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İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da yasadışı organ ticareti yapan çeteye operasyon düzenlendi. Filistin ve Ürdün uyruklu çetede 10 kişi gözaltına alındı. Çetenin organ nakli için 45... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T10:06+0300
2021-12-08T10:09+0300
türkiye
otel
gözaltı
organ kaçakçılığı
beylikdüzü
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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasadışı organ nakli ticaretine yönelik olarak çalışma başlatarak, İstanbul'daki hastanelerin kayıtlarını inceledi. Beylikdüzü'ndeki hastanenin incelenen kayıtlarında çok fazla yabancı uyruklu kişinin sahte belge ile organ nakli yapıldığı ortaya çıkarıldı.Sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle organ nakli 45 bin dolarDetaylı araştırmada, hastanede Filistin ve Ürdün uyruklu kişilere, kendi konsolosluklarından alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle organ nakli yapıldığı tespit edildi. Sürdürülen teknik ve fiziki takipte, Filistin ve Ürdün'den organ nakli yapılacak ve organını satacak olan kişileri getirerek, Beylikdüzü'ndeki hastanede ameliyatları yaptıran 4 kişilik şebeke belirlendi. Filistin ve Ürdün uyruklu olan 4 şebeke üyesinin, organ nakli yapılacak olan kişiden 45 bin dolar aldığı, bu paranın 15 bin dolarını organını satan kişiye, 16 bini hastaneye ve 19 binini kendilerine aldıkları ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin, gerekli tetkiklerini yaptırdıkları, birbirleriyle uyumlu olan organ nakli yapılacak kişi ve organını satacak kişiyi; ülkelerinden İstanbul'a getirdikleri, bir katını kapattıkları bir otelde konaklamalarını sağladıkları, ameliyat sonuna kadar tüm işlemlerini takip ettikleri anlaşıldı. Filistin ve Ürdün uyruklu 4 şebeke üyesinin; organ nakli yapılacak olan kişi ve organını satacak kişiyi sosyal medyadan bulan ve aynı zamanda şebekenin lideri olan Hasan B., organ nakli ile ilgili gönderilen kişileri Türkiye'de karşılayan sorumlu kişi olan Hasan Abu Z., doktor Ali Y.M S. ve aracı Ahmad M. oldukları tespit edildi.4 kişi tutuklandıYapılan tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, 3 Kasım Cuma günü, Hasan B., Hasan Abu Z., Ali Y.M S. ve Ahmad M.'yi kaldıkları otelde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şebeke üyesi 4 kişinin sorgulamaları sonrası organ ameliyatları yapılmış olan Filistin uyruklu Hala Q.A. ile Ürdün uyruklu Abdel H., Nihad S., Mohammad S.V., Naem S.S., de gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 21 bin 600 doları ile 10 bin lira paraya el konuldu. Operasyondaki aramalarda çok sayıda sahte belge ele geçirildi.
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otel, gözaltı, organ kaçakçılığı, beylikdüzü

İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 10 gözaltı

10:06 08.12.2021 (güncellendi: 10:09 08.12.2021)
© DHAİstanbul'da organ ticareti operasyonu
İstanbul'da organ ticareti operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© DHA
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İstanbul'da yasadışı organ ticareti yapan çeteye operasyon düzenlendi. Filistin ve Ürdün uyruklu çetede 10 kişi gözaltına alındı. Çetenin organ nakli için 45 bin dolar aldığı, 15 bin doları da bağışçıya verdiği tespit edildi
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasadışı organ nakli ticaretine yönelik olarak çalışma başlatarak, İstanbul'daki hastanelerin kayıtlarını inceledi. Beylikdüzü'ndeki hastanenin incelenen kayıtlarında çok fazla yabancı uyruklu kişinin sahte belge ile organ nakli yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle organ nakli 45 bin dolar

Detaylı araştırmada, hastanede Filistin ve Ürdün uyruklu kişilere, kendi konsolosluklarından alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle organ nakli yapıldığı tespit edildi.
Sürdürülen teknik ve fiziki takipte, Filistin ve Ürdün'den organ nakli yapılacak ve organını satacak olan kişileri getirerek, Beylikdüzü'ndeki hastanede ameliyatları yaptıran 4 kişilik şebeke belirlendi.
Filistin ve Ürdün uyruklu olan 4 şebeke üyesinin, organ nakli yapılacak olan kişiden 45 bin dolar aldığı, bu paranın 15 bin dolarını organını satan kişiye, 16 bini hastaneye ve 19 binini kendilerine aldıkları ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin, gerekli tetkiklerini yaptırdıkları, birbirleriyle uyumlu olan organ nakli yapılacak kişi ve organını satacak kişiyi; ülkelerinden İstanbul'a getirdikleri, bir katını kapattıkları bir otelde konaklamalarını sağladıkları, ameliyat sonuna kadar tüm işlemlerini takip ettikleri anlaşıldı.
Filistin ve Ürdün uyruklu 4 şebeke üyesinin; organ nakli yapılacak olan kişi ve organını satacak kişiyi sosyal medyadan bulan ve aynı zamanda şebekenin lideri olan Hasan B., organ nakli ile ilgili gönderilen kişileri Türkiye'de karşılayan sorumlu kişi olan Hasan Abu Z., doktor Ali Y.M S. ve aracı Ahmad M. oldukları tespit edildi.

4 kişi tutuklandı

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, 3 Kasım Cuma günü, Hasan B., Hasan Abu Z., Ali Y.M S. ve Ahmad M.'yi kaldıkları otelde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şebeke üyesi 4 kişinin sorgulamaları sonrası organ ameliyatları yapılmış olan Filistin uyruklu Hala Q.A. ile Ürdün uyruklu Abdel H., Nihad S., Mohammad S.V., Naem S.S., de gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 21 bin 600 doları ile 10 bin lira paraya el konuldu. Operasyondaki aramalarda çok sayıda sahte belge ele geçirildi.
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