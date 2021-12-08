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İBB’den Melen Barajı paylaşımı: 5 yıl önce bugün bitecekti
İBB’den Melen Barajı paylaşımı: 5 yıl önce bugün bitecekti
İBB Sözcüsü Ongun, 7 Aralık 2016 saat 14.59'da biteceği açıklanan ancak hâlâ bitirilmeyen Melen Barajı ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Melen Barajı 5 yıl... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T02:20+0300
2021-12-08T02:21+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
murat ongun
melen barajı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, 7 Aralık 2016 saat 14.59'da biteceği açıklanan ancak bitirilmeyen Melen Barajı'na ilişkin açıklama yaptı.'Çatlaklar tamir edilmedi, İBB'ye bilgi verilmedi'Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ongun, "Melen Barajı 5 yıl önce bugün, bu saat, bu dakikada bitecekti. Bitmedi. Gövdesindeki çatlak tamir edilemedi, İBB'ye herhangi bir bilgi de verilmedi" ifadelerini kullandı.2015'te dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysi Eroğlu, barajın inşaatının 7 Aralık 2016'da biteceğini açıklamıştı.İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, bitirilememesi yıllardır tartışma konusu olan Melen Barajı yüzünden İSKİ'nin yaşadığı maddi kaybın 460 milyon TL olduğunu açıklamıştı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Melen Barajı'nın bitirilmesi için bu kez 2022 sonuna tarih vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211124/iski-genel-muduru-acikladi-bitirilemeyen-melen-barajinin-yaratigi-zarar-460-milyon-tl-1051113916.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat ongun, melen barajı

İBB’den Melen Barajı paylaşımı: 5 yıl önce bugün bitecekti

02:20 08.12.2021 (güncellendi: 02:21 08.12.2021)
© DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© DHA
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İBB Sözcüsü Ongun, 7 Aralık 2016 saat 14.59'da biteceği açıklanan ancak hâlâ bitirilmeyen Melen Barajı ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Melen Barajı 5 yıl önce bugün, bu saat, bu dakikada bitecekti. Bitmedi. Gövdesindeki çatlak tamir edilemedi, İBB’ye herhangi bir bilgi de verilmedi" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, 7 Aralık 2016 saat 14.59'da biteceği açıklanan ancak bitirilmeyen Melen Barajı'na ilişkin açıklama yaptı.

'Çatlaklar tamir edilmedi, İBB'ye bilgi verilmedi'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ongun, "Melen Barajı 5 yıl önce bugün, bu saat, bu dakikada bitecekti. Bitmedi. Gövdesindeki çatlak tamir edilemedi, İBB'ye herhangi bir bilgi de verilmedi" ifadelerini kullandı.
2015'te dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysi Eroğlu, barajın inşaatının 7 Aralık 2016'da biteceğini açıklamıştı.
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, bitirilememesi yıllardır tartışma konusu olan Melen Barajı yüzünden İSKİ'nin yaşadığı maddi kaybın 460 milyon TL olduğunu açıklamıştı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Melen Barajı'nın bitirilmesi için bu kez 2022 sonuna tarih vermişti.
Raif Mermutlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
TÜRKİYE
İSKİ Genel Müdürü açıkladı: Bitirilemeyen Melen Barajı’nın yaratığı zarar 460 milyon TL
24 Kasım, 18:11
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