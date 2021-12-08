Japon milyarderin uzay yolculuğu başladı
10:42 08.12.2021 (güncellendi: 10:53 08.12.2021)
Ayrıntılar geliyor
İlk uzay turistleri, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Rus Soyuz-2.1a füzesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı. Turistlere Rus kozmonot Aleksandr Misurkin eşlik ediyor.
Japon milyarder Yusaku Maezawa ve yardımcısı Yozo Hirano, ilk uzay turistleri olarak Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden dakikalar önce fırlatıldı.
発射！さあ行こう！🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 8, 2021
С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «туристическим» экипажем на борту!
На Международную космическую станцию отправился экипаж #СоюзМС20 в составе Александра Мисуркина и участников космического полета Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано. pic.twitter.com/W7oDvBU0Lr
Soyuz MS-20 uzay aracı içindeki turistler Soyuz-2.1a füzesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaşacak. Turistlerin yanında Rus kozmonot Aleksandr Misurkin de bulunuyor.
これは本物の宇宙です 💫 The #SoyuzMS20 spacecraft reaches orbit 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 8, 2021
Cosmonaut Alexander Misurkin and spaceflight participants Yusaku Maezawa and Yozo Hirano are on their way to the @Space_Station! The docking will take place in 6 hours.
Broadcast will start at 13:00 UTC pic.twitter.com/GG2GIe5LlJ
Uzay aracı 13:41’de (GMT) UUİ ile birleşecek. Ekibin 20 Aralık’ta Dünya’ya gelmesi planlanıyor.
Turistler uzay istasyonunda bilimsel bir çalışmaya katılacak. Aynı zamanda ‘100 Things You Want MZ To Do In Space’ (MZ’nin uzayda yapmasını istediğiniz 100 şey) listesinden aktiviteler gerçekleştirilecek.
Turistler uzayda yaptıkları her şeyi kameraya alıp bunları YouTube’a yükleyecek, Rus kozmonotlara hediyeler, ekipmanlar götürecek. Turistlerin yanında aynı zamanda Japon yemeği de olacak.