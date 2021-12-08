https://tr.sputniknews.com/20211208/kremlin-yunanistan-rusyayla-isbirligi-konusunda-turkiyeyi-ornek-almali-1051588094.html

Kremlin: Yunanistan, Rusya'yla işbirliği konusunda Türkiye'yi örnek almalı

Kremlin: Yunanistan, Rusya'yla işbirliği konusunda Türkiye'yi örnek almalı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Yunanistan'a Rusya'yla işbirliği konusunda bir başka NATO üyesi olan Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T23:39+0300

2021-12-08T23:39+0300

2021-12-08T23:39+0300

dünya

rusya

türkiye

yunanistan

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında Soçi'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından Atina ile Moskova arasındaki ilişkilerin seyrine dair değerlendirmede bulundu.Yunan ANT1 televizyonuna konuşan Peskov, Rus-Yunan ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirme olasılığına ilişkin soruya, "Kesinlikle. Yunanistan’ın buna hazır olduğu derecede, gelişmiş ilişkiler kurmaya çalışıyoruz ve buna hazırız" yanıtını verdi.Örnek olarak Türkiye’yi gösteren Kremlin Sözcüsü, "NATO üyesi olmasına rağmen, aramızda çok ileri düzeyde askeri ve teknik işbirliğine sahibiz. Türkiye’yle karşılıklı ikili projeleri planlıyoruz, çünkü onlar, NATO üyeliğine rağmen karar alma konusunda yeterince bağımsız. Çünkü bu onların ulusal çıkarlarına uygun" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/rus-uzman-abd-bagimsiz-turkiyeyi-bagimli-yunanistan-ile-degistiriyor-1051308964.html

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rusya, türkiye, yunanistan, kremlin, dmitriy peskov