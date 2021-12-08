https://tr.sputniknews.com/20211208/kavalayi-ziyaret-eden-chpli-erkek-erdogan-hukuk-devleti-olmadigimizi-ilan-etti-1051573930.html

Kavala'yı ziyaret eden CHP'li Erkek: Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı ilan etti

Kavala'yı ziyaret eden CHP'li Erkek: Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı ilan etti

Silivri Cezaevi’nde iş insanı Osman Kavala’yı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Avrupa Birliğinin kararlarını... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T16:24+0300

2021-12-08T16:24+0300

2021-12-08T16:24+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

aihm

muharrem erkek

osman kavala

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada, “Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir" dedi. Erdoğan’ın Kavala’yla ilgili sözleri söylediği dakikalarda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Silivri Cezaevi’nde Osman Kavala’yı ziyaret ettiği öğrenildi. Erkek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu haberler yayımlandığı sırada Silivri Cezaevi'nde Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ediyordum. Aslında bu sözlerle getirdikleri sistemin hukuk devletiyle ilgisi olmadığını, yargının yürütmenin tahakkümü altında olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş. Yazık. Partili Cumhurbaşkanı Türkiye’yi İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, hukuk devletinden, Avrupa’dan koparmak istiyor. Asla izin vermeyeceğiz. Üstelik bu hukuksuzlukların faturası da maalesef vatandaşa çıkıyor. Ekonominin içler acısı hali ortada. Az kaldı. Bu düzen değişecek" ifadelerini kullandı. Kavala ziyareti sonrası Gerçek Gündem’e konuşan Erkek, Kavala’nın sağlık durumunun iyi olduğunu, bol bol okuyup yazdığını belirtti. Erkek, şu ifadeleri kullandı: “Kavala çok umutlu değil. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu sistemden, kendisine karşı siyasi amaçlarla yürütülen soruşturmalardan dolayı. Ama gayet iyi… Çok şey konuştuk.Cezaevinden çıktıktan sonra Erdoğan’ın açıklamasını gördüm. ‘AİHM kararlarını tanımıyoruz’ diye. Son derece talihsiz. AİHM kararlarını eleştirebilirsiniz, beğenmiyor olabilirsiniz. Aynı şey Anayasa Mahkemesi kararları için de geçerli. Ama tanımıyorum diyemezsiniz. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla bunu söylemeye yetkiniz yok hakkınız da yok.Çünkü imzalanan sözleşmeler var. Erdoğan herhalde Avrupa Konseyi’nden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden, evrensel hukuktan, hukuk devletinden koparmak istiyor. Çünkü böyle bir açıklama şahsım devletinde artık bir hukuk devletinden bahsedilmeyecek demektir. Bunun dünyaya ilanıdır. Çok acı bir şey…”Gezi, 15 Temmuz, casusluk… Artık torbanın içine ne koyacaklarını şaşırdılar… Osman Kavala’yla Gezi Direnişi’nin intikamını alıyorlar. Gezi’ye milyonlar katıldı. Onurlu bir direniş, demokratik bir haktır. Onun korkusu ve intikamı. Osman Kavala, sivil toplum mücadelesi veren demokrat bir insan. Gezi tutmadı ‘15 Temmuz’ dediler o tutmadı ‘casusluk’ dediler bakalım yarın ne diyecekler”Kavala: Çok kötü bir kurguya dayalı iddianamelerle cezaevinde tutuluyorumErkek’in aktardığına göre; Kavala ise tutukluluğuna ilişkin “Siyasi amaçlarla içeride tutulduğumu biliyorum. Çok kötü bir kurguya dayalı iddianamelerle cezaevinde tutuluyorum. Demokrasi ve hukuk adına çok üzgünüm” dedi.T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre ise Erkek ayrıca, "Avrupa Konseyi süreci bürokratik bir süreç, yavaş işleyen bir süreç. Burada önemli olan mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmaması. Erdoğan hukuk devleti olmadığımızı tüm dünyaya ilan etmiş, yazık" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/erdogan-dusuk-faiz-politikasiyla-kuru-da-enflasyonu-da-asagi-cekecegiz--1051562498.html

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recep tayyip erdoğan, aihm, muharrem erkek, osman kavala