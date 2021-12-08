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IKEA'dan Merkel'e veda: Sonunda evinde
IKEA'dan Merkel'e veda: Sonunda evinde
Almanya’nın ilk kadın başbakanı Angela Merkel dönemi bugün resmen sona erdi. İsveç menşeili mobilya devi IKEA da Merkel'in siyaset sahnesinden çekildiği tarihi... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:47+0300
2021-12-08T16:47+0300
dünya
almanya
angela merkel
ikea
reklam
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) SPD'li Olaf Scholz'un başbakanlığında koalisyon hükümeti anlaşmasına varmasıyla, 16 yıllık Başbakan Angela Merkel devri bugün resmen sona erdi. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te düzenlenen resmi törenle görevini bugün selefi Sosyal Demokrat Parti üyesi Olaf Scholz'a bıraktı. Almanya'da bir dönemin sona ermesiyle birlikte IKEA, Alman basınına üstünde sadece Angela Merkel'in oturduğu tasvir edilen berjer koltuk reklamı verdi.İlanın üstüne ise sadece 'Sonunda evinde' notu düşüldü.3 Aralık'ta başbakanlığa vedası nedeniyle Alman ordusunun sivil bir kişi onuruna düzenlediği en yüksek düzeyli tören olan 'Großer Zapfenstreich' töreninde sadeliğiyle tanınan Merkel, siyaset sahnesine kendi seçtiği 'Doğu Alman punk marşıyla' veda etmiş, sakin hayatına geçmeden önceki vedasında birçok kişiyi şaşkına uğratmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/almanyanin-ilk-kadin-basbakani-merkel-donemi-geride-kaldi-1051560527.html
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almanya, angela merkel, ikea, reklam, basın

IKEA'dan Merkel'e veda: Sonunda evinde

16:47 08.12.2021
© twitter/IKEAAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© twitter/IKEA
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Almanya’nın ilk kadın başbakanı Angela Merkel dönemi bugün resmen sona erdi. İsveç menşeili mobilya devi IKEA da Merkel'in siyaset sahnesinden çekildiği tarihi günde Alman basınına 'Sonunda evinde' reklamı verdi.
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) SPD'li Olaf Scholz'un başbakanlığında koalisyon hükümeti anlaşmasına varmasıyla, 16 yıllık Başbakan Angela Merkel devri bugün resmen sona erdi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te düzenlenen resmi törenle görevini bugün selefi Sosyal Demokrat Parti üyesi Olaf Scholz'a bıraktı.

Almanya'da bir dönemin sona ermesiyle birlikte IKEA, Alman basınına üstünde sadece Angela Merkel'in oturduğu tasvir edilen berjer koltuk reklamı verdi.

İlanın üstüne ise sadece 'Sonunda evinde' notu düşüldü.
3 Aralık'ta başbakanlığa vedası nedeniyle Alman ordusunun sivil bir kişi onuruna düzenlediği en yüksek düzeyli tören olan 'Großer Zapfenstreich' töreninde sadeliğiyle tanınan Merkel, siyaset sahnesine kendi seçtiği 'Doğu Alman punk marşıyla' veda etmiş, sakin hayatına geçmeden önceki vedasında birçok kişiyi şaşkına uğratmıştı.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
DÜNYA
Almanya’nın ilk kadın başbakanı Merkel dönemi geride kaldı: Scholz yeni başbakan seçildi
12:23
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