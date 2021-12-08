https://tr.sputniknews.com/20211208/karamollaoglu-ne-yaptigini-bilmeyen-surekli-makas-degistiren-iktidara-kimsenin-guveni-kalmamistir-1051576860.html

Karamollaoğlu: Ne yaptığını bilmeyen, sürekli makas değiştiren iktidara kimsenin güveni kalmamıştır

Karamollaoğlu: Ne yaptığını bilmeyen, sürekli makas değiştiren iktidara kimsenin güveni kalmamıştır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ne yaptığını bilmeyen, sürekli makas değiştiren iktidara kimsenin güveni kalmamıştır. Ülkenin sorunlarını bu... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T17:33+0300

2021-12-08T17:33+0300

2021-12-08T17:33+0300

türkiye

ak parti

saadet partisi

akp

temel karamollaoğlu

açıklama

hayal

ekonomi

plan

twitter

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, AK Parti iktidarının ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.Karamollaoğlu, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:"Ne yaptığını bilmeyen, sürekli makas değiştiren iktidara kimsenin güveni kalmamıştır. Ülkenin sorunlarını bu iktidarın düzeltebileceğine ilişkin inanç tamamen tükenmiştir. 6 ay önce bugünler için 'Uçacağız, herkes bizi kıskanacak' diyenler, şimdi 6 ay sonrası için hayal satıyor. 230 aydır iktidarda bulunan bu arkadaşlar, bu süre boyunca yapamadıklarını nasıl olacak da bu 6 ayda yapacaklar? 20 yıllık bir iktidarın, '6 ay vaadi' sadece ama sadece komiktir. Biz Saadet Partisi olarak iddialıyız. Değil 20 yılda, 20 günde dahi ülkeye hakim olan iklimi değiştirir ve 20 haftada her alanda gözle görülür bir iyileşmeyi gerçekleştiririz. 11 aylık koalisyon dönemimizde çok şeyi başardık; şimdi de Allah'ın izni ve milletimizin teveccühüyle, 20 ayda insanımızı ve ülkemizi rahatlatacak adımları atarız. 20 yılda neler yapabileceğimizi ise bu iktidarın havsalası dahi almaz, alamaz."

https://tr.sputniknews.com/20211124/karamollaoglu-sayin-cumhurbaskani-ekonomik-kurtulus-savasi-veriyoruz-ifadesinden-vazgecmeli-1051109711.html

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