https://tr.sputniknews.com/20211208/kremlin-yunanistan-rusyayla-isbirligi-konusunda-turkiyeyi-ornek-almali-1051588094.html
Kremlin: Yunanistan, Rusya'yla işbirliği konusunda Türkiye'yi örnek almalı
Kremlin: Yunanistan, Rusya'yla işbirliği konusunda Türkiye'yi örnek almalı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Yunanistan'a Rusya'yla işbirliği konusunda bir başka NATO üyesi olan Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T23:39+0300
2021-12-08T23:39+0300
2021-12-08T23:39+0300
dünya
rusya
türkiye
yunanistan
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında Soçi'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından Atina ile Moskova arasındaki ilişkilerin seyrine dair değerlendirmede bulundu.Yunan ANT1 televizyonuna konuşan Peskov, Rus-Yunan ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirme olasılığına ilişkin soruya, "Kesinlikle. Yunanistan’ın buna hazır olduğu derecede, gelişmiş ilişkiler kurmaya çalışıyoruz ve buna hazırız" yanıtını verdi.Örnek olarak Türkiye’yi gösteren Kremlin Sözcüsü, "NATO üyesi olmasına rağmen, aramızda çok ileri düzeyde askeri ve teknik işbirliğine sahibiz. Türkiye’yle karşılıklı ikili projeleri planlıyoruz, çünkü onlar, NATO üyeliğine rağmen karar alma konusunda yeterince bağımsız. Çünkü bu onların ulusal çıkarlarına uygun" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/rus-uzman-abd-bagimsiz-turkiyeyi-bagimli-yunanistan-ile-degistiriyor-1051308964.html
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Kremlin: Yunanistan, Rusya'yla işbirliği konusunda Türkiye'yi örnek almalı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Yunanistan'a Rusya'yla işbirliği konusunda bir başka NATO üyesi olan Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında Soçi'de gerçekleştirilen görüşmenin
ardından Atina ile Moskova arasındaki ilişkilerin seyrine dair değerlendirmede bulundu.
Yunan ANT1 televizyonuna konuşan Peskov, Rus-Yunan ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirme olasılığına ilişkin soruya, "Kesinlikle. Yunanistan’ın buna hazır olduğu derecede, gelişmiş ilişkiler kurmaya çalışıyoruz ve buna hazırız" yanıtını verdi.
Örnek olarak Türkiye’yi gösteren Kremlin Sözcüsü, "NATO üyesi olmasına rağmen, aramızda çok ileri düzeyde askeri ve teknik işbirliğine sahibiz. Türkiye’yle karşılıklı ikili projeleri planlıyoruz, çünkü onlar, NATO üyeliğine rağmen karar alma konusunda yeterince bağımsız. Çünkü bu onların ulusal çıkarlarına uygun" ifadelerini kullandı.