https://tr.sputniknews.com/20211208/ilk-uzay-turistleri-uzaya-firlatildi--1051556242.html

Japon milyarderin uzay yolculuğu başladı

Japon milyarderin uzay yolculuğu başladı

İlk uzay turistleri, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Rus Soyuz-2.1a füzesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı. Turistlere Rus kozmonot... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T10:42+0300

2021-12-08T10:42+0300

2021-12-08T10:53+0300

uzay

turist

kozmonot

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Japon milyarder Yusaku Maezawa ve yardımcısı Yozo Hirano, ilk uzay turistleri olarak Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden dakikalar önce fırlatıldı. Soyuz MS-20 uzay aracı içindeki turistler Soyuz-2.1a füzesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaşacak. Turistlerin yanında Rus kozmonot Aleksandr Misurkin de bulunuyor.Uzay aracı 13:41’de (GMT) UUİ ile birleşecek. Ekibin 20 Aralık’ta Dünya’ya gelmesi planlanıyor.Turistler uzay istasyonunda bilimsel bir çalışmaya katılacak. Aynı zamanda ‘100 Things You Want MZ To Do In Space’ (MZ’nin uzayda yapmasını istediğiniz 100 şey) listesinden aktiviteler gerçekleştirilecek.Turistler uzayda yaptıkları her şeyi kameraya alıp bunları YouTube’a yükleyecek, Rus kozmonotlara hediyeler, ekipmanlar götürecek. Turistlerin yanında aynı zamanda Japon yemeği de olacak.

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2021

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uzay, turist, kozmonot