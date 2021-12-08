Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Almanya’nın ilk kadın başbakanı Merkel dönemi geride kaldı: Olaf Scholz yeni başbakan seçildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211208/istinaf-cocuga-cinsel-istismar-sucundan-tutuklanan-ussaki-tarikati-liderinin-cezasini-onadi-1051556766.html
İstinaf, çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin cezasını onadı
İstinaf, çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin cezasını onadı
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki dergahında müridinin çocuğuna yönelik istismarda bulunduğu için tutuklanan Uşşaki tarikat lideri Eyyüp Fatih Şağban’a verilen... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T11:01+0300
2021-12-08T10:59+0300
türkiye
uşşaki tarikatı
yargılama
çocuklara cinsel taciz
çocuk tacizi
istinaf mahkemesi
 eyyüp fatih şağban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102642/67/1026426704_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_e0412ed55ad00cfa1114e2794e9d4376.jpg
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Eyyüp Fatih Şağban'ı 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Öte yandan 'çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise sanığın beraatine hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.İstinaf, karara bağladıGerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, Şağban’ın avukatları ve mağdurun ailesi kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, dosyayı karara bağladı.İstinaf taleplerini reddeden mahkeme, Şağban’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.Kararda şu ifadeler yer aldı:“Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığından, İstinaf başvurusunda bulunanların ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmemiş olmakla, CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca istinaf başvurularının esastan reddine,Dosya kapsamına, sanık aleyhindeki delillerin durumuna, "çocuğun basit cinsel istismarı" suçunun CMK'nın 100/3-a-7 maddesinde sayılan suçlardan olmasına, sanık hakkında hükmedilen sonuç cezaya kıyasen tutuklu kaldığı süreye ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olmasına göre tutukluluğun ölçülü ve gerekli olduğu anlaşılmakla; sanığın HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA…”İstinaf Mahkemesi’nin bu kararıyla birlikte Uşşaki tarikatı şeyhi Eyyüp Fatih Şağban hakkındaki 10 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.4. Yargı Paketi'ne sığınarak tahliye istendiEyüp Fatih Şağban 23 Haziran’daki karar duruşmasındaki savunmasında, o dönem TBMM'ye sunulan 4. Yargı Paketi'ne sığınarak tahliyesini istemişti. Şağban, “Mecliste bulunan yasa teklifinde artık somut delillere dayanmak suretiyle tutuklama mümkün olacaktır. Bu nedenle de ben tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.'6 ay içinde efendimizin dışarı çıkacağını söylüyorlar'Karardan sonra Uşşaki Tarikatı’na bağlı kişiler Adliye önünde yaptıkları açıklamada yasa tasarısına vurgu yapılarak, Şağban’ın en geç 6 ay içerisinde dışarı çıkacağını kaydetmişlerdi:“Mahkememiz sonuçlandı. İstenilen ceza 55 yıl küsur aydı. Savcımızın değişmesi vesileyle bu ceza 10 buçuk yıla düşürüldü. Dolayısıyla cezası bir üst mahkemeye sevk edildi. 7 gün içerisinde itiraz hakkı var. Avukatlarımızla yaptığımız toplantımız, şu aşamada buradan verilebilecek en iyi ceza verildi. Başkasını veremezdi. Çünkü sosyal medya baskısı buna maniydi. Buna güç yetiremezlerdi. Şimdi İstinaf Mahkemesi devreye girdi. Avukatlarımızın da beklediği buydu. İstinaf Mahkemesi'ne olayın sirayet etmesini bekliyorlardı. Dolayısıyla işlemlerimiz bundan sonra bir üst mahkemede devam ediyor. Yeni çıkan yasanın da olumlu olarak etkileyeceğini varsayarsak, masa üzerinde söylenenleri söyleyeyim en geç 6 ay içinde efendimizin dışarı çıkacağını söylüyorlar.”
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102642/67/1026426704_0:0:867:650_1920x0_80_0_0_2e98de7e46ae5c2d2bde2c9602899f08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uşşaki tarikatı, yargılama, çocuklara cinsel taciz, çocuk tacizi, istinaf mahkemesi,  eyyüp fatih şağban

İstinaf, çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin cezasını onadı

11:01 08.12.2021
© AAMahkeme - duruşma salonu
Mahkeme - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
Abone ol
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki dergahında müridinin çocuğuna yönelik istismarda bulunduğu için tutuklanan Uşşaki tarikat lideri Eyyüp Fatih Şağban’a verilen ceza İstinaf Mahkemesince onaylandı.
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Eyyüp Fatih Şağban'ı 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Öte yandan 'çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise sanığın beraatine hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstinaf, karara bağladı

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, Şağban’ın avukatları ve mağdurun ailesi kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, dosyayı karara bağladı.
İstinaf taleplerini reddeden mahkeme, Şağban’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.
Kararda şu ifadeler yer aldı:
“Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığından, İstinaf başvurusunda bulunanların ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmemiş olmakla, CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca istinaf başvurularının esastan reddine,
Dosya kapsamına, sanık aleyhindeki delillerin durumuna, "çocuğun basit cinsel istismarı" suçunun CMK'nın 100/3-a-7 maddesinde sayılan suçlardan olmasına, sanık hakkında hükmedilen sonuç cezaya kıyasen tutuklu kaldığı süreye ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olmasına göre tutukluluğun ölçülü ve gerekli olduğu anlaşılmakla; sanığın HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA…”
İstinaf Mahkemesi’nin bu kararıyla birlikte Uşşaki tarikatı şeyhi Eyyüp Fatih Şağban hakkındaki 10 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

4. Yargı Paketi'ne sığınarak tahliye istendi

Eyüp Fatih Şağban 23 Haziran’daki karar duruşmasındaki savunmasında, o dönem TBMM'ye sunulan 4. Yargı Paketi'ne sığınarak tahliyesini istemişti. Şağban, “Mecliste bulunan yasa teklifinde artık somut delillere dayanmak suretiyle tutuklama mümkün olacaktır. Bu nedenle de ben tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

'6 ay içinde efendimizin dışarı çıkacağını söylüyorlar'

Karardan sonra Uşşaki Tarikatı’na bağlı kişiler Adliye önünde yaptıkları açıklamada yasa tasarısına vurgu yapılarak, Şağban’ın en geç 6 ay içerisinde dışarı çıkacağını kaydetmişlerdi:
“Mahkememiz sonuçlandı. İstenilen ceza 55 yıl küsur aydı. Savcımızın değişmesi vesileyle bu ceza 10 buçuk yıla düşürüldü. Dolayısıyla cezası bir üst mahkemeye sevk edildi. 7 gün içerisinde itiraz hakkı var. Avukatlarımızla yaptığımız toplantımız, şu aşamada buradan verilebilecek en iyi ceza verildi. Başkasını veremezdi. Çünkü sosyal medya baskısı buna maniydi. Buna güç yetiremezlerdi. Şimdi İstinaf Mahkemesi devreye girdi. Avukatlarımızın da beklediği buydu. İstinaf Mahkemesi'ne olayın sirayet etmesini bekliyorlardı. Dolayısıyla işlemlerimiz bundan sonra bir üst mahkemede devam ediyor. Yeni çıkan yasanın da olumlu olarak etkileyeceğini varsayarsak, masa üzerinde söylenenleri söyleyeyim en geç 6 ay içinde efendimizin dışarı çıkacağını söylüyorlar.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:31Halk TV muhabiri gözaltına alındı
12:25Jandarmadan kaçan sürücünün aracında eski eşinin cesedi bulundu
12:25Kilitli bebek maması ile kürsüye çıkan CHP'li Arık: Ben hangi bütçeden bahsedeyim
12:2420 yıllık araba, 165 bin liradan satışa çıktı
12:23Almanya’nın ilk kadın başbakanı Merkel dönemi geride kaldı: Olaf Scholz yeni başbakan seçildi
12:19Ankara Üniversitesi'nde 3D yazıcıyla gıda üretildi: 'Yapay değil, sağlıklı ve doğal ürünler'
12:16Datça'da 2 bin yıllık mermer heykel başları bulundu
12:12Dünyadaki 31. ülke oldu: Şili Kongresi'nden eşcinsel evliliğe onay
12:09Akdeniz'de 62 türün nesli tehlike altında
12:04Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüphelinin 20den fazla suç kaydı çıktı
11:59Azerbaycan'da tüfekle vurulan köpek, Türkiye'de Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi
11:59İYİ Partili Ağıralioğlu: Erdoğan'ın 2002'de bulduğu kalabalıkları bularak iktidarı ondan alacağız
11:49İletişim Başkanı Altun: Kara propagandalara aldırmadan ülkemizin kalkınması için çaba göstereceğiz
11:48Antalya Valiliği'nden, özel yurtta kalan üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama
11:41Sahte temizlik ürünleri deposuna baskın: 2 kişi yakalandı
11:39Ceren Damar'ın katilinin anne ve babasının yargılandığı davada yetkisizlik kararı
11:37Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü
11:27CHP’den TÜİK hakkında suç duyurusu: 'Resmi belgede sahtecilik suçu işlemişlerdir'
11:07Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre Türkiye'de en zengin yüzde 10, tüm gelirin yüzde 54'ünü alıyor
11:05'Rıza Sarraf’ın Miami’deki lüks hayatı ortaya çıktı'