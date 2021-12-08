Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211208/kavalayi-ziyaret-eden-chpli-erkek-erdogan-hukuk-devleti-olmadigimizi-ilan-etti-1051573930.html
Kavala'yı ziyaret eden CHP'li Erkek: Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı ilan etti
Kavala'yı ziyaret eden CHP'li Erkek: Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı ilan etti
Silivri Cezaevi’nde iş insanı Osman Kavala’yı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Avrupa Birliğinin kararlarını... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:24+0300
2021-12-08T16:24+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
aihm
muharrem erkek
osman kavala
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/67/1041446799_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_acdaaf8f8baaa498ba6bf57830e63ede.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada, “Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir" dedi. Erdoğan’ın Kavala’yla ilgili sözleri söylediği dakikalarda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Silivri Cezaevi’nde Osman Kavala’yı ziyaret ettiği öğrenildi. Erkek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu haberler yayımlandığı sırada Silivri Cezaevi'nde Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ediyordum. Aslında bu sözlerle getirdikleri sistemin hukuk devletiyle ilgisi olmadığını, yargının yürütmenin tahakkümü altında olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş. Yazık. Partili Cumhurbaşkanı Türkiye’yi İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, hukuk devletinden, Avrupa’dan koparmak istiyor. Asla izin vermeyeceğiz. Üstelik bu hukuksuzlukların faturası da maalesef vatandaşa çıkıyor. Ekonominin içler acısı hali ortada. Az kaldı. Bu düzen değişecek" ifadelerini kullandı. Kavala ziyareti sonrası Gerçek Gündem’e konuşan Erkek, Kavala’nın sağlık durumunun iyi olduğunu, bol bol okuyup yazdığını belirtti. Erkek, şu ifadeleri kullandı: “Kavala çok umutlu değil. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu sistemden, kendisine karşı siyasi amaçlarla yürütülen soruşturmalardan dolayı. Ama gayet iyi… Çok şey konuştuk.Cezaevinden çıktıktan sonra Erdoğan’ın açıklamasını gördüm. ‘AİHM kararlarını tanımıyoruz’ diye. Son derece talihsiz. AİHM kararlarını eleştirebilirsiniz, beğenmiyor olabilirsiniz. Aynı şey Anayasa Mahkemesi kararları için de geçerli. Ama tanımıyorum diyemezsiniz. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla bunu söylemeye yetkiniz yok hakkınız da yok.Çünkü imzalanan sözleşmeler var. Erdoğan herhalde Avrupa Konseyi’nden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden, evrensel hukuktan, hukuk devletinden koparmak istiyor. Çünkü böyle bir açıklama şahsım devletinde artık bir hukuk devletinden bahsedilmeyecek demektir. Bunun dünyaya ilanıdır. Çok acı bir şey…”Gezi, 15 Temmuz, casusluk… Artık torbanın içine ne koyacaklarını şaşırdılar… Osman Kavala’yla Gezi Direnişi’nin intikamını alıyorlar. Gezi’ye milyonlar katıldı. Onurlu bir direniş, demokratik bir haktır. Onun korkusu ve intikamı. Osman Kavala, sivil toplum mücadelesi veren demokrat bir insan. Gezi tutmadı ‘15 Temmuz’ dediler o tutmadı ‘casusluk’ dediler bakalım yarın ne diyecekler”Kavala: Çok kötü bir kurguya dayalı iddianamelerle cezaevinde tutuluyorumErkek’in aktardığına göre; Kavala ise tutukluluğuna ilişkin “Siyasi amaçlarla içeride tutulduğumu biliyorum. Çok kötü bir kurguya dayalı iddianamelerle cezaevinde tutuluyorum. Demokrasi ve hukuk adına çok üzgünüm” dedi.T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre ise Erkek ayrıca, "Avrupa Konseyi süreci bürokratik bir süreç, yavaş işleyen bir süreç. Burada önemli olan mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmaması. Erdoğan hukuk devleti olmadığımızı tüm dünyaya ilan etmiş, yazık" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/erdogan-dusuk-faiz-politikasiyla-kuru-da-enflasyonu-da-asagi-cekecegiz--1051562498.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/67/1041446799_116:0:867:563_1920x0_80_0_0_8c94f57df86bca1faae8986a2e1a929b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, aihm, muharrem erkek, osman kavala

Kavala'yı ziyaret eden CHP'li Erkek: Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı ilan etti

16:24 08.12.2021
© Fotoğraf : TwitterOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Silivri Cezaevi’nde iş insanı Osman Kavala’yı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Avrupa Birliğinin kararlarını tanımıyoruz” sözleri ile ilgili olarak, “Kavala 'Siyasi nedenlerle tutuluyorum’ dedi. Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı tüm dünyaya ilan etmiş oldu” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada, “Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir" dedi.
Erdoğan’ın Kavala’yla ilgili sözleri söylediği dakikalarda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Silivri Cezaevi’nde Osman Kavala’yı ziyaret ettiği öğrenildi.
Erkek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu haberler yayımlandığı sırada Silivri Cezaevi'nde Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ediyordum. Aslında bu sözlerle getirdikleri sistemin hukuk devletiyle ilgisi olmadığını, yargının yürütmenin tahakkümü altında olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş. Yazık. Partili Cumhurbaşkanı Türkiye’yi İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, hukuk devletinden, Avrupa’dan koparmak istiyor. Asla izin vermeyeceğiz. Üstelik bu hukuksuzlukların faturası da maalesef vatandaşa çıkıyor. Ekonominin içler acısı hali ortada. Az kaldı. Bu düzen değişecek" ifadelerini kullandı.
Kavala ziyareti sonrası Gerçek Gündem’e konuşan Erkek, Kavala’nın sağlık durumunun iyi olduğunu, bol bol okuyup yazdığını belirtti. Erkek, şu ifadeleri kullandı:
“Kavala çok umutlu değil. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu sistemden, kendisine karşı siyasi amaçlarla yürütülen soruşturmalardan dolayı. Ama gayet iyi… Çok şey konuştuk.
Cezaevinden çıktıktan sonra Erdoğan’ın açıklamasını gördüm. ‘AİHM kararlarını tanımıyoruz’ diye. Son derece talihsiz. AİHM kararlarını eleştirebilirsiniz, beğenmiyor olabilirsiniz. Aynı şey Anayasa Mahkemesi kararları için de geçerli. Ama tanımıyorum diyemezsiniz. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla bunu söylemeye yetkiniz yok hakkınız da yok.
Çünkü imzalanan sözleşmeler var. Erdoğan herhalde Avrupa Konseyi’nden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden, evrensel hukuktan, hukuk devletinden koparmak istiyor. Çünkü böyle bir açıklama şahsım devletinde artık bir hukuk devletinden bahsedilmeyecek demektir. Bunun dünyaya ilanıdır. Çok acı bir şey…”
Gezi, 15 Temmuz, casusluk… Artık torbanın içine ne koyacaklarını şaşırdılar… Osman Kavala’yla Gezi Direnişi’nin intikamını alıyorlar. Gezi’ye milyonlar katıldı. Onurlu bir direniş, demokratik bir haktır. Onun korkusu ve intikamı. Osman Kavala, sivil toplum mücadelesi veren demokrat bir insan. Gezi tutmadı ‘15 Temmuz’ dediler o tutmadı ‘casusluk’ dediler bakalım yarın ne diyecekler”

Kavala: Çok kötü bir kurguya dayalı iddianamelerle cezaevinde tutuluyorum

Erkek’in aktardığına göre; Kavala ise tutukluluğuna ilişkin “Siyasi amaçlarla içeride tutulduğumu biliyorum. Çok kötü bir kurguya dayalı iddianamelerle cezaevinde tutuluyorum. Demokrasi ve hukuk adına çok üzgünüm” dedi.
T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre ise Erkek ayrıca, "Avrupa Konseyi süreci bürokratik bir süreç, yavaş işleyen bir süreç. Burada önemli olan mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmaması. Erdoğan hukuk devleti olmadığımızı tüm dünyaya ilan etmiş, yazık" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonunda gazetecilerle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
POLİTİKA
Erdoğan: Kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum, inşallah bizi teğet geçecek
13:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:07İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak
17:00Rus jetleri, Karadeniz üstünde uçan Fransız savaş uçaklarına eşlik etmek için havalandı
16:55Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
16:50Suriye’den gelen toz bulutu, Ceylanpınar'da etkili oldu
16:48Peskov: SSCB'yi yeniden inşa etmek imkansız
16:47IKEA'dan Merkel'e veda: Sonunda evinde
16:45İngiltere Başbakanı Johnson, Noel partisi videosu için özür diledi
16:42TESK'ten fahiş fiyat açıklaması: Girdi fiyatlarındaki artışın üzerinde zamlar yapıldı
16:42Yurtta satırla üniversite öğrencisini öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı
16:41Tokyo Valiliği, 'partnerlik' uygulamasıyla eşcinsel evliliği 'de facto' olarak yasallaştıracak
16:36Kolonya içti, hayatını kaybetti
16:35Arabadan bıçakla inip lise öğrencilerine saldırdılar: 3 kişi yaralandı
16:24Kavala'yı ziyaret eden CHP'li Erkek: Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı ilan etti
16:24Putin ve Miçotakis'in Soçi’deki görüşmesi başladı
16:21Can Bonomo illüstrasyonlarını NFT'ye uyarladı: 'Mayasında dijital olan eserlerin yuvalarına dönüşü'
16:18Moskova'da yılbaşı ve Noel heyecanı başladı
16:18Benzine ve motorine zam
16:14CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız
16:13Rusya'da Tor tarayıcısına erişim engeli
16:00Erdoğan: Din görevlilerine yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar, moralleri bozmamalı