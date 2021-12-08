https://tr.sputniknews.com/20211208/ingilterede-asi-pasaportu-zorunlu-oluyor-1051586115.html

İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

İngiltere'de hükümet, Omicron varyantı nedeniyle maske takılmasını kapalı mekanlar için zorunlu hale getirirken aşı pasaportunu uygulamaya koyma kararı aldı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-08T22:35+0300

2021-12-08T22:35+0300

koronavirüs

ingiltere

tedbir

vaka

koronavirüs

kovid-19

varyant

omicron

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantının Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını söyledi.Ülkede toplam 568 Omicron vakası görüldüğünü ve vakaların 2-3 günde katlandığını vurgulayan Johnson, bu nedenle halkı, 'hastaneye yatışlarda ve ölümlerde büyük artış' görülebileceği konusunda uyardı.Johnson, bunun önüne geçebilmek için yeni önlemler alınmasına karar verildiğini duyurdu.Çoğu kapalı mekanda maske takmak zorunlu hale gelecekBuna göre, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunulacak. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske takmak zorunlu hale gelecek.Aşı pasaportu, büyük kalabalıkların toplandığı gece kulüpleri gibi mekanlara girerken gerekli olacak. Kural, 500'den fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlar, 4 binden fazla kişinin bulunduğu açık alanlar ve 10 binden fazla kişinin bulunduğu herhangi bir mekan için uygulanacak. En az 2 doz aşı olanlar bu yerlere girebilecek.Çoğu Kovid-19 önlemini yaz aylarında kaldıran hükümet, ilk Omicron vakalarının ardından 27 Kasım'da marketler ve toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirmişti.Öte yandan son 24 saatte 51 bin 342 Kovid-19 vakası görülürken 161 kişi hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20211206/omicron-ingilterede-yayilmaya-basladi-1051504464.html

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ingiltere, tedbir, vaka, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron