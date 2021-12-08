https://tr.sputniknews.com/20211208/kamu-ve-universite-hastanelerinin-tibbi-cihaz-sektorune-borcu-9-milyar-liraya-ulasti-1051588412.html

Kamu ve üniversite hastanelerinin, tıbbi cihaz sektörüne borcu 9 milyar liraya ulaştı

Kamu ve üniversite hastanelerinin, tıbbi cihaz sektörüne borcu 9 milyar liraya ulaştı

Tıbbi cihaz sektörünün, kamu ve üniversite hastanelerindeki vadesi geçmiş alacaklarının yaklaşık 9 milyar liraya ulaştığı uyarısı yapıldı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T23:50+0300

2021-12-08T23:50+0300

2021-12-08T23:50+0300

türkiye

hastane

sağlık bakanlığı

borç

şehir hastanesi

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Açıklama Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir'den geldi.Reuters'a konuşan Demir, acil ödeme yapılmaması durumunda kapanmaların başlayacağını söyledi.İthalata bağımlı olan sektör, geç ödemeler nedeniyle kur farkı mağduriyeti yaşadıklarından uzun süredir şikayet ediyordu.Demir, kurun sert yükselişi nedeniyle, ithalat ağırlıklı sektördeki birçok firmada sermaye erimesi yaşandığını da kaydetti.Ürün fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış yaşandığını söyleyen Demir, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Biriken, geçmişten kalan bir alacak var. Bir de güncel olarak sürekli malzeme verildiği için eklenen var. Sektörün alacağı şu anda net olmamakla birlikte yaklaşık 9 milyar lira civarında." dedi.Metin Demir, alacakların kurun 6 lira olduğu 2020 Ocak ayına kadar gittiğini söyledi. Tıbbi cihaz sektörü, Eylül’de vadesi geçmiş alacaklar için protesto eylemi düzenlemişti.Reuters haberle ilgili temasa geçilen Sağlık Bakanlığı’nın henüz konu ile ilgili açıklama yapmadığını da bildirdi.

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hastane, sağlık bakanlığı, borç, şehir hastanesi