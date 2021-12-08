https://tr.sputniknews.com/20211208/kilitli-bebek-mamasi-ile-kursuye-cikan-chpli-arik-ben-hangi-butceden-bahsedeyim-1051560861.html

Kilitli bebek maması ile kürsüye çıkan CHP'li Arık: Ben hangi bütçeden bahsedeyim

Kilitli bebek maması ile kürsüye çıkan CHP'li Arık: Ben hangi bütçeden bahsedeyim

Bütçe görüşmelerinde konuşma yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kürsüye kilitli çocuk mamasıyla çıktı. Arık, "Benim ülkemde çocuk maması kilit altına... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T12:25+0300

2021-12-08T12:25+0300

2021-12-08T12:25+0300

politika

chp

bütçe görüşmeleri

bebek maması

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TBMM Genel Kurulunda, 2022 mali yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kürsüde yaptığı konuşmada, bilimsel çalışmalar ve ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulundu. Kürsüye elinde kilitli çocuk mamasıyla çıkan Arık, "Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken ben nasıl bilim ve teknolojinin bütçesini konuşabilirim? Bu bütçe milletin bütçesi olsaydı yeni doğan bebeğin maması kilit altına alınır mıydı?" diye konuştu. Arık, şu ifadeleri kullandı: "Bu iktidarın AR-GE çalışması, bilim, teknoloji gibi bir önceliği yok. Dolayısıyla Bilim ve teknolojinin bütçesi üzerine konuşmak benim için büyük bir talihsizlik. Günlük elektrik faturasının 60 lira olduğu, buna karşılık TÜBİTAK'ın üniversitelere proje başına ortalama 35 bin lira kaynak aktardığı bünyede ben hangi bilimi anlatayım? Sayın Erdoğan'ın ekonomist, hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK'a müdür olarak atandığı bir ülkede ben hangi bütçeyi anlatayım?"

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chp, bütçe görüşmeleri, bebek maması