https://tr.sputniknews.com/20211208/kabine-toplantisi-sona-erdi-cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapacak-1051579331.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T18:50+0300

2021-12-08T18:50+0300

2021-12-08T20:05+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

asgari ücret

son dakika

kabine toplantısı

stokçuluk

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-"Türkiye bir milletvekilinin şehit yakınına ettiği galiz küfrün şokunu atlatamamışken bu defa da genel kurulda yaşanan bir başka edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır. Herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir. Herkes yüce Meclis'e saygı göstermelidir."-"Ülkemizi 19 yıldır hakka, hakikate, hakkaniyete dayalı bir demokrasi ve kalkınma anlayışıyla yönetiyoruz."-"Millete söyleyecek sözü, ortaya koyacak hiçbir projesi, programı, vizyonu olmayanların içlerindeki kiri, kini, nefreti bu tarz davranışlarla dışa yansıttıkları görülüyor."-"Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz."-"Katar’la bugüne kadar siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak iş birliğimizi sürekli ileriye taşıdık.""Biz ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl yapacağımızı, ne elde edeceğimizi de biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum."-"Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." "-Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır."-"2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir.-" Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık."-"Fahiş fiyat artışı yapan, stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder."-"Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum."-"Ülkemizdeki fiyat artışı sorununun arzdaki bozulmadan değil, girdi fiyatlarındaki belirsizlik ile açgözlülükten kaynaklandığını da biliyor ve bunun da önlemini alıyoruz."-“Salgınla birlikte yeniden yapılanan küresel ekonomik sistemde yıldızı parlayan ülkelerin en başında Türkiye var."-"Türkiye’nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil kendi kaynaklarını harekete geçirecek yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz. Amacımız 1-2 yıllık zahirde geçici bir istikrarı değil kalıcı refahı sağlamaktır."

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recep tayyip erdoğan, asgari ücret, son dakika, kabine toplantısı, stokçuluk