https://tr.sputniknews.com/20211208/isiniz-sizi-mutlu-etmiyorsa-istifa-edin-diyen-prens-harry-sosyal-medyada-alay-konusu-oldu-1051566208.html

'İşiniz sizi mutlu etmiyorsa istifa edin' diyen Prens Harry, sosyal medyada alay konusu oldu

'İşiniz sizi mutlu etmiyorsa istifa edin' diyen Prens Harry, sosyal medyada alay konusu oldu

İngiltere Prensi olarak dünyaya ayrıcalıklı bir şekilde gözlerini açan Harry, bir etkinlikte 'İşiniz sizi mutlu etmiyorsa istifa edin' tavsiyesi vermesi... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T14:24+0300

2021-12-08T14:24+0300

2021-12-08T14:24+0300

yaşam

sosyal medya

prens harry

iş dünyası

ruh sağlığı

istifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104114/00/1041140055_0:166:2626:1643_1920x0_80_0_0_b582f13c79fe09d6ae7e44590e92699c.jpg

İngiltere Prensi Harry, üst düzey yönetici olarak çalıştığı ABD merkezli Better Up adlı şirketin ruh sağlığı ile ilgili olarak düzenlediği bir soru cevap etkinliğine katıldı. Koronavirüsün iş hayatındaki istifa ve psikolojik yıpranma gibi yükseliş gösteren trendlere ilişkin sorulan bir soruya yanıt veren Harry, "Eğer sizi mutlu etmiyorsa işinizden ayrılın" nasihatinde bulundu. Dünyanın, ruh sağlığı konusunda bir tür 'uyanışın başlangıcında' olduğunu söyleyen Prens Harry, pandemi nedeniyle birçok insanın işlerini bıraktığını ve bunun da ihtiyaç duyulan bir kültürel değişime ilham verdiğini ifade etti. Prens Harry, birçok insanın kendilerine mutluluk getirmeyen işlerine 'saplanıp' kaldığını vurgulayarak "Ve şimdi, ruh sağlığını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu, kutlanacak bir durum" dedi.'Sadece bir iş bulabildikleri için minnettar olanlar ne olacak?'Bu arada Prens'in bu sözleri, sosyal medyada gündeme oturdu. Özellikle İngiliz kullanıcılar Prens Harry'ye tepkilerini dile getirdi. 'Chester Düşesi' isimli bir Twitter kullanıcısı, "Prens Harry 'Eğer mutlu değilseniz işinizden ayrılın' diyor. Peki ya sadece bir iş bulabildikleri için minnettar olan kadın ve erkekler ne olacak? Prens Harry, senin çalışan sınıfın gerçekleri hakkında hiçbir fikrin yok" diye yazarak görüşünü ifade etti.Bir başka kullanıcı da Harry'nin bu sözlerine şu mesajıyla tepki gösterdi: Bir başka kullanıcı "Ne yazık ki..." diye başladığı mesajında, aylık maaşla yaşayan bir aile için "hayattan keyif almanın" her zaman bir hedef olmadığını söyledi. Prens Harry'nin sözlerine tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı, milyonlarca kişinin, ruh sağlıklarını koruyabilmek için işlerini bırakmalarının mümkün olmadığını, çünkü bu kişilerin hayatta kalabilmek için o maaşlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.'Kraliyet ailesinden ayrıldı ama unvandan ayrılmadı, çünkü unvan ruh sağlığını bozmuyor'Bir başka kullanıcı Harry ile Meghan'ın ruh sağlıklarını korumak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldığını ama bu aileden gelen unvanlarını bırakmadıklarını belirterek "Çünkü bu unvanlar onların ruh sağlığını bozmuyor" sözleriyle tepki gösterdi.Bir başka kullanıcı da Harry'nin söylediklerini "Laf salatası" olarak nitelendirdi ve "Tüm bunlar işlerinden vazgeçemeyen çoğunluğun canını sıkıyor. Ödenecek faturalar, beslenecek çocuklar... Yani Harry'nin gerçek bir fikri olmayan konular. Herkes, unvanı için çok az bir getiri karşılığında binlerce pound ödeyen sahte bir iş bulamaz" diye yazdı.Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'in en büyük oğlu ve tahtın kendisinden sonraki varisi Prens Charles'in Diana Spencer ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğu. Taht için ağabeyi William ile onun çocukları George, Charlotte ve Louis'in ardından gelen Harry, geçen yıl eşi Meghan Markle ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden ayrıldı. Çift, oğulları Archie'yi de yanlarına alarak bir süre Kanada'da yaşadıktan sonra ABD'ye yerleşti.

https://tr.sputniknews.com/20211110/prens-harry-megxit-nefreti-gozler-onune-seren-kadin-dusmani-bir-ifade-1050659717.html

https://tr.sputniknews.com/20210927/esitlik-festivaline-katilan-meghan-markle-pahali-mucevher-secimi-nedeniyle-elestirildi--1049268548.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, prens harry, iş dünyası, ruh sağlığı, istifa