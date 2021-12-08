https://tr.sputniknews.com/20211208/istanbul-buyuksehir-belediyesi-dijital-oyun-gelistirme-merkezi-ogemi-acti-1051572776.html

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dijital oyun geliştirme merkezi OGEM'i açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dijital oyun geliştirme merkezi OGEM'i açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, genç oyun girişimcilerini desteklemek amacıyla kurduğu Oyun Geliştirme Merkezi, OGEM'i hayata geçirdi. Oyun Geliştirme Merkezi... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T15:59+0300

2021-12-08T15:59+0300

2021-12-08T15:59+0300

türkiye

beyoğlu

oyun

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş., genç girişimcilerin hayalindeki oyunu geliştirebilecekleri kamu destekli kuluçka merkezini hayata geçirdi. Oyun projesini hayata geçirmek isteyen girişimcileri destekleyerek, küresel pazarda yer almalarına olanak sağlayacak “Oyun Geliştirme Merkezi” (OGEM), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete açıldı. Beyoğlu’ndaki İBB İletişim Koordinatörlüğü’nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İmamoğlu, dünyanın teknolojik anlamda büyük bir değişim içinde olduğunu vurgulayarak, “Hem İstanbul'un yaratıcı ve girişimci gençleri hem de yakın çevrede sizinle beraber iş üretebilecek başka ülkelerden de gençler için İstanbul, bir yaratıcılık ve girişimcilik merkezi. O bakımdan ben, bu potansiyelinin hayata geçmesini ve bu konuda zaman kaybetmemeyi çok istiyorum. Siz oturun, çalışın, bizim arkadaşlarımızla iş birliği yapın. Sektörlerden buraya iş birliği yapmak isteyen kurum ve kuruluşları davet edelim. Yani biz, artık buranın böylesi bir merkez olmasıyla, zaten başarı elde edilmiş bir alanın büyütülmesiyle ilgili bir adım atıyoruz. Bundan sonrasında en az bizim kadar hak sahibisiniz ve bizim kadar bütün girişimciler burada söz sahibi olacaklar. Bunu da geliştireceğiz" dedi. İBB'den alınan bilgiye göre, OGEM'de üniversitelerin ilgili bölümlerinden oyun tasarımcıları, eğitimlere destek sunacak. Oyun geliştirmek için ihtiyaç duyulan ekipmanları geliştire sağlanacak. Türkiye’de ulaşılması zor olan “MoCap” gibi özel oyun geliştirme ekipmanları da oyun geliştiricilerine sağlanacak. OGEM'lerde ayrıca çeşitli etkinlikler, eğitimler ve turnuvalar düzenlenecek.

türkiye

beyoğlu

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