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IKEA'dan Merkel'e veda: Sonunda evinde
© twitter/IKEAAngela Merkel
© twitter/IKEA
Almanya’nın ilk kadın başbakanı Angela Merkel dönemi bugün resmen sona erdi. İsveç menşeili mobilya devi IKEA da Merkel'in siyaset sahnesinden çekildiği tarihi günde Alman basınına 'Sonunda evinde' reklamı verdi.
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) SPD'li Olaf Scholz'un başbakanlığında koalisyon hükümeti anlaşmasına varmasıyla, 16 yıllık Başbakan Angela Merkel devri bugün resmen sona erdi.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te düzenlenen resmi törenle görevini bugün selefi Sosyal Demokrat Parti üyesi Olaf Scholz'a bıraktı.
Almanya'da bir dönemin sona ermesiyle birlikte IKEA, Alman basınına üstünde sadece Angela Merkel'in oturduğu tasvir edilen berjer koltuk reklamı verdi.
İlanın üstüne ise sadece 'Sonunda evinde' notu düşüldü.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te düzenlenen resmi törenle görevini bugün selefi Sosyal Demokrat Parti üyesi Olaf Scholz'a bıraktı.
Almanya'da bir dönemin sona ermesiyle birlikte IKEA, Alman basınına üstünde sadece Angela Merkel'in oturduğu tasvir edilen berjer koltuk reklamı verdi.
İlanın üstüne ise sadece 'Sonunda evinde' notu düşüldü.
Finally At Home - an attractive offer from IKEA on the day Angela Merkel leaves office after 16 years at the helm of 🇩🇪.— Carl Bildt (@carlbildt) December 8, 2021
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3 Aralık'ta başbakanlığa vedası nedeniyle Alman ordusunun sivil bir kişi onuruna düzenlediği en yüksek düzeyli tören olan 'Großer Zapfenstreich' töreninde sadeliğiyle tanınan Merkel, siyaset sahnesine kendi seçtiği 'Doğu Alman punk marşıyla' veda etmiş, sakin hayatına geçmeden önceki vedasında birçok kişiyi şaşkına uğratmıştı.