya başlamıştı. 2019'a kadar Hindistan’da genelkurmay başkanı görevini ifa edenler ise 'savunma sekreteri' olarak adlandırılan ve ülkenin Savunma Bakanlığı’nca 'Hindistan İdari Hizmeti' (IAS) memurları arasından görevlendirilen kişilerden ibaretti.