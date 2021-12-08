https://tr.sputniknews.com/20211208/is-elbisesi-ile-minibuse-binen-yolcuya-soforden-tepki-sen-bu-pantolonla-bu-koltuga-oturamazsin-1051545751.html

İş elbisesi ile minibüse binen yolcuya şoförden tepki: 'Sen bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın'

İş elbisesi ile minibüse binen yolcuya şoförden tepki: 'Sen bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın'

Muğla'da minibüse binen bir kişi, kıyafetlerinin kirli olduğu gerekçesiyle şoförün tepkisiyle karşılaştı. Yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T00:02+0300

2021-12-08T00:02+0300

2021-12-08T00:10+0300

şoför

türkiye

işçi

kıyafet

kirlilik

pantolon

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işten çıkan bir kişi Yalıkavak istikametine giden minibüse bindiği sırada şoförün tepkisiyle karşılaştı. Şoför minibüse binen kişinin üzerindeki iş elbiselerinin kirli olduğunu, bu şekilde binemeyeceğini ve koltuğa oturamayacağını söyledi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre minibüs şoförünün, görüntüyü çeken yolcuya da tepki gösterdiği görüldü.Şoförün, "Sen bu elbiseyle, bu pantolonla oturamazsın" dediği; olayı kameraya kaydeden yolcuya ise "Görüntüyü silmezsen bende gitmem" tepkisini verdiği görüntülerde yer aldı. Yaşanan tartışmanın ardından şoförün hareket ettiği ve üzerindeki kıyafetlerden dolayı şoförün tepki gösterdiği yolcunun Yalıkavak'ta indiği öğrenildi.

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şoför, işçi, kıyafet, kirlilik, pantolon