Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211208/isiniz-sizi-mutlu-etmiyorsa-istifa-edin-diyen-prens-harry-sosyal-medyada-alay-konusu-oldu-1051566208.html
'İşiniz sizi mutlu etmiyorsa istifa edin' diyen Prens Harry, sosyal medyada alay konusu oldu
'İşiniz sizi mutlu etmiyorsa istifa edin' diyen Prens Harry, sosyal medyada alay konusu oldu
İngiltere Prensi olarak dünyaya ayrıcalıklı bir şekilde gözlerini açan Harry, bir etkinlikte 'İşiniz sizi mutlu etmiyorsa istifa edin' tavsiyesi vermesi... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T14:24+0300
2021-12-08T14:24+0300
yaşam
sosyal medya
prens harry
iş dünyası
ruh sağlığı
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104114/00/1041140055_0:166:2626:1643_1920x0_80_0_0_b582f13c79fe09d6ae7e44590e92699c.jpg
İngiltere Prensi Harry, üst düzey yönetici olarak çalıştığı ABD merkezli Better Up adlı şirketin ruh sağlığı ile ilgili olarak düzenlediği bir soru cevap etkinliğine katıldı. Koronavirüsün iş hayatındaki istifa ve psikolojik yıpranma gibi yükseliş gösteren trendlere ilişkin sorulan bir soruya yanıt veren Harry, "Eğer sizi mutlu etmiyorsa işinizden ayrılın" nasihatinde bulundu. Dünyanın, ruh sağlığı konusunda bir tür 'uyanışın başlangıcında' olduğunu söyleyen Prens Harry, pandemi nedeniyle birçok insanın işlerini bıraktığını ve bunun da ihtiyaç duyulan bir kültürel değişime ilham verdiğini ifade etti. Prens Harry, birçok insanın kendilerine mutluluk getirmeyen işlerine 'saplanıp' kaldığını vurgulayarak "Ve şimdi, ruh sağlığını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu, kutlanacak bir durum" dedi.'Sadece bir iş bulabildikleri için minnettar olanlar ne olacak?'Bu arada Prens'in bu sözleri, sosyal medyada gündeme oturdu. Özellikle İngiliz kullanıcılar Prens Harry'ye tepkilerini dile getirdi. 'Chester Düşesi' isimli bir Twitter kullanıcısı, "Prens Harry 'Eğer mutlu değilseniz işinizden ayrılın' diyor. Peki ya sadece bir iş bulabildikleri için minnettar olan kadın ve erkekler ne olacak? Prens Harry, senin çalışan sınıfın gerçekleri hakkında hiçbir fikrin yok" diye yazarak görüşünü ifade etti.Bir başka kullanıcı da Harry'nin bu sözlerine şu mesajıyla tepki gösterdi: Bir başka kullanıcı "Ne yazık ki..." diye başladığı mesajında, aylık maaşla yaşayan bir aile için "hayattan keyif almanın" her zaman bir hedef olmadığını söyledi. Prens Harry'nin sözlerine tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı, milyonlarca kişinin, ruh sağlıklarını koruyabilmek için işlerini bırakmalarının mümkün olmadığını, çünkü bu kişilerin hayatta kalabilmek için o maaşlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.'Kraliyet ailesinden ayrıldı ama unvandan ayrılmadı, çünkü unvan ruh sağlığını bozmuyor'Bir başka kullanıcı Harry ile Meghan'ın ruh sağlıklarını korumak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldığını ama bu aileden gelen unvanlarını bırakmadıklarını belirterek "Çünkü bu unvanlar onların ruh sağlığını bozmuyor" sözleriyle tepki gösterdi.Bir başka kullanıcı da Harry'nin söylediklerini "Laf salatası" olarak nitelendirdi ve "Tüm bunlar işlerinden vazgeçemeyen çoğunluğun canını sıkıyor. Ödenecek faturalar, beslenecek çocuklar... Yani Harry'nin gerçek bir fikri olmayan konular. Herkes, unvanı için çok az bir getiri karşılığında binlerce pound ödeyen sahte bir iş bulamaz" diye yazdı.Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'in en büyük oğlu ve tahtın kendisinden sonraki varisi Prens Charles'in Diana Spencer ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğu. Taht için ağabeyi William ile onun çocukları George, Charlotte ve Louis'in ardından gelen Harry, geçen yıl eşi Meghan Markle ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden ayrıldı. Çift, oğulları Archie'yi de yanlarına alarak bir süre Kanada'da yaşadıktan sonra ABD'ye yerleşti.
https://tr.sputniknews.com/20211110/prens-harry-megxit-nefreti-gozler-onune-seren-kadin-dusmani-bir-ifade-1050659717.html
https://tr.sputniknews.com/20210927/esitlik-festivaline-katilan-meghan-markle-pahali-mucevher-secimi-nedeniyle-elestirildi--1049268548.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104114/00/1041140055_109:0:2518:1807_1920x0_80_0_0_04a6b53570bdf4bb005b85047ee0116e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, prens harry, iş dünyası, ruh sağlığı, istifa

'İşiniz sizi mutlu etmiyorsa istifa edin' diyen Prens Harry, sosyal medyada alay konusu oldu

14:24 08.12.2021
© AP Photo / Kirsty WigglesworthPrens Harry
Prens Harry - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Abone ol
İngiltere Prensi olarak dünyaya ayrıcalıklı bir şekilde gözlerini açan Harry, bir etkinlikte 'İşiniz sizi mutlu etmiyorsa istifa edin' tavsiyesi vermesi üzerine sosyal medyada eleştirilere ve alaya konu oldu.
İngiltere Prensi Harry, üst düzey yönetici olarak çalıştığı ABD merkezli Better Up adlı şirketin ruh sağlığı ile ilgili olarak düzenlediği bir soru cevap etkinliğine katıldı.
Koronavirüsün iş hayatındaki istifa ve psikolojik yıpranma gibi yükseliş gösteren trendlere ilişkin sorulan bir soruya yanıt veren Harry, "Eğer sizi mutlu etmiyorsa işinizden ayrılın" nasihatinde bulundu.
Dünyanın, ruh sağlığı konusunda bir tür 'uyanışın başlangıcında' olduğunu söyleyen Prens Harry, pandemi nedeniyle birçok insanın işlerini bıraktığını ve bunun da ihtiyaç duyulan bir kültürel değişime ilham verdiğini ifade etti. Prens Harry, birçok insanın kendilerine mutluluk getirmeyen işlerine 'saplanıp' kaldığını vurgulayarak "Ve şimdi, ruh sağlığını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu, kutlanacak bir durum" dedi.

'Sadece bir iş bulabildikleri için minnettar olanlar ne olacak?'

Bu arada Prens'in bu sözleri, sosyal medyada gündeme oturdu. Özellikle İngiliz kullanıcılar Prens Harry'ye tepkilerini dile getirdi. 'Chester Düşesi' isimli bir Twitter kullanıcısı, "Prens Harry 'Eğer mutlu değilseniz işinizden ayrılın' diyor. Peki ya sadece bir iş bulabildikleri için minnettar olan kadın ve erkekler ne olacak? Prens Harry, senin çalışan sınıfın gerçekleri hakkında hiçbir fikrin yok" diye yazarak görüşünü ifade etti.
Bir başka kullanıcı da Harry'nin bu sözlerine şu mesajıyla tepki gösterdi:
"Hayatı boyunca asla doğru dürüst bir işi olmayan, faturalarını nasıl ödeyeceği konusunda hiçbir zaman endişe duymayan multimilyoner Prens Harry, kendi kendinin farkına varmak için mutlu etmiyorsa işlerinden ayrılmalarını söylüyor insanlara. Lütfen biri bunu durdursun."
Bir başka kullanıcı "Ne yazık ki..." diye başladığı mesajında, aylık maaşla yaşayan bir aile için "hayattan keyif almanın" her zaman bir hedef olmadığını söyledi. Prens Harry'nin sözlerine tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı, milyonlarca kişinin, ruh sağlıklarını koruyabilmek için işlerini bırakmalarının mümkün olmadığını, çünkü bu kişilerin hayatta kalabilmek için o maaşlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Prens Harry, Meghan Markle - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
DÜNYA
Prens Harry: 'Megxit' nefreti gözler önüne seren, kadın düşmanı bir ifade
10 Kasım, 13:51

'Kraliyet ailesinden ayrıldı ama unvandan ayrılmadı, çünkü unvan ruh sağlığını bozmuyor'

Bir başka kullanıcı Harry ile Meghan'ın ruh sağlıklarını korumak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldığını ama bu aileden gelen unvanlarını bırakmadıklarını belirterek "Çünkü bu unvanlar onların ruh sağlığını bozmuyor" sözleriyle tepki gösterdi.
Bir başka kullanıcı da Harry'nin söylediklerini "Laf salatası" olarak nitelendirdi ve "Tüm bunlar işlerinden vazgeçemeyen çoğunluğun canını sıkıyor. Ödenecek faturalar, beslenecek çocuklar... Yani Harry'nin gerçek bir fikri olmayan konular. Herkes, unvanı için çok az bir getiri karşılığında binlerce pound ödeyen sahte bir iş bulamaz" diye yazdı.
Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'in en büyük oğlu ve tahtın kendisinden sonraki varisi Prens Charles'in Diana Spencer ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğu. Taht için ağabeyi William ile onun çocukları George, Charlotte ve Louis'in ardından gelen Harry, geçen yıl eşi Meghan Markle ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden ayrıldı. Çift, oğulları Archie'yi de yanlarına alarak bir süre Kanada'da yaşadıktan sonra ABD'ye yerleşti.
Koronavirüs aşısının tüm ülkelere eşit şekilde gönderilmesi için farkındalık yaratma amacıyla Global Citizen kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte eşi Prens Harry ile birlikte 'eşitlik' çağrısı yapan Meghan Markle, İngiliz basını tarafından pahalı mücevher seçimiyle eleştirildi, zenginliğine vurgu yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
YAŞAM
'Eşitlik festivali'ne katılan Meghan Markle, pahalı mücevher seçimi nedeniyle eleştirildi
27 Eylül, 04:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:29UEFA'dan TFF'ye uyarı: Çok fazla Pro Lisans veriyorsunuz
15:23'Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi, pasaportu üzerinden teşhis edildi'
15:20Kremlin: Rusya ve ABD, stratejik sorunları ile ilgili görüşmelere hız vermeyi planlıyor
15:17Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru
15:16Meclis Başkanvekili Akar, bütçe görüşmeleri sırasında sinirlendi: Hay senin
15:09Rusya'da 13 Ekim'den bu yana en düşük günlük Kovid-19 vakası
15:08Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi
15:02İntihar eden 2 asker, yıllar sonra şehit sayıldı
15:02'Stokçuluk suçu' ceza yasasında nasıl geçiyor? Otomobil saklamak kapsama girer mi?
14:5921 yaşındaki genç, araba benzerliği sebebiyle yanlışlıkla öldürüldü
14:59900 çalışanı canlı yayında işten çıkartan patrona tepki: Şirketin üst düzey üç yetkilisi istifa etti
14:53Samsun ve Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
14:50Trabzon'da 4 noktada orman yangını
14:47Putin ve Biden dünkü görüşmede neler konuştu?
14:46NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı
14:43Ticaret Bakanlığı duyurdu: Yazılım ve oyun ihracatına yönelik yeni destek paketi geliyor
14:41Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Bu bir dezenformasyonun parçası
14:39Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elinde ürün olduğu halde piyasaya sürmemek İslam'da yasaktır
14:37Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Aydın vefat etti
14:26Kovid-19 sebebiyle 4 günlükken apendiksi patlayan bebek, tıp literatürüne girecek