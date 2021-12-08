https://tr.sputniknews.com/20211208/kremlin-rusya-ve-abd-stratejik-sorunlari-ile-ilgili-gorusmelere-hiz-vermeyi-planliyor-1051570431.html

Kremlin: Rusya ve ABD, stratejik sorunları ile ilgili görüşmelere hız vermeyi planlıyor

Kremlin: Rusya ve ABD, stratejik sorunları ile ilgili görüşmelere hız vermeyi planlıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD temsilcilerinin, iki ülke liderinin yaptığı görüşme sırasında gündeme getirilen stratejik güvenlik konularını... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T15:20+0300

2021-12-08T15:20+0300

2021-12-08T15:20+0300

dünya

abd

rusya

vladimir putin

kremlin

dmitriy peskov

joe biden

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Bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın dün yaptığı görüşmede gündeme getirilen stratejik güvenlik konularını ‘oldukça hızlı’ bir şekilde görüşmeye başlayacaklarını söyledi.Peskov, “Başkanlar bu karmaşık, çatışmalı durumu, kıtadaki stratejik güvenlik konularını tartışmaya oldukça hızlı bir şekilde başlayacak olan temsilcilerini atayacakları konusunda anlaştı” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, ‘bunun tam olarak ne zaman olacağını söylemenin henüz mümkün olmadığını, fakat başkanların bunun oldukça, çok hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini kast ettiklerini’ ifade etti.Peskov, temsilcilerin yapacağı görüşmelerin şu anda yürütülen stratejik istikrar diyaloğu kapsamında olup olmayacağı sorusuna ise, “Bu diyalog kapsamında mı, yoksa ayrı bir şey mi olacağına mevcut durumda başkanların hangi temsilcileri atayacağına bağlı olarak karar verilecek” yanıtını verdi.‘Putin ve Biden bir sonraki temas ile ilgili imkanları görüştü, fakat tarih vermek için henüz erken’Putin ve Biden’ın, temsilcilerinin arasındaki müzakerelerin ardından bir sonraki temas olasılığını görüştüklerine dikkat çeken Peskov, fakat söz konusu temas için tarih beklentilerini şimdiden dile getirmenin mümkün olmadığına işaret etti.Kremlin Sözcüsü, “Başkanlar, söz konusu temsilcilerin temasları gerçekleştikten sonra tekrar görüşmeleri gerekeceğini söyledi. Fakat şimdi, şu anda bunun ne zaman olacağını söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.Liderlerin gelecekte yapacakları görüşmenin formatı ile ilgili açıklama yapmanın da şimdiden mümkün olmadığını dile getiren Peskov, “Format önemli değil. Aslında bu format oldukça açık konuşma imkanı sağlıyor. Ve en azından Başkan Putin bu formatı beğendi” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-ve-biden-dunku-gorusmede-neler-konustu-1051566984.html

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